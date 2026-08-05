DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Marilyn Monroe preminula je u spavaćoj sobi u svojoj kući u Brentwoodu. Pronašao ju je psihijatar dr. Ralph Greenson u ranim jutarnjim satima, a navodno se predozirala
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Jednu od najpoznatijih ikona Hollywooda pronašli mrtvu
Čitanje članka: 2 min
Američka glumica Marilyn Monroe, jedna od najpoznatijih ikona svijeta Hollywooda, pronađena je mrtva u svom stanu. Taj dan, 5. kolovoza 1962. godine, svijet je ostao u šoku radi brojnih spekulacija i teorija zavjere. Službeno izvješće kaže da je umrla od prevelike doze tableta za spavanje (barbiturata), a njezina smrt ocijenjena je kao 'vjerojatno samoubojstvo'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku