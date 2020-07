Jednostavna igra potrage koja će kod djece probuditi osjetila

Sva djeca vole potragu za blagom, a uz malo kreativnosti i mašte u toj se pustolovini može uživati kod kuće, u dvorištu, parku pa i online. Da, dobro ste čuli - potragu za blagom mogu igrati s prijateljima koji žive daleko

<p>Inače je većini roditelja izazov zaigrati djecu, a osobito u vrijeme koronavirusa kada su na snazi epidemiološke mjere koje su se uplele i u dječju igru. Karantena, držanje fizičke distance, pa jedno vrijeme i zabrane izlaska u parkove igranje su sveli na zabavu u sigurnosti doma. I bez obzira na to što su mjere popustile, ovih ćemo se preporuka, čini se, morati pridržavati još neko vrijeme. A sve to iziskuje potragu za idejama u kojoj će mališani nesmetano uživati. Tu se kao idealne nameću igre potrage. S malo kreativnosti s vaše strane, mogli bi se zabavljati satima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tata gimnastičar radi akrobacije s djecom</p><p>Iako se možda čini da u igri potrage najviše uživaju djeca od tri, četiri godine, uz malo mašte one mogu postati omiljena zabava i onima nešto malo starijima. A igrati se mogu u parku, dvorištu, pa i online. </p><p>1. Potraga u susjedstvu</p><p>Kad dođete s posla ili ako radite od kuće, uzmite pola sata, izađite u dvorište ili park i zadajte im zadatke. Na papir ispišite što sve trebaju pronaći poput košarkaške lopte, hula hopa, grablji, sjenice, stabla trešnje, neku biljku (lavandu, maćuhicu, ivančicu i sl.), poštanski sandučić, bicikl, prolaznika koji trči, psa u šetnji s vlasnikom.. i neka redom križaju stvari s popisa. </p><p>2. Stvari koje volim</p><p>Ovako će, osobito u ovim teškim vremenima, razmišljati o lijepim stvarima u životu. Na tom se popisu može naći što im lijepo miriše, nešto što vole čitati, nešto u boji koju vole, nešto na čemu su zahvalni, nešto što ih nasmijava, nešto što vole jesti...</p><p>3. Virtualna potraga<br/> Ako vašim mališanima nedostaju prijatelji, možda netko s kim se igraju kad odlaze djedu i baki, virtualna potraga je pravi izbor. Neka oni i njihovi prijatelji napišu svoje popise. Na kraju mogu preko videopoziva čitati svoje popise i svatko u svom domu poći u potragu. Na tom se popisu mogu naći predmeti koje obično imamo u domu od neke voćke, predmeta poput olovaka, flomastera, nekih igračaka s kojima se vole igrati...</p><p>4. Potraga u zatvorenom</p><p>Djeca vole zagonetke. Nakon što im posakrivate predmete po kući ispišite im zagonetke poput 'Ako misliš da možeš riješiti baš svaki zadatak, znaš li možda gdje si zadnji puta vidio/la svoju desnu tenisicu?' ili 'Kad padneš i zaplačeš, kad ti curi krv, što ti mama prvo donese?'</p><p>5. Abecedna potraga</p><p>Ispišite im slova abecede na papir i uživajte promatrajući ih kako po kući ili parku pronalaze stvari na određeno slovo. </p><p>6. Potraga u bojama</p><p>Princip je isti kao i u abecednoj potrazi. Na papiru iscrtajte malene krugove i obojite ih različitim bojama. Neka traže predmete </p><p>7. Potraga za zahvalnošću</p><p>Zahvalnost se uči, uče je i odrasli. I u ovoj potrazi uživat će i veliki i mali. Zajedno tražite 'Mjesto s kojeg puca lijep pogled', 'Nešto što će razveseliti mamu, tatu, kćer ili sina', 'Prijatelja ili ljubimca s kojim volite provoditi vrijeme', 'Nešto što vas podsjeća na vaše najmilije', 'Mjesto na kojem volite biti sami', 'Nešto u čemu uživate ujutro', Nešto u čemu uživate uvečer'....</p><p>8. Selfie potraga</p><p>Sastavite popis stvari u kući, u parku ili na plaži pa kad ih pronađu neka 'okinu' selfie sa svakim predmetom s popisa. </p><p>9. Bojanka</p><p>Isprintajte im bojanku s predmetima iz kućanstva, pa neka svaki oboje nakon što ga pronađu. </p>