Je li se vaš omiljeni kozmetički proizvod promijenio? Stručnjaci donose presudu je li sad bolji

Ako vaš omiljeni puder odjednom ne stoji sasvim kako treba ili se vaš jednostavni proizvod za čisšćenje lica čini drugačijim, ne zamišljate to. Kozmetički brendovi potiho mijenjaju formule nekih od svojih najznačajnijih proizvoda - i to se događa češće nego što mislite.

U većini slučajeva, ova ažuriranja su dobra stvar. Brendovi prilagođavaju svoje formule kao odgovor na povratne informacije kupaca pa ćete nerijetko dobiti poboljšanu teksturu ili više nećete imati problem s preosjetljivošću. Poboljšani proizvodi ponekad imaju samo bolje pakiranje, dok se u nekim slučajevima iskoriste prednosti novijih, naprednijih sastojaka.

Čak ni velikani nisu imuni - samo pogledajte Clarins Double Serum, prvi put lansiran 1985., a sada je u svojoj devetoj generaciji od 2024. Čini se da je preoblikovanje dio održavanja relevantnosti. Stručnjaci su za Daily Mail isprobali i testirali najnoviji val preoblikovanja kako bi vidjeli što se zapravo promijenilo - i što je još važnije, jesu li te promjene vrijedne vaše pažnje.

1. Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place tekući puder

Najpouzdaniji tekući puder u svijetu ljepote dobio je moderno osvježenje – i što je ključno, i dalje ispunjava svoja očekivanja. Nova formula je primjetno lakša na koži, s dimenzionalnijim mat završetkom koji izbjegava onaj ravan, previše puderast izgled kojem je original ponekad mogao težiti. Prekrivanje ostaje čvrsto srednje do puno, ali sada se ističe kvaliteta kože. Zaglađuje neujednačen ton i zamagljuje pore bez osjećaja da nosite masku, a vrijeme trajanja je zaista impresivno – otkrili smo da je udobno trajao duge dane (i duže noći) bez oksidacije. Dodatak kontrole ulja i hidratacije daje mu uravnoteženiji osjećaj na različitim tipovima kože, a nadograđena bočica je suptilan, ali dobrodošao detalj. Sa 60 nijansi u više podtonova, također se čini inkluzivnijim nego ikad prije.

2. Armani Luminous Silk puder

Dvadeset pet godina kasnije, ovaj omiljeni proizvod vizažista se razvio, ali srećom, bez gubitka svog prepoznatljivog sjaja. Preoblikovana verzija više se oslanja na njegu kože, s glicerinom i niacinamidom koji djeluju iza kulisa kako bi poboljšali ten i s vremenom pojačali sjaj. Prilikom nanošenja, on je sve što biste poželjeli: svilenkast, lagan i lako se blenda. Završetak je i dalje onaj suštinski sjaj "vaše kože, ali bolje", no sada traje dulje - do 24 sata - sa svježim, hidratiziranim osjećajem koji se ne razmazuje niti odvaja. Također ima suptilan učinak popunjavanja uz kontinuirano nošenje, što ga čini više od pukog kozmetičkog poboljšanja. Proširena paleta od 44 nijanse samo poboljšava ponudu.

3. Dior Addict Lip Glow ulje za usne

Već kultni favorit, ova preinaka udvostručuje ono što ju je učinilo kultnom: visoki sjaj, udobnost i tu pametnu pH-reaktivnu boju. Ali sada čini još više za vaše usne. Dodatak dugotrajnije hidratacije (govorimo o do 24 sata) odmah je primjetan - usne su mekše i glađe daleko nakon početnog nanošenja. Novi završni slojevi - Juicy, Sparkly i Glaze - donose razigran, efekt "šećernih usana" koji se osjeća vrlo brzo, a da nije pretjeran. Ulje trešnje ostaje zvijezda, pružajući hranu s mekom, neljepljivom teksturom. To je i dalje hibrid sjaja i ulja koji volimo, samo poboljšan.

4. Dr.Jart + Cryo Rubber hidratantna maska

Ove viralne maske dobile su praktično – i vrlo dobrodošlo – ažuriranje. Najveća promjena? Vrijeme tretmana prepolovljeno je s 40 minuta na samo 20, što ih čini puno realnijima za uklapanje u vašu rutinu. Učinkovitost, međutim, nije ugrožena. Ako ništa drugo, dodatak 2% peptida u sve četiri varijante (hidratantna, umirujuća, učvršćujuća i nova posvjetljujuća) čini ih usmjerenijima na rezultate. Koža izgleda punija, smirenija i primjetno osvježenija nakon upotrebe. Sada su također prikladne za osjetljivu kožu, što znatno proširuje njihovu privlačnost. Ako ste ih prije voljeli, ali ste ih smatrali pomalo obvezujućima, ovo ažuriranje to rješava.

