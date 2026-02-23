Obavijesti

Lifestyle

Komentari 6
REZULTATI VIDLJIVI

Jedite češnjak odmah ujutro: Ima čudesne učinke na tijelo!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Jedite češnjak odmah ujutro: Ima čudesne učinke na tijelo!
Foto: Dreamstime

Češnjak, ili bijeli luk, stoljećima je poznat kao jedna od najmoćnijih namirnica iz prirode. Njegova ljekovita svojstva cijenile su drevne civilizacije, a suvremena znanost ih sve više potvrđuje

Admiral

Iako je neizostavan sastojak brojnih jela, sve se glasnije govori o jednoj specifičnoj praksi: konzumaciji sirovog češnjaka na prazan želudac. Mnogi se mršte na samu pomisao, no upravo takav ritual otključava puni potencijal ove superhrane i donosi nevjerojatne dobrobiti za cijeli organizam.

POGLEDAJ VIDEO: Dean iz Pazina ispleo osam metara dugu pletenicu od češnjaka

Pokretanje videa...

Dean iz Pazina ispleo osam metara dugu pletenicu od češnjaka 01:23
Dean iz Pazina ispleo osam metara dugu pletenicu od češnjaka | Video: 24sata/pixsell

Zašto baš natašte? Tajna je u boljoj apsorpciji

Kada pojedemo češanj češnjaka ujutro, prije bilo kojeg drugog obroka, želudac je prazan i probavni sustav nije opterećen. To omogućuje tijelu da brže i učinkovitije apsorbira njegove aktivne tvari. Glavni junak ove priče je alicin, moćan sumporni spoj koji nastaje kada se češnjak zgnječi ili nasjecka. Upravo je on odgovoran za većinu ljekovitih svojstava, ali i za prepoznatljiv, oštar miris. Bez prisutnosti druge hrane koja bi usporila probavu, alicin i ostali korisni spojevi imaju otvoren put do krvotoka, gdje mogu početi djelovati punom snagom. Neke teorije čak sugeriraju da su bakterije u tijelu ujutro najizloženije i najranjivije, pa češnjak djeluje kao snažan prirodni antibiotik, ciljajući ih u trenutku njihove najveće slabosti.

Garlic and a clove of garlic lies on a wooden box in the open air against the background of autumn grass
Foto: PROFIMEDIA

Prirodni antibiotik i čuvar imuniteta

Znanstvene studije potvrdile su da alicin posjeduje izvanredna antibakterijska, antivirusna i antifungalna svojstva. Zbog toga se češnjak s pravom naziva jednim od najjačih prirodnih antibiotika. Redovita konzumacija sirovog češnjaka može značajno ojačati obrambeni sustav tijela. Istraživanja su pokazala da može smanjiti učestalost prehlada za više od šezdeset posto, a ako se i razbolite, može skratiti trajanje simptoma. Češnjak potiče aktivnost ključnih imunoloških stanica, poput makrofaga i limfocita, koje su prva linija obrane našeg tijela od virusa, bakterija i drugih patogena. U sezoni prehlada i gripe, jedan češanj ujutro može biti moćna prevencija koja vas drži zdravima.

AKO NISTE ZNALI... Evo kojih se sve bolesti trebate čuvati prema vašoj krvnoj grupi
Evo kojih se sve bolesti trebate čuvati prema vašoj krvnoj grupi

Saveznik za zdravo srce i stabilan tlak

Dobrobiti češnjaka za kardiovaskularno zdravlje opsežno su dokumentirane. Jedan od najvažnijih učinaka je njegova sposobnost regulacije krvnog tlaka. Spojevi iz češnjaka, posebice sumporni, pomažu u opuštanju i širenju krvnih žila, što poboljšava cirkulaciju i izravno dovodi do snižavanja visokog krvnog tlaka. Osim toga, češnjak je pravi borac protiv lošeg kolesterola. Pomaže u smanjenju razine LDL (lošeg) kolesterola i ukupnih triglicerida u krvi, masnoća koje su odgovorne za stvaranje plaka u arterijama i razvoj ateroskleroze. Njegovo djelovanje tu ne staje. Djeluje i kao prirodni antikoagulans, sprječavajući prekomjerno nakupljanje trombocita i stvaranje opasnih krvnih ugrušaka, čime smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara.

