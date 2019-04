Jeo jabuku pa se skoro ugušio, sada ima cerebralnu paralizu

Djeca su u vrtiću dobila kriške jabuke za užinu. Dok su ostala djeca uživala, mali Neihana Renata se počeo gušiti. Jedna od odgajateljica je to primijetila i pokušala mu izvaditi komadić iz ustiju, no nije uspjela. Druga odgajateljica mu je pokušala dati umjetno disanje, no Neihana je tada počeo povraćati krv.

Onesvijestio se, a koža mu je počela poprimati plavu boju, pa su odgajateljice odlučile nazvati hitnu pomoć. Dječak je u bolnici bio mjesecima. Nekoliko tjedana bio je na intenzivnoj njezi i još par mjeseci na promatranju.

Doktorica Sarah Alexander, koja je liječila Neihana, upozorila je nadležno ministarstvo da postroži pravila oko sigurnosti i prve pomoći. Naime, dječak se počeo gušiti i mozak mu je ostao bez kisika. Čak 30 minuta je bio u takvom stanju, i to će mu sada utjecati na ostatak života.

Posljedica ove nesreće je da Neihana danas pati od cerebralne paralize te oštećenja mozga uzrokovanima nedostatkom kisika.

- Kao tipično dijete te dobi, on nije imao sve zube koji su mu potrebni da usitne hranu - rekla je.

Majka je rekla da je bio vrlo aktivan i veseo dječak, volio je trčati i igrati se.

- Sada ne može pričati, normalno gutati ni micati svoje tijelo. To znači da ne može raditi stvari koje rade njegovi vršnjaci, pjevati, crtati, penjati se po drveću, pa čak ni piti iz čaše i nikad to neće moći - rekla je doktorica Alexander za Sun.

Postupak reanimacije kod gušenja

Klinička smrt je stanje neposredno nakon prestanka disanja i srčanog rada, a prije odumiranja stanica, kada je još moguće postupkom reanimacije oživjeti osobu. Cerebralna (moždana) smrt je odumiranje moždanih stanica, koje nastaje nekoliko minuta po prestanku disanja ili rada srca. Ovo je nepovratan proces.

- Postoji laka i teška opstrukcija. Laka opstrukcija znači da dijete može disati i da kašlje, te ćete ga tada uvijek poticati da kašlje i gledati je li mu nešto izletjelo iz usta. A ako dijete više ne može kašljati, disati ni govoriti onda je došlo do teške opstrukcije - objašnjava doktorica Katarina Penić, specijalist hitne medicine.

- Dijete do godinu dana se primi te rukom pet puta udari po leđima, a ako ništa nije izletjelo iz usta, treba ga okrenuti na leđa i s jednom rukom držati ga naslonivši ruku na svoju natkoljenicu i prstima obuhvatiti zatiljak. Potom treba na prsnoj kosti odrediti mjesto pritiska (donji dio prsne kosti) te rukom pritisnuti to mjesto pet puta. Pritisak treba biti malo oštriji i u sporijem ritmu. To se sve radi dok dijete ne izbaci strano tijelo ili ako dijete izgubi svijest, onda se pristupa KPR (kardiopulmonalna reanimacija) reanimaciji - objašnjava doktorica Penić.

- Kod starije djece postupak je malo drugačiji. Potrebno je dijete postaviti u položaj s glavom okrenutom prema dolje. Ovako će sila teže pomoći pri uklanjanju stranog tijela. Potrebno je jednom rukom držati dijete, a drugom korijenom dlana pet puta oštro udariti po sredini leđa između lopatica. nakon svakog udarca treba provjeriti je li išta izletjelo iz usta. Ako nema napretka, potrebno je napraviti Heimlichov zahvat - stisnutu šaku jedne ruke uhvatiti drugom rukom u središnjoj liniji ispod rebara, a iznad pupka te pet puta stisnuti. Ako se se već nakon prvog ili drugog udarca oslobodili dišni putevi, nije potrebno dalje udarati - rekla je doktorica Penić.