Jeremy Clarkson ima rak prostate: Ovo su rani simptomi koje muškarci često ignoriraju

Poznati britanski voditelj Jeremy Clarkson (66), lice koje je desetljećima dominiralo automobilističkim emisijama poput 'Top Gear' i 'The Grand Tour', podijelio je s javnošću šokantnu vijest u svojoj popularnoj seriji 'Clarkson's Farm'. Otkrio je da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate, naglašavajući time važnost ranog otkrivanja bolesti koja pogađa milijune muškaraca diljem svijeta. Njegova priča, ispričana na neuobičajeno iskren i ranjiv način, služi kao snažan podsjetnik na tihe simptome i ključnu ulogu preventivnih pregleda.

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Dijagnozu je Jeremy znao već neko vrijeme, a objasnio je kako je nakon liječničkog pregleda i biopsije potvrđeno da je riječ o agresivnom karcinomu, ali je, srećom, otkriven u vrlo ranoj fazi. Njegova odluka da o tome javno progovori poslužila je kao snažan poticaj za podizanje svijesti o bolesti o kojoj se još uvijek nedovoljno govori.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Simptomi koji se lako mogu zanemariti

Jedna od ključnih karakteristika raka prostate jest da u ranim fazama često nema nikakvih očitih simptoma. Prostata, mala žlijezda smještena ispod mjehura, može godinama skrivati zloćudne stanice bez izazivanja ikakvih smetnji. Tumor obično počinje rasti na vanjskom dijelu žlijezde, što znači da ne pritišće mokraćnu cijev sve dok značajnije ne naraste. Zbog toga se mnogi karcinomi otkriju tijekom rutinskih pregleda, a ne zbog pojave simptoma.

Kada se znakovi ipak pojave, najčešće su povezani s mokrenjem. Iako se mogu pripisati i drugim, benignim stanjima, važno je obratiti pažnju na sljedeće detaljne promjene:

Češće mokrenje, osobito noću (nokturija): Potreba za odlaskom na toalet više puta tijekom noći.

Poteškoće pri započinjanju mokrenja: Oklijevanje ili naprezanje prije nego što urin krene.

Slab ili isprekidan mlaz urina: Mlaz nije snažan kao prije i može se prekidati i ponovno pokretati.

Osjećaj nepotpunog pražnjenja mjehura: Stalni osjećaj da mjehur nije u potpunosti ispražnjen ni nakon mokrenja.

Bol ili peckanje tijekom mokrenja: Neugodan osjećaj koji se javlja tijekom prolaska urina.

Krv u urinu (hematurija) ili sjemenu (hematospermija): Iako rjeđi, ovo su ozbiljni simptomi koji zahtijevaju hitnu liječničku provjeru.

Važno je napomenuti da ovi simptomi nisu isključivo vezani za rak. Često su posljedica benignog povećanja prostate (BPH), stanja koje je gotovo neizbježno kod starijih muškaraca, ili upale prostate. Ipak, svaku promjenu ili novonastalu smetnju potrebno je provjeriti kod liječnika.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Važnost preventivnih pregleda

Budući da su simptomi u ranoj fazi rijetki, preventivni pregledi imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju raka prostate. Pravovremena dijagnoza drastično poboljšava izglede za uspješno liječenje i smanjuje rizik od komplikacija. Mnogi muškarci odgađaju pregled zbog nelagode ili straha, no riječ je o kratkim i jednostavnim pretragama koje mogu spasiti život.

Liječnici preporučuju muškarcima da o probiru za rak prostate počnu razgovarati sa svojim liječnikom oko 45. godine života. Za one s povećanim rizikom, poput muškaraca čiji su bliski srodnici (otac, brat) imali rak prostate, ti razgovori trebali bi započeti i ranije, već oko 40. godine. Najčešće metode probira su PSA test (krvni test koji mjeri razinu prostata-specifičnog antigena) i digitalni rektalni pregled.

*Uz korištenje AI-ja