Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Jednu od najpoznatijih ikona Hollywooda pronašli mrtvu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jednu od najpoznatijih ikona Hollywooda pronašli mrtvu
Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Marilyn Monroe preminula je u spavaćoj sobi u svojoj kući u Brentwoodu. Pronašao ju je psihijatar dr. Ralph Greenson u ranim jutarnjim satima, a navodno se predozirala

Admiral

Američka glumica Marilyn Monroe, jedna od najpoznatijih ikona svijeta Hollywooda, pronađena je mrtva u svom stanu. Taj dan, 5. kolovoza 1962. godine, svijet je ostao u šoku radi brojnih spekulacija i teorija zavjere. Službeno izvješće kaže da je umrla od prevelike doze tableta za spavanje (barbiturata), a njezina smrt ocijenjena je kao 'vjerojatno samoubojstvo'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rekordi turističke 1975. - samo kod nas preko 600.000 gostiju
NA DANAŠNJI DAN

Rekordi turističke 1975. - samo kod nas preko 600.000 gostiju

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U jadranskim ljetovalištima, od Ankarana do Ulcinja, boravilo je 1975. godine više od 650.000 domaćih i inozemnih turista
Ajmo, ljudi, stigla je svježa riba, kupujte! Još malo pa nestalo!
NA DANAŠNJI DAN

Ajmo, ljudi, stigla je svježa riba, kupujte! Još malo pa nestalo!

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nekad je svježa riba dolazila brodom, a kupovalo se samo ono što će se pojesti pa se i bacalo puno manje hrane nego danas
Rasprodaja sezonske trikotaže u Nami, ali - 1973. godine
NA DANAŠNJI DAN

Rasprodaja sezonske trikotaže u Nami, ali - 1973. godine

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Simpatičan oglas u Nami, nekoć najvećoj robnoj kući na ovim prostorima pokazuje kakve su cijene odjeće, ali i modni standardi nekad bili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026