Pomoć probavi i detoksikaciji organizma

Češnjak ima blagotvoran učinak i na probavni sustav. Potiče proizvodnju probavnih enzima, olakšava razgradnju hrane te može pomoći kod problema poput nadutosti i probavnih smetnji. Njegova antimikrobna svojstva pomažu u održavanju zdrave ravnoteže crijevne flore, uništavajući štetne bakterije, a pritom ne narušavajući one dobre. Također je poznat kao snažan detoksikator. Sumporni spojevi kojima obiluje ključni su za rad jetre, pomažući joj da iz tijela izbaci toksine, teške metale poput olova i druge štetne tvari. U narodnoj medicini tradicionalno se koristi i kao učinkovito sredstvo za eliminaciju crijevnih parazita.

PRAKTIČNI SAVJETI Prevrtljiva veljača izazov je za imunitet: Savjeti dr. Solde kako ga ojačati i izbjeći bolesti
Prevrtljiva veljača izazov je za imunitet: Savjeti dr. Solde kako ga ojačati i izbjeći bolesti

Kako se riješiti neugodnog zadaha?

Najveći razlog zbog kojeg mnogi izbjegavaju sirovi češnjak jest njegov intenzivan i dugotrajan miris. Važno je znati da zadah ne dolazi samo iz usta; nakon što se sumporni spojevi apsorbiraju u krv, oni putuju do pluća i izdišu se van. Srećom, postoje učinkoviti prirodni načini za neutralizaciju. Pojedite jabuku nakon češnjaka, jer njezini enzimi pomažu u razgradnji sumpornih spojeva. Žvakanje svježeg peršina, metvice ili bosiljka, biljaka bogatih klorofilom, također je vrlo djelotvorno. Iznenađujuće, čaša punomasnog mlijeka ili jogurta može smanjiti koncentraciju spojeva koji uzrokuju zadah za gotovo devedesetdevet posto. Pomažu i voda s limunom te zeleni čaj, čiji polifenoli razgrađuju neugodne mirise.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Evo na što treba paziti

Iako je izuzetno zdrav, sirovi češnjak na prazan želudac nije za svakoga. Osobe s osjetljivim želucem ili gastritisom mogu osjetiti žgaravicu, mučninu ili iritaciju. U tom slučaju, bolje ga je konzumirati uz obrok. Poseban oprez potreban je osobama koje uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi (antikoagulanse), jer češnjak može pojačati njihov učinak i povećati rizik od krvarenja. Prije uvođenja ove navike u svakodnevnu rutinu, svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom.

ZA UČINKOVITIJE LIJEČENJE Europska platforma ruši prepreke u istraživanju raka: Znanstvenici udružuju snage
Europska platforma ruši prepreke u istraživanju raka: Znanstvenici udružuju snage

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom
MANJE STRESA = LAKŠI ŽIVOT

Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom

Bez obzira na horoskopski znak, svi se slažemo da je manje stresa bolje. Razumijevanje specifičnih okidača stresa za svaki znak može biti koristan alat za upravljanje stresom i poboljšanje kvalitete života
Imate li kroničnu ili akutnu upalu gušterače? Evo koji bi vas simptomi trebali brinuti
MOŽE BITI KOBNO

Imate li kroničnu ili akutnu upalu gušterače? Evo koji bi vas simptomi trebali brinuti

Pankreatitis je upala gušterače, organa koji pomaže probavi i regulira šećer u krvi. Upala je prirodna reakcija tijela na ozljedu ili iritaciju, ali može uzrokovati oticanje, jaku bol i poremećaj normalnog rada gušterače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026