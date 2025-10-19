Jesam li lud? Nakon 10 godina braka želim eksperimentirati s drugima i isprobati nešto drugo

Nakon deset godina braka (ili bilo koje duže veze) logično je da želite dodati ulje na vatru... možda čak i litru! Neki to rade kupovinom seksi donjeg rublja, neki role-playom, a neki… pa, žele otvoriti vrata i pustiti još jednu (ili dvije) osobe u svoju spavaću sobu. Možda ne u svoju sobu doslovno, ali negdje i u nekoj prilici isprobati dodir nove osobe.

I sad, umjesto da se osjećate krivima ili „pokvarenima”, shvatite: želja za eksperimentiranjem ne znači da volite partnera manje. Često znači suprotno - da ga volite dovoljno da želite s njim/njom proživjeti sve, pa i ono što drugi samo maštaju, skrivajući fantazije u ladici. Razmišljajte o tome poput uvođenja seksi igračaka. Ne uvodite novu osobu zbog te specifične osobe (barem to nije ovdje poanta), već uvodite novu osobu zbog svojih želja, fantazija i jer jednostavno želite isprobati nešto o čemu slušate od najboljeg frenda ili čitate u omiljenoj erotskoj knjizi.

Ali! Postoje dva velika pravila:

Pristanak oboje - bez skrivanja, ucjena ili „ajmo probat pa ćemo vidjeti” ako netko nije siguran. To je sklizak teren iako ne želite riskirati da jedna osoba bude duboko povrijeđena, tada ta igra nije vrijedna toga.

Granice - dogovorite što se smije, što ne, i kako se vraćate jedno drugome nakon takvog iskustva.

Ako želite ovakvu avanturu, priopćite to s istom strašću kojom biste partneru rekli da idete na put iz snova:

„Imam fantaziju koja me pali već dugo… i želim da budeš dio nje.”

Jer ovo nije prijetnja vezi - nego prilika da zajedno istražujete.

Moji drugačiji savjeti za vrući „da”:

Počnite pričom, ne prijedlogom - ispričajte erotski scenarij u kojem ste oboje glavni likovi, pa polako uvedite ideju treće osobe. Zapamtite, potrebno je pripremiti teren za ovakvu promjenu u vezi, dakle polako, strpljivo i bez očekivanja.

Koristite maštu kao probu - prije nego što pohrlite u akciju u stvarnosti, probajte u mašti ili preko erotske igre uloga.

Ne birajte „slučajnu” osobu - ovisno o vašim razgovorima i idejama, treća osoba mora biti dogovorena i povjerljiva, ili ako jednoga od vas upravo to zastrašuje, može biti i nepoznata osoba, ali vodite računa da ste oboje jako zainteresirani za ovakvo iskustvo i obavezno, koristite zaštitu….

Foto: 123RF

Post-avantura ritual - nakon iskustva, provedite večer samo vas dvoje, da osjetite povezanost i sigurnost, da nema ljubomore i osjećaja izdaje ili prevare.

Eksperimentiranje nije ludost. Ludost je glumiti da nemate želje, dok vam tijelo i mašta viču suprotno.

Dijelim s vama erotske igre uloga u dvije razine, tako da i početnici i „iskusniji igrači” imaju materijal da pokrenu maštu.

Level 1 - Početnici (igranje uloga bez kompleksnog scenarija)

Scenarij: „Zabranjeni susret”

Jednostavno, ali efektno. Dogovorite se da se nađete izvan kuće - kafić, hotel lobby, pa čak i vaš dnevni boravak pretvoren u „strano” mjesto. Dolazite odvojeno. Glumite da se ne poznajete. Počnite od flerta - pogledi, osmijesi, dodiri „slučajno” preko ruke i što duže preko odjeće. Izgovarajte rečenice koje nikada ne biste rekli „kao vi” - budite drskiji, tajanstveniji, opasno zavodljivi.

Zašto je ovo dobro za početak: nema kompliciranih kostima ni priprema, a pruža ogroman prostor za istraživanje nove dinamike i isključivanje svakodnevne rutine.

Level 2 – Napredni (erotski scenarij s kostimima i unaprijed dogovorenim zapletom)

Scenarij: „Pogrešan pacijent / doktor s tajnom”

Jedan od vas je doktor/doktorica - bijela kuta, stetoskop, možda čak i naočale. Drugi je „pacijent” koji dolazi na pregled…ali razlog posjeta je sve samo ne medicinski. U scenarij se može uključiti: „temeljiti pregled” koji polako prelazi u zavodničku igru, upute za neobične vježbe ili terapije, te „kontrolni pregled” koji završava potpuno izvan medicinskog protokola.

Zašto je ovo napredno: zahtijeva dogovor oko radnje, pripremu kostima i rekvizita, te održavanje uloge od početka do kraja - što znači da oboje trebate ostati u karakteru i graditi napetost dok vas „priča” vodi do vrhunca.