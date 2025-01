Jeftino na odmor: Do Pariza i natrag za manje od 50 eura!

Planirate li odvažiti se na putovanje u proljeće ili želite nekome darovati nešto jedinstveno, sad je idealna prilika da provjerite stranice Ryanaira i Wizzaira te ulovite neke od najboljih destinacija po najnižim cijenama. Italija, Cipar, Francuska ili Grčka samo su neke od zanimljivih destinacija na koje možete otići na proljetni odmor. Sve cijene koje smo naveli uključuju povratnu kartu, a dodatna prtljaga dodatno se i plaća.

Primjerice, imate let iz Zagreba za Rim od 3. do 8. ožujka za 54 eura. Rim, glavni grad Italije, nudi zaista mnogo toga za razgledavanje i, ako želite sve obići kako treba bez ikakvog stresa i žurbe, pet dana je sasvim dovoljno da uživate u razgledavanju i obiđete sve značajnije znamenitosti.

Do Pariza u ožujku možete "skoknuti" za samo 47,99 eura. Datum polaska je 15., a povratak 21. ožujka. Pariz neki zovu i "gradom ljubavi", pa je idealan ako želite s partnerom ići na neko romantično putovanje ili jednostavno otići s prijateljicom i uživati u francuskim delicijama.

Uživati u moru, suncu i predivnoj arhitekturi možete u Solunu u Grčkoj od 10. do 17. travnja za 58,62 eura. Solun je drugi po veličini grad u Grčkoj, a ima predivne plaže u gradu i okolici, pa možete birati gdje ćete provesti dan. Ako ste dovoljno hrabri, posjetite i Meteoru - skup grčkih pravoslavnih manastira izgrađenih na visokim liticama pored grada Kalambaka.

Španjolska je također idealna destinacija za proljetno putovanje jer ćete uživati u predivnim pogledima na more, a ako želite okupati se, to vam prepuštamo samo ako ste dovoljno hrabri. Iz Zagreba za Malagu možete putovati po cijeni od 62 eura, i to od 31. ožujka do 9. travnja. Pješčane plaže i sunčano vrijeme glavni su razlozi zbog kojih je Malaga toliko popularna, a na raspolaganju je zaista širok spektar plaža. Malaga je također središte umjetnosti i kulture. Štoviše, ondje se rodio slavni Pablo Picasso. Zato možete posjetiti i Muzej Pabla Picassa. Također, odlučite li se za noćni izlazak, ovdje je izbor kafića, barova i noćnih klubova beskrajan.

Foto: 123RF

I na Maltu možete po vrlo pristupačnoj cijeni od 51,42 eura, a datumi su od 2. do 8. travnja. Malta je otočna država koja nudi pregršt živopisnih lokacija i ribarskih mjestašaca koja imaju dušu. Brzo ćete je obići ako unajmite auto, a vidjet ćete većinu glavnih znamenitosti poput Mdine, Golden Baya, Blue Grotto-a, Popeye Village-a i naravno Vallette...