<p>Prelijepa glumica Jennifer Aniston u veljači je proslavila 51. rođendan, pokazujući savršeno tijelo koje izgleda kao da pripada ženi upola mlađoj od njene dobi. Novinari koji su pratili proslavu jedva su se oporavili od iznenađenja, a onda su započeli istraživati o tome kako mnogima najdraža 'Prijateljica' uspijeva tako izgledati.</p><p>Srećom, često govori o tome čemu duguje svoj mladoliki i savršen izgled, pa evo nekih stvari koje bismo od nje mogli naučiti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U jednom danu skupila 9 milijuna lajkova na Instagramu</p><h2>Ima zdrave zamjene za omiljene obroke</h2><p>Aniston otvoreno priznaje da su razne vrste tjestenine njena omiljena hrana. No, kad se prepušta užitku, ipak nastoji jesti zdravo, pa ako su to lazanje, na primjer, bira vegansku varijantu. </p><p>Jednostavno: Tjesteninu zamijenite tikvicama i patlidžanom, pospite s više vrsta sira i zapecite. Jennifer Aniston rado uživa i u karbonari, koja je inače vrlo kalorična. Postoji tajna: pravu slaninu zamijene s purećom. </p><h2>Uživa u doručku bogatom hranjivim tvarima</h2><p>Aniston ima tri pristupa doručku i sva tri su izvanredno zdrava. Ponekad joj je jutarnji obrok smoothie: Voli banane, trešnje, bjelančevine u prahu, bademe, kakao prah i bademovo mlijeko. Drugim danima će pojesti jaja s tostom i avokadom, dok je treća opcija najzanimljivija: Zobena kaša s jajetom, koje će umutiti u nju na kraju, kako bi pojačala udio proteina. </p><h2>Uravnoteženo se hrani cijele godine</h2><p>- Ne dopuštam prehrambenim navikama da izmaknu kontroli - rekla je Aniston za Yahoo!. I dok se svi odmaraju od prejedanja tijekom blagdana, Aniston i tada živi svoje zdrave navike. Zvuči lako: 'Jedite što više organskog voća i povrća, držite unos šećera na niskoj razini, pijte hektolitre vode i dobro spavajte' - objasnila je jednom. </p><h2>Raznolikost preferira i u vježbanju</h2><p>Poznato je da je Aniston vrlo predana jogi, no i kod vježbanja je, kaže, raznolikost ključna. Obožava voziti sobni bicikl, probala je vježbanje uz šipku, a velika je obožavateljica kružnih treninga, tako da je 15 minuta posvećeno kvadricepsima, 5 minuta eliptičnom treningu, 15 minuta okretanju, 15 minuta trčanju, s posebnim minutama za pojedine dijelove tijela.</p><p>Jedino u što se nikada nije uspjela uključiti su posebni kampovi za treniranje i mršavljenje, jer - kako kaže - ne može podnijeti da netko viče na nju da vježba. </p><h2>Drži se onog što govori </h2><p>Dok se mnogi slavni ljudi rado uključuju u promociju svega i svačega, samo radi novca, Aniston se drži onoga u što zaista vjeruje. To uključuje Smartwater, vodu bogatu elektrolitima, zatim Aveeno (Aniston je obožavateljica njihove Apsolutno Ageless linije), te Living Proof proizvoda za kosu.</p><h2>Njezina prehrana nije dosadna </h2><p>Justin i ja volimo raduckati u kuhinji, rekla je Aniston svojedobno za Yahoo!. Kada kaže da je osnova njenog ručka salata i neki oblik proteina, to podrazumijeva savršenu kombinaciju žitarica s grahoricama, te nekoliko vrsta sira, a ne samo komad piletine i salata. </p><h2>U hladnjaku uvijek ima zdrave namirnice </h2><p>Većina onog što drži u hladnjaku je osnova za zdravi obrok, ili su neki obroci već pripremljeni. Uvijek u kutijicama ima narezano povrće, tvrdo kuhana jaja te piletinu s roštilja, a svakako i neku zdravu poslasticu u zamrzivaču.</p><p>- Bila sam jedno vrijeme u toplicama i dali su mi malu šalicu smrznutog grožđa nakon što sam se namakala u kupki od blata i to je bilo super - rekla je Aniston za medije jednom te dodala kako sada i sama zamrzava grožđe. Preferira crveno grožđe za užinu i tako ga uvijek ima dostupno, prenosi <a href="https://www.harpersbazaar.com/beauty/diet-fitness/news/a20732/what-jennifer-aniston-eats-in-a-day/?utm_medium=social-media&utm_source=facebook&utm_campaign=socialflowFBHBZ">Bazaar.</a> </p>