Pauza od 20 minuta može vam pomoći da se ohladite, a zatim se svježeg uma vratite na razgovor, kažu psiholozi, dr. Sc. John Gottman i dr. Julie Gottman.

Što se događa u mozgu tijekom sukoba?

Kad god se osjećate napadnuto (fizički ili, u ovom slučaju, emocionalno), krv odlazi iz prefrontalnog korteksa (poznatog i kao mjesto za racionalno donošenje odluka i rješavanje problema) u motorno područje kako bi vas pripremilo za borbu ili bijeg.

- Tada ne možete razumno slušati. Ne možete suosjećati, ne možete biti kreativni. Zato ljudi tijekom sukoba često govore stvari koje ne misle. Najbolje što možete učiniti u tim trenucima je doslovno napraviti korak unatrag - kaže Julie.

Zašto 20-minutna pauza može pomoći?

Kad se sukob počne zahuktavati, John i Julie kažu da biste trebali jednostavno predahnuti.

- U tom trenutku zastanite. Međutim, nemojte napustiti razgovor bez plana. Obavezno recite kada ćete se vratiti da biste nastavili razgovor. To je ključno, jer ako to ne učinite, a vi tražite pauzu, vaš će se partner možda osjećati napušteno ili odbačeno - kaže Julie i dodaje da pauza može trajati od minimalno 20 minuta do 24 sata, nikako duže od jednog dana.

Psiholozi predlažu da u pauzi radite nešto što će vam skrenuti pozornost sa sukoba.

- Prošećite, gledajte televiziju, slušajte glazbu, vježbajte jogu ili meditaciju - sve što vaš um dovodi u mirnije stanje. Na taj način, kad se vratite, mirni ste i razgovor se potpuno mijenja - zaključuju psiholozi, a piše mbg.