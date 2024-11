Jednostavan test od 30 sekundi otkriva trebate li prekinuti vezu

Neki odnosi su očiti „promašaji”, no ponekad se osoba ipak odluči ostati u vezi, uhvaćena u obrascu nezdrave dinamike koja postaje svakodnevica. Češće, međutim, odgovor na pitanje treba li prekinuti vezu nije tako jednostavan.

'Dobri' ljudi mogu imati loše odnose, i može biti teško prepoznati kada je vrijeme za rastanak, pogotovo ako partner nije očigledno problematičan. Istraživanja pokazuju da prekidi često donose „porast psiholoških poteškoća i pad životnog zadovoljstva,” što znači da raskid nije odluka koju treba olako shvatiti.

Jedna žena, nakon neuspješne šestomjesečne veze, razvila je vlastiti test — „100-50”: ako nije 100% zadovoljna u vezi barem 50% vremena, vjerojatno je vrijeme da izađe iz tog odnosa.

Primjer odnosa u kojem je taj test pokazao istinu bila je njena veza s muškarcem kojeg ćemo nazvati James. Naizgled je bio gotovo savršen: drag, opušten i posvećen otac dvoje dobro odgojene djece, s kojima je dijelio skrbništvo uz dobar odnos s bivšom suprugom. Na početku ju je zabrinulo što nije bio u vezi od razvoda prije pet godina, ali ju je uvjerio da je brak zaista iza njega, pa je odlučila ignorirati taj znak.

Od samog početka njihov odnos bio je poput vožnje lokalnim autobusom: puno stajanja i pokretanja. James je bio drag, podržavajući i oprezan u pogledu upoznavanja sa svojom djecom, što je konačno učinio nakon dva mjeseca.

No, istovremeno je bio i nestalan, često bi u zadnji čas mijenjao ili otkazivao planove. Nikada nije znala hoće li se pojaviti ili će prekinuti kontakt bez objašnjenja.

Stalno se pitala je li vrijeme za prekid, ali nije bilo velikih problema, samo sitni koje je svaki put lako bilo opravdati.

Prekretnica je došla šest mjeseci kasnije, kad ga je zamolila da se oslobodi za Valentinovo. 'Zaboravio' je. Na večeri sljedećeg dana, poklonio joj je plišanog medvjedića s praznim trbuhom namijenjenim za poklon iznenađenja, ali unutra nije bilo ničega - čak nije ni izvadio papirnatu ispunu.

Poruka tog poklona bila je jasna: „Nisam se ni potrudio otvoriti očiti patentni zatvarač, niti sam se zapitao zašto je tamo.”

Nije osoba za ljutite ispade, pa je pričekala nekoliko dana prije nego što ga je pozvala na razgovor. Rekla mu je da je prošlo šest mjeseci i da želi znati kamo njihov odnos vodi.

Priznao je da zaslužuje jasnoću, dao nagovještaj da želi ostati u vezi i obećao da će se javiti za nekoliko dana. Nikada ga više nije čula.

Tek retrospektivno, shvatila je gdje je pogriješila. Svi njeni prethodni odnosi završavali su jasnim, očitim raskidima - svađom, selidbom na daljinu, ili pojavom druge žene. S Jamesom je bilo samo puno kroničnog nezadovoljstva i neodređenosti. Nije prepoznala da stalni osjećaj nezadovoljstva može biti dovoljan razlog za prekid.

Prijatelji su joj često pričali da su u sretnim brakovima, no svaki odnos zahtijeva trud, i to je istina. Ipak, taj trud ne bi smio biti neprestano iscrpljujući, piše Your Tango.