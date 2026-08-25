Jedete puno proteina? Znanstvenici upozoravaju da bi to moglo ubrzati starenje

Pregled više od 350 ranije objavljenih istraživanja pokazao je da bi umjereno smanjenje unosa proteina kod nekih ljudi moglo poboljšati metabolizam, smanjiti upalu i oštećenja stanica te aktivirati procese povezane sa zdravijim starenjem. Ipak, znanstvenici naglašavaju da se ti zaključci ne mogu jednako primijeniti na sve ljude. Dob, zdravstveno stanje, razina tjelesne aktivnosti i potreba za očuvanjem mišićne mase imaju presudnu ulogu.

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Manje proteina, a isti broj kalorija

Znanstvenici već desetljećima istražuju može li smanjenje kalorijskog unosa usporiti starenje i produljiti životni vijek. U brojnim pokusima na životinjama ograničenje kalorija bilo je povezano s duljim životom i manjim rizikom od bolesti povezanih sa starenjem.

Problem je u tome što je dugoročno pridržavanje stroge niskokalorične prehrane za većinu ljudi iznimno teško. Nova analiza upućuje na mogućnost da bi smanjenje samo jednog dijela prehrane – proteina – moglo izazvati neke slične učinke, čak i kada ukupan unos kalorija ostane jednak.

Foto: 123RF

U istraživanjima provedenima na muhama, crvima i glodavcima prehrana s manje proteina često je poboljšavala metaboličko zdravlje i produljivala život. Kratkotrajna klinička ispitivanja na ljudima također su pokazala da su sudionici koji su smanjili unos proteina gubili kilograme i masno tkivo te poboljšali razinu šećera natašte, iako su ponekad unosili više ukupnih kalorija. Većina podataka o stvarnom produljenju života ipak još uvijek dolazi iz istraživanja na životinjama.

Kako bi proteini mogli utjecati na starenje?

Proteini su nužni za izgradnju i obnovu mišića, tkiva, hormona i enzima. Međutim, njihov visok unos ne potiče samo rast mišića nego i aktivnost staničnih putova koji tijelu poručuju da raste, dijeli stanice i stvara novo tkivo.

Takvi su procesi iznimno važni tijekom djetinjstva, trudnoće, oporavka od ozljeda i izgradnje mišića. No ako su signali rasta stalno previše aktivni, znanstvenici smatraju da bi se mogla smanjiti sposobnost stanica da uklanjaju vlastite oštećene dijelove.

Pri nižem unosu proteina smanjuje se aktivnost glavnih staničnih senzora hranjivih tvari. Stanice tada mogu više energije usmjeriti na svojevrsno „čišćenje”, popravak oštećenja i uklanjanje dotrajalih dijelova. Upravo se učinkovitije održavanje stanica povezuje sa sporijim nakupljanjem oštećenja, manjom upalom i zdravijim starenjem.

Važnu ulogu mogao bi imati hormon FGF21

Jedno od mogućih objašnjenja krije se u hormonu poznatom kao faktor rasta fibroblasta 21, odnosno FGF21. Njegova razina raste kada tijelo dobiva manje proteina.

FGF21 sudjeluje u regulaciji potrošnje energije, metabolizma šećera i upalnih procesa. Istraživanja na miševima pokazala su da su životinje s povišenim razinama tog hormona živjele dulje od uobičajenog, a smanjenje proteina povisilo je razinu FGF21 i kod ljudi.

To ne znači da sam hormon automatski produljuje ljudski život. Zasad se smatra jednim od mogućih mehanizama kojim tijelo reagira na smanjenu dostupnost proteina i preusmjerava metabolizam s rasta na održavanje i popravak stanica.

Nisu svi proteini i aminokiseline jednaki

Proteini su sastavljeni od aminokiselina, a istraživači su posebno izdvojili metionin, izoleucin i valin. Visoke količine tih aminokiselina mogle bi snažnije aktivirati biološke putove rasta povezane s pretilošću, upalom i bolestima koje se češće pojavljuju sa starenjem.

Metionin se u većim količinama nalazi u mesu, jajima i ribi. Ograničavanje metionina produljilo je životni vijek u nekim pokusima na glodavcima.

