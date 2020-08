'Katch Me' and 'I Saw It First' spadaju u online internetske trgovine koje prodaju 'nerealne' dizajne ovih visoko rezanih kupa\u0107ih kostima koje ljudi uspore\u0111uju sa 'zubnim koncem'.

Unato\u010d tome \u0161to su takvi kupa\u0107i jednodijelni, oni vjerujte, ne sakrivaju mnogo, ve\u0107 pokazuju jako puno vi\u0161e ko\u017ee nego \u0161to ste mislili.\u00a0

Jedna korisnica TikToka snimila je video na temu kupa\u0107ih kostima 'upitnog' dizajna. U videu je spomenula kako bi cure koje nose ovakve kupa\u0107e trebale zalijepiti trakicu kod me\u0111uno\u017eja kako im ne bi ne\u0161to slu\u010dajno ispalo.\u00a0

- Poku\u0161avate mi re\u0107i da moje me\u0111uno\u017eje stane u to? - pitala se korisnica na TikToku.

No ovakvih kupa\u0107ih, koji skoro pa ne prikrivaju ni\u0161ta je mnogo. Od dvodijelnih visoko rezanih kupa\u0107ih s gornjim dijelom od dugih rukava (da dugih rukava) do jednodijelnih koji izgledaju kao da je neko spojio tri malene tanke trakice.

No osim \u0161to bi cure ovakve kupa\u010de doslovno trebale zalijepiti, nikako ne smiju zaboraviti i na depilaciju, \u0161to su preporu\u010dili mnogi u komentarima.

Mnogi su komentirali kako bi takve kupa\u010de zaista voljeli vidjeti na stvarnoj osobi, a ne preko fotografija, pi\u0161e The Sun.