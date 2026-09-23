Lasagne, tjestenina s janjetinom i pizza s ’ndujom donose posebne okuse koji će oduševiti ljubitelje talijanske kuhinje, a sve te delicije možete kušati u zagrebačkom restoranu ili pripremiti kod kuće
Jesen na tanjuru: Ove recepte za pizzu, lasagne i tjesteninu ćete morati isprobati
Kako dani postaju kraći, a sunčanih sati sve manje, Zagreb ponovno traži mjesta koja će unijeti boju, toplinu i vedrinu u svakodnevicu. Upravo takva je Mama!, restoran čiji razigrani interijer, snažne boje, zlatni strop i upečatljivi crveni stupovi stvaraju atmosferu u kojoj jesen izgleda mnogo vedrije. A sada za dolazak postoji još nekoliko odličnih razloga: tri nova jela i dva koktela kojima Mama! donosi pravo jesensko osvježenje.
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Nova gastronomska priča počinje jednim od najpoznatijih simbola talijanske kuhinje - lasagnama. Jelo čiji korijeni sežu do srednjovjekovne Italije stoljećima je sinonim za obiteljski stol, toplinu doma i uživanje bez žurbe. U Mami! ih pripremaju u klasičnom slojevitom obliku, s bogatim mesnim ragùom od mlade teletine, sirom i bešamelom. Prilikom serviranja lasagne se prelijevaju dijelom kremastim bešamelom, a dijelom umakom od San Marzano rajčice, dok završni potpis daju aromatično ulje i svježi listići bosiljka. Riječ je o poznatom klasiku, ali serviranom s prepoznatljivim Maminim karakterom.
Za hladnije dane kao stvoren je i Sugo d’agnello - tjestenina s bogatim šugom od sporo kuhane janjetine, aromatiziranim timijanom. Dugotrajna priprema mesu daje mekoću, a umaku dubinu i punoću okusa, dok Parmigiano Reggiano i mikrobilje zaokružuju jelo koje priziva mediteranske obiteljske ručkove. Ovo je tanjur zbog kojeg se usporava, razgovor traje duže, a posljednji zalogaj čuva za kraj.
Treći novitet donosi nešto odvažniji temperament. Pizza Mama Nduja spaja prepoznatljivo tijesto Mama! pizza s ’ndujom, pikantnim kalabrijskim specijalitetom poznatim po intenzivnoj aromi i ugodnoj ljutini. Nastala na jugu Italije kao jednostavna namirnica snažnog karