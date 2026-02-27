Obavijesti

Je li ovo najskuplja pizza u Zagrebu? Gastro užitak za 28 €

Piše Karolina Krčelić,
Zagreb: Restoran Al Dente u ponudi ima pizzu s tartufima, najskuplju pizzu u gradu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Riječ je o restoranu koji je mnogima već dobro poznat, a svim gurmanima nudi – čini se najskuplju pizzu u Hrvatskoj s pažljivo odabranim sastojcima. Jasno je da će mišljenja biti podijeljena: dok će jedni reći da je cijena previsoka za jednu pizzu, drugi joj jednostavno neće moći odoljeti i poželjet će je barem jednom probati

Admiral

U samom srcu Zagreba, u restoranu Al Dente Zagreb, izgleda imaju najskuplju pizzu u Hrvatskoj. Radi se o pizzi Tartufato, gurmanskoj kreaciji koja se zbog svojih sastojaka i pripreme naplaćuje oko 28 eura za standardnu veličinu.

Ova pizza ne pripada običnim pizzama koje susrećemo u standardnim pizzerijama — riječ je o spoju vrhunskih sastojaka i pažljivo razvijenih tehnika koje podižu klasičnu pizzu na razinu gastronomske delicije.

Što čini Pizza Tartufato tako posebnom?

Pizza Tartufato u Al Denteu uključuje odabrane sastojke poput:

  • krema od ricotte i tartufate
  • fior di latte Agerola — talijanski svježi sir vrhunske kvalitete
  • šampinjoni Portobello
  • lješnjaci
  • listovi svježeg bosiljka
  • naribani crni tartuf dodan pred gostom

Takav spoj okusa rezultat je iskustva i gastronomskog pristupa koji želi objediniti jednostavnost pizze s profinjenim notama luksuznih sastojaka.

Restoran Al Dente, osim što gostima omogućuje objed u elegantnom prostoru u centru Zagreba (Bogovićevoj), uz lokale u Sesvetskoj ili Veslačkoj, nudi i dostavu pizza, uključujući i gurmanske pizze poput Pizza Tartufato. Gosti mogu naručiti dostavu putem telefona ili popularnih aplikacija za naručivanje hrane, što ovu luksuznu pizzu čini dostupnom i za kućnu degustaciju.

Pizza s tartufima — trend ili je postao klasik u luksuznijim restoranima?

Gurmanske pizze s tartufima nisu samo prolazna moda — one odražavaju trend transformacije pizze iz ulične hrane u gastronomsko iskustvo. Zagreb, kao kulinarski centar u Lijepoj našoj, postao je mjesto gdje se takvi eksperimentalni spojevi sve više cijene, iako često izazivaju podijeljene reakcije.

Bilo da ste ljubitelj fine pizze ili jednostavno znatiželjni okusiti što se krije iza cijene od gotovo 30 eura, Pizza Tartufato iz Al Dentea ostavlja dojam — kako kod probranih gurmana, tako i kod onih koji žele probati „ono nešto posebno“ u Zagrebu.

OSTALO