Foto: 123RF

Izoleucin i valin pripadaju aminokiselinama razgranatog lanca, poznatima kao BCAA, koje se često nalaze u proteinskim prašcima i dodacima za vježbanje. U pokusima na miševima njihovo smanjenje poboljšalo je metabolizam, a kod mužjaka je bilo povezano i s duljim životnim vijekom. Ti se rezultati ipak ne mogu izravno preslikati na ljude.

Biljni izvori mogli bi biti povoljniji

Nije važna samo ukupna količina proteina nego i njihov izvor. Promatračka istraživanja povezuju veći unos biljnih proteina s manjim rizikom od krhkosti i boljim izgledima za zdravo starenje.

Biljni izvori, poput graha, leće, slanutka, tofua, orašastih plodova i sjemenki, obično dolaze u paketu s vlaknima, vitaminima, mineralima i drugim korisnim spojevima. Često sadrže i drukčiji omjer aminokiselina od mesa, jaja i mliječnih proizvoda.

Kao primjer često se navodi tradicionalna prehrana stanovnika japanskog otoka Okinawa, koja je sadržavala relativno malen udio proteina, uglavnom biljnog podrijetla. Međutim, njihovoj dugovječnosti vjerojatno su pridonijeli i niži ukupni kalorijski unos, mnogo povrća, tjelesna aktivnost i drugi čimbenici načina života, pa se učinak ne može pripisati samo proteinima.

Tjelovježba potpuno mijenja sliku

Autori analize posebno upozoravaju da se rezultati ne smiju tumačiti kao poziv svim ljudima da jedu manje proteina. Kod fizički aktivnih osoba proteini imaju jasnu ulogu u obnovi i izgradnji mišića nakon vježbanja.

Sportaši često unose velike količine proteina, ali pritom uglavnom ne pokazuju metaboličke probleme koji se povezuju s visokoproteinskom prehranom kod osoba koje se vrlo malo kreću. Jedno od mogućih objašnjenja jest da se kod aktivnih ljudi aminokiseline iskorištavaju za obnovu i izgradnju zdravog mišićnog tkiva.

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Prema istraživačima, problem bi prije mogao biti kombinacija vrlo visokog unosa proteina i sjedilačkog načina života. Zbog toga bi preporuke trebalo prilagoditi ne samo dobi nego i tome koliko se osoba kreće i vježba.

Nekim ljudima treba više, a ne manje proteina

Smanjivanje proteina moglo bi biti posebno rizično za starije osobe koje već gube mišićnu masu, slabo jedu ili imaju povećan rizik od pothranjenosti. Nedovoljan unos može ubrzati razvoj sarkopenije, odnosno dobnog gubitka mišića i snage.

Više proteina može biti potrebno i trudnicama, djeci i adolescentima, sportašima, osobama koje se oporavljaju od bolesti, operacije ili ozljede te svima koji pokušavaju povećati ili očuvati mišićnu masu.

Pregledi istraživanja o prehrani u starijoj dobi navode da zdravim starijim osobama često treba najmanje oko jedan do 1,2 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno, dok potrebe mogu biti još veće tijekom bolesti ili oporavka. To pokazuje zašto jedinstvena preporuka o smanjenju proteina ne bi bila sigurna za sve.

Ne treba izbaciti proteine, već prestati vjerovati da je više uvijek bolje

Glavna poruka istraživanja nije da su proteini štetni, nego da se njihova korist često predstavlja previše pojednostavljeno. Osobi koja već dobiva dovoljno proteina dodatne proteinske pločice, napici i obogaćeni proizvodi možda neće donijeti očekivane prednosti.

Foto: 123RF

Za većinu zdravih ljudi razumniji pristup uključuje raznovrsnu prehranu, dovoljno biljnih izvora proteina i količinu prilagođenu dobi, tjelesnoj težini i aktivnosti. Poseban oprez potreban je prije većih promjena prehrane kod starijih osoba, trudnica, kroničnih bolesnika i ljudi koji se oporavljaju od bolesti.

Znanstvenici tek trebaju utvrditi može li smanjenje proteina doista produljiti život ljudi i koja bi količina bila optimalna za pojedine skupine. Nova analiza zasad pokazuje da prehrana bogata proteinima nije automatski zdravija te da bi za neke neaktivne odrasle osobe umjereniji unos mogao biti bolji za metabolizam i dugoročno zdravlje.



