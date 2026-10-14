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Domaća jela u modernom ruhu PLUS+

Jeli smo kod bjelovarskog maestra: Žganci i paprikaš u modernoj verziji su oduševili

Piše Anamarija Dukši,
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Jeli smo kod bjelovarskog maestra: Žganci i paprikaš u modernoj verziji su oduševili
Foto: Pixsell/Emica Elvedji
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Chef Tibor Valinčić u centru Bjelovara tradicionalna jela predstavlja u modernom ruhu, a mi smo kušali bilogorske klasike u izvedbi jednog od najmlađih hrvatskih chefova s Michelinovom zvjezdicom

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Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada. Njegova predivno uređena terasa teško će vam promaknuti dok šetate ovim dijelom grada.

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