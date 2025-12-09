Jednostavnim trikom ćete brzo i lako omekšati i najtvrđe ručnike

Čak i najkvalitetniji ručnici mogu nakon učestalog korištenja i pranja biti neudobni za korištenje. Naime, ručnici često mogu biti kruti nakon pranja u perilici i to zbog ostataka tvrde vode, prljavštine ili čak omekšivača.

Ovo je pogreška koju mnogi čine misleći da će ih deterdžent pomoći omekšati, premda u stvarnosti to ne funkcionira dobro jer može stvoriti problematičan sloj na vlaknima.

Kako bi to spriječili, neki dodaju bijeli ocat u bubanj perilice rublja, jer kisela svojstva mogu ukloniti naslage s vlakana. Međutim, to ne funkcionira uvijek, a morate izdvojiti i novac za ocat.

Stoga je jedna mama podijelila savjet s pomoću kojeg njezini ručnici postaju pahuljasti i mekani.

- Premda koristim bijeli ocat za pranje ručnika, jedini način da ih trenutno omekšam jest da ih osušim u sušilici. Tako brzo i jednostavno. Traje samo 10 minuta - podijelila je trik na društvenim mrežama gdje su ljubitelji čišćenja potražili savjet za omekšavanje ručnika.

Mnogi su se također složili da je sušilica najbolji način da ih u trenu omekšate.

- Ne biste trebali koristiti omekšivač. Premda nevjerojatno miriše, vlaknima daje sloj koji ih čini vodootpornijima. Smatram da je sušenje u sušilici jedini način da ručnici postanu mekani - složili su se.

- Sušilica je jedini način. Počeo sam sušiti rublje u sušilici, na 10 minuta. Odbacio sam omekšivač i moji ručnici nikada nisu bili tako meki – bio je jedan od komentara.

- Stavim ih u sušilicu na 10 minuta. Kad ih izvadim, tako su pahuljasti - pišu.

Prema poznatom brendu za pranje rublja, najbolji način da ručnike učinite pahuljastima jest da ih stavite u sušilicu odmah nakon pranja. Također biste trebali osigurati da u sušilici ima dovoljno prostora za slobodno kretanje predmeta. Također je važno koristiti nižu temperaturu i niže postavke brzine, što će pomoći u sprječavanju oštećenja vlakana. Ako ih izvadite i ustanovite da su kruti, možete ih ponovno provući kroz ciklus, koristeći lopticu za sušenje, poput teniske, donosi Mirror.