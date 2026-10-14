Jeli smo kod bjelovarskog maestra: Žganci i paprikaš u modernoj verziji su oduševili

Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada. Njegova predivno uređena terasa teško će vam promaknuti dok šetate ovim dijelom grada.