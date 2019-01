Jednostavnim trikom spriječite svoje strahove: Dodirujte se...

Sve negativne emocije utječu na energiju koja kola našim tijelom i mogu biti “okidač” za probleme sa zdravljem. No oni su samo reakcija na poremećenu energiju, ali i uteg koji nas drži vezanim za probleme.

Naime, tjelesni simptomi s vremenom postaju uzrok emocionalnih nevolja i obrnuto - neriješeni emocionalni problemi s vremenom se manifestiraju fizičkim simptomima. Ukratko, organizmu uvijek treba pristupati kao cjelini, tako da liječimo simptome, ali i uzrok, pri čemu je važno uspostaviti ravnotežu poremećene životne energije.

Jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih alata koji se za to mogu koristiti je metoda tapkanja, koja se naziva i EFT (Emotional Freedom Tehnique ili tehnika emocionalne slobode). Osnova tehnike je koncentriranje na negativnu emociju koju želite riješiti, na primjer, strah, anksioznost, loša sjećanja, neriješeni zdravstveni problemi, odnosno bilo što s čime imate problema. Dok održavate mentalni fokus na problemu, tapkajući prstima trebate od 5 do 7 puta dodirnuti jednu od 12 točaka meridijana na tijelu, s tim da se osnovni tretman tapkanja radi u ciklusu koji uključuje 9 točaka. Dok ih dodirujete, trebate se usredotočiti na prihvaćanje i rješavanje negativnih emocija te se koncentrirati na pozitivne.

Koncept tapkanja kao metode iscjeljenja povezan je s doktrinom tradicionalne kineske medicine, u čijoj je osnovi vjerovanje da naše tijelo ima energiju, odnosno chi. Drevni kineski liječnici otkrili su čak 100 točaka meridijana i utvrdili da stimuliranjem tih točaka možemo liječiti brojne probleme. Moglo bi se reći da tapkanje počiva na istom principu kao i akupunktura ili akupresura, no kod ovih tehnika se koriste iglice ili pritisak na meridijane, čega kod tapkanja nema. Također, kod akupunkture se u liječenju koristi svih stotinjak poznatih točaka pa obuka terapeuta traje godinama, dok je tapkanje puno jednostavnije i lakše ga je svladati, pa ga svatko može primjenjivati. EFT ili tapkanje razvio je Gary Craig, inženjer iz Kalifornije, koji je tad već bio praktikant Neurolingvističkog programiranja (NLP), no osjetio je potrebu stvaranja jednostavnijeg sustava koji bi ljudima pružio priliku da brzo riješe duboko ukorijenjene probleme.

Došao je do otkrića da tapkajući prstima po određenim akupresurnim točkama unutar energetskih meridijana, dok mentalno osvješćujemo određeni problem, zapravo otvaramo mogućnost za oslobađanje ljekovite unutarnje energije. Tretman EFT-a traje nekoliko minuta, a pozitivne posljedice su u najvećem broju slučajeva trajne, pokazalo je Craigovo iskustvo.

Kad mislimo negativno i osjećamo negativne emocije, tad u mozgu jačaju sinapse za negativne misli i određuju našu fiziologiju, odnosno odražavaju se kroz bolest. Tapkanje smanjuje naboj koji te negativne misli i osjećaji imaju te pomaže da postanemo i ostanemo emocionalno slobodni. Najprije udobno sjednite, duboko udahnite i opustite se. Udahnite još nekoliko puta, tako da svaki put udah bude nešto dublji. Prvo trebate priznati problem i verbalizirati ga ili izgovoriti, a zatim ćete, tapkajući na određenim izlaznim meridijanima, isti problem i otpustiti. Zatim ćete definirati afirmaciju koju ćete ponavljati tijekom tapkanja. U osnovi, to treba biti rečenica: “Iako osjećam/imam neki problem, u potpunosti prihvaćam sebe”. Ili: “Iako osjećam groznu glavobolju/bol u ramenu/ruci/nozi, ja volim sebe” i slično. Dok tapkate, izgovarajte problem na glas i otvorenih očiju.

Koje su osnovne točke koje se stimuliraju?

