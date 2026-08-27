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Biste li ih nosili?

Je li ovo najluđa cipela koju ste ikad vidjeli? I Jeffrey Campbell ima sandale bez potplata

Piše 24sata,
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Je li ovo najluđa cipela koju ste ikad vidjeli? I Jeffrey Campbell ima sandale bez potplata
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Foto: Instagram/jeffreycampbell
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Nakon što je Chanel predstavio sličan model i Jeffrey Campbell je šokirao cipelama bez potplata. Ipak, mnogi se pitaju je li ovakva obuća praktična ili je riječ o marketinškom triku

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Brend obuće Jeffrey Campbell ponovno je uspio izazvati burne reakcije na društvenim mrežama. Nakon što je Chanel predstavio kontroverzne cipele bez potplata, svoju je verziju neobičnog modela najavio i američki brend - i čini se da se korisnicima ideja nimalo ne sviđa.

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Model izgleda kao štikla kojoj nedostaje najvažniji dio - potplat. Sastoji se od potpetice, nekoliko remenčića i dijela koji drži cipelu na nozi, dok stopalo ostaje gotovo potpuno nezaštićeno.

Sve je počelo s Chanelom

Trend cipela bez potplata pažnju javnosti privukao je nakon što ih je na modnoj pisti predstavio Chanel. Neobičan dizajn uključuje potpeticu, dio koji prekriva petu i tanke remenčiće oko gležnja, dok je prednji dio cipele jednostavno - nestao.

Posebnu pažnju privukla je glumica Margaret Qualley, koja se u takvim cipelama pojavila na londonskoj premijeri filma "The Dog Stars". Fotografije su ubrzo preplavile društvene mreže, a komentari su bili podijeljeni između oduševljenja neobičnim dizajnom i pitanja - zašto bi itko ovo nosio?

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Sada stiže i Jeffrey Campbell

Da kontroverza nije završila na Chanelu, pokazao je Jeffrey Campbell. Američki brend na Instagramu je predstavio vlastitu verziju 'gole cipele', koja zasad još nije stigla u prodaju.

Objava je izazvala više od 2000 komentara, a većina reakcija nije bila nimalo blagonaklona.

- Gdje se ovo točno nosi? - pitao se jedan.

Bilo je i onih koji su zaključili da je cijela priča samo pokušaj privlačenja pažnje. Jedan je drugi poručio: 'Zašto ovo normaliziramo?'.

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Campbellu neobični modeli nisu strani

Jeffrey Campbell i ranije je pokazao da se ne boji izazvati reakcije. Brend je poznat po upečatljivim modelima obuće, a jedan od njegovih najvećih hitova bile su gležnjače Lita s platformom visokom oko 12 centimetara.

Foto: Instagram/jeffreycampbell

I one su u početku izazivale čuđenje, no na kraju su pronašle ogroman broj kupaca - prodano ih je više od 160.000 pari.

Brend je poznat i po tome što modne trendove s luksuznih pista pretvara u pristupačnije modele, pa bi i Campbellova verzija cipela bez potplata trebala biti osjetno jeftinija od Chanelove, čija cijena prelazi 2000 dolara.

Foto: Instagram/jeffreycampbell

Biste li ih vi nosili?

Osim izgleda, najveći problem je njihova praktičnost. Bez klasičnog potplata koji štiti stopalo, nositelj praktički hoda gotovo izravno po podlozi. Još nije poznato hoće li ovaj neobični model zaista završiti u prodaji ili je riječ o marketinškom potezu kojim je Jeffrey Campbell želio privući pažnju.

Foto: Instagram/jeffreycampbell
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*Uz korištenje AI-ja

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