5. Charlotte Tilbury magična krema

Malo je hidratantnih krema doseglo status ikone kao ova, pa je reformulacija uvijek bila odvažna. Ali ova nova verzija čini se kao pravi korak naprijed. Sada s više od 100 peptida višestrukog djelovanja i ektoinom koji jača barijeru, primjetno je više usmjerena na tretman. Koža se osjeća trenutno hidratiziranom i punom, ali uz kontinuiranu upotrebu vidi se poboljšanje u teksturi, čvrstoći i općem sjaju. Važno je da nije izgubila onaj prepoznatljivi sjaj iznutra koji je čini tako omiljenom ispod šminke. I dalje pruža taj sjaj iza pozornice, spreman za crveni tepih - samo uz dodatne dugoročne prednosti.

6. Erborian CC krema

Ovaj "must have", osnovni proizvod od 2013., suptilno je nadograđen, a ne preuređen – i to je upravo ono što će obožavatelji htjeti. Tekstura i završna obrada ostaju nepromijenjeni: lagani, prozračni i prirodno blistavi. No, element njege kože je poboljšan, s 2% Centella Asiatica i hijaluronskom kiselinom koja pruža trenutnu i dugotrajnu hidrataciju, uz umirujući učinak koji je posebno primjetan na osjetljivoj koži. SPF je povećan na 30, a prošireni raspon nijansi (sada šest) čini ga nosivijim na različitim tonovima kože. I dalje je vaš najbolji saveznik u šminkanju bez šminke – samo s boljim prednostima za kožu.

7. Nivea Soft hidratantna krema

Klasik koji vjerojatno godinama živi u vašoj kupaonici (ili kupaonici vaše mame), NIVEA Soft prošao je tihu, ali značajnu reformulaciju - a sve se vrti oko održivosti. Nova formula sada je napravljena od 95% sastojaka prirodnog podrijetla, uključujući biljna i bademova ulja, te je veganska i 98% biorazgradiva. Važno je da i dalje daje poznat osjećaj: ista lagana, brzo upijajuća tekstura i trenutno umirujuća hidratacija ostaju netaknute. Međutim, iza kulisa, promjene su značajne. Silikonska ulja, mineralna ulja i nerazgradivi polimeri su uklonjeni, što je rezultiralo mnogo manjim utjecajem na okoliš bez ugrožavanja performansi. To je pametno, budućnosti okrenuto ažuriranje tradicionalnog proizvoda koje dokazuje da reformulacija može biti i odgovorna i poštovana prema onome što je original učinilo tako voljenim.

8. Olaplex No.3 PLUS Complete Repair Treatment

Prava ikona u njezi kose, br. 3, dugo je bio glavni izbor za popravak oštećenja kod kuće. Stoga se ova evolucija u br. 3 PLUS čini kao značajan trenutak. I što je ključno, donosi rezultate. I dalje se koristi kao tretman prije šamponiranja, a nova formula dizajnirana je da djeluje za samo tri minute – dobrodošla promjena za svakoga tko je ikada ostavio original puno dulje nego što je navedeno. Impresivno je to što brzina ne ugrožava rezultate. Pokretan Olaplexovom tehnologijom izgradnje veza i novim kompleksom za zaštitu od oštećenja, djeluje duboko u kosu kako bi je popravio i ojačao iznutra prema van. Nakon testiranja, kosa se čini primjetno jačom i mekšom, s manje lomljenja tijekom vremena i zdravijim ukupnim završetkom. To je rijetka kombinacija trenutnog zadovoljstva i dugoročne isplate, a za svakoga tko pokušava narasti kosu, podrška za zadržavanje duljine je velika pobjeda.

9. The Inkey List Oat Balm Cleanser

Jedno od najomiljenijih cjenovno pristupačnih sredstava za čišćenje dobiva promišljeno ponovno lansiranje – i na papiru, poboljšanja ispunjavaju sve uvjete. Koncentracija ulja zobenih koštica povećana je za bolju potporu barijeri i učinkovitije uklanjanje šminke, dok novi emulgatori obećavaju čišće ispiranje (bez više ostataka). Dodatak ulja pasjeg trna donosi protuupalne prednosti, posebno privlačne za kožu sklonu aknama. Ambalaža je također prerađena kako bi bila jednostavnija za korištenje i održivija, značajno smanjujući upotrebu plastike – rijetka obostrano korisna kombinacija.