1. Karate točka

Foto: Monika Wisniewska

Tapkanje započinje od takozvane karate točke, koja se nalazi na mekom dijelu šake između malog prsta i zgloba. To je dio ruke kojim biste izveli karate udarac. Postavite 4 prsta jedne ruke na tu točku na drugoj ruci i tapkajte prstima uz ponavljanje afirmacije tri puta, polako. Na toj točki najdulje tapkamo, ne trebate brojiti ili mjeriti - tapkajte dok ne osjetite da je dovoljno. Nakon toga lupkajte prstima otprilike od 5 do 7 puta na svakoj točki i kod svake točke ponovite problem koji želite riješiti. Na primjer: ‘Moja glavobolja prestaje’. Nije važno kojom rukom tapkate, iako većina ljudi koristi dominantnu ruku. Također, tijekom tapkanja možete promijeniti ruku i stranu tijela po kojoj tapkate. Na točkama na kojima su obje ruke slobodne možete tapkati i na obje strane tijela, iako to nije nužno.

2. Točka na vrhu glave

Foto: Monika Wisniewska

Kruna glave, središte, odnosno sam vrh glave. Dodirnite i tapkajte sa sva četiri prsta. Ponovite afirmaciju: ‘Moja glavobolja je sve slabija’.

3. U unutarnjem kutu obrve

Foto: Monika Wisniewska

Unutarnji rub obrva, najbliži mostu nosa. Koristite dva prsta. Ponovite: ‘Moja glavobolja prestaje, osjećam se bolje’.

4. Točka sa strane oka

Foto: Monika Wisniewska

Tvrdo područje s vanjske strane oka, u visini oka. Koristite dva prsta. Ponovite: ‘Moja glavobolja prestaje’.

5. Točka ispod oka

Foto: Monika Wisniewska

Tvrdo područje ispod oka, koje se stapa s jagodicom. Prste treba postaviti otprilike ispod šarenice, ne na jednu ili drugu stranu. Možete koristiti dva prsta. Ponovite problem i afirmaciju: ‘Ne mogu se opustiti, no glavobolja mi sve više popušta’.

6. Točka ispod nosa

Foto: Monika Wisniewska

Točka je centrirana između dna nosa i gornje usne. Koristite jedan ili dva prsta. Ponovite afirmaciju: ‘Osjećam se sve bolje’.

7. Točka na bradi

Foto: Monika Wisniewska

Ova je točka izravno ispod prethodne, na sredini između donje usne i brade. Stavite dva prsta. Ponovite problem: ‘Moja glavobolja prestaje’.

8. Točka ispod vrata

Foto: Monika Wisniewska

To je točka gdje se dodiruju ključna kost, prsna kost i prvo rebro. Postavite prste odmah ispod kosti koja ide od vrata i tapkajte s četiri prsta ili lagano lupkajte šakama. Izgovorite afirmaciju: ‘Sve sam opuštenija’.

9. Točka ispod ruke, oko pedalj ispod pazuha

Foto: Monika Wisniewska

To je točka oko desetak centimetara ispod pazuha. Tapkajte s četiri prsta. Ponovite afirmaciju: ‘Moja glavobolja nestaje’.

10. Točka na vrhu glave

Foto: Monika Wisniewska

Uvijek se na kraju tretmana vraćajte na točku od koje ste započeli - na vrh glave. Ponovite afirmaciju: ‘Više nema glavobolje’. Kad završite prvi krug, ako imate osjećaj da problem nije riješen, ponovite cijeli tretman, s tim da si tijekom tog tapkanja možete postaviti pitanja kojima možete istražiti uzroke za tu emociju ili problem koji osjećate. Na primjer: ‘Zbog čega imam takvu glavobolju, što mi ta bol signalizira?’. Vaša podsvijest dat će vam odgovore koje na idućim točkama opet možete preispitati. Na primjer, možda ćete osjetiti da se glavobolja javlja kao upozorenje da sutradan ne biste trebali ići u školu. Tad se možete zapitati što vas muči u vezi toga. Završite s afirmacijom: ‘Opuštena sam i sretna’.