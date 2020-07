Je li sigurno držati tave i zdjele u ladici odmah ispod pećnice?

Neko posuđe sigurno je držati u ladici odmah ispod pećnice, ali i sve ono s plastikom ili papirnatu ambalažu bolje je izbjegavati zbog topline koja isijava iz nje

<p>Posuđa u kuhinju za pripremu hrane nikad nije dovoljno, ali ni mjesta za skladištenje u kuhinju, pa tako ladice koje su nekoć tvornički dolazile odmah ispod pećnice, a sada su zasebne jedinice, najčešće prava ostava za tave i druge plitke zdjele. </p><p>Pogledajte video o trikovima za kuhanje bez nereda:</p><p>No, je li to pametna - ili sigurna - ideja?</p><p>Ono što mnogi ljudi ne shvaćaju je da se ladica ispod pećnice često zagrijava dok ona radi, a nekoć je služila za podgrijavanje hrane kad je dolazila u sklopu pećnice. Domaćice bi u nju naprosto gurnule jedan protvan s pripremljenom hranom kako bi ostala topla, dok bi se u pećnici pripremalo nešto drugo.</p><p> To je zato što se ladica pećnice naglo zagrijava, stoga u njoj nikako ne bi smjeli držati plastiku, tkaninu, papir, odnosno sve što se može rastopiti ili zapaliti. To znači da ispod nje ne biste trebali držati ni kuhinjske rukavice niti krpe.</p><p>Vaše posude i pribor za pečenje - tave, kamen za pečenje pizze, vatrostalne posude i posuđe koje inače možete koristiti u pećnici posve je sigurno držati u toj ladici, no sve s plastičnim dijelovima - kao što su recimo poklopci od lonaca s plastičnim držačima, izbacite.</p><p>Budući da ladica ispod pećnice i nije obično najdostupnije mjesto u kuhinji, najpametnije je u nju odlagati posuđe koje koristite rijetko, četke za roštilj i pribor.</p><p>Ako ste i dalje zabrinuti zbog toga što je u redu držati u toj zgodnoj ladici ispod vaše pećnice, pogledajte priručnik za vašu pećnicu (ako ga još uvijek imate negdje skriven) ili kontaktirajte proizvođača da biste saznali o vašem konkretnom modelu. Nemaju sve pećnice iste značajke, piše <a href="https://www.rd.com/article/is-it-safe-to-store-pans-in-your-oven-drawer/?_cmp=readuprdus&_ebid=readuprdus7262020&_mid=359631&ehid=441107531d8950a6b1e660dc27ec3ed0ac7a4b9d">Reader's Digest.</a></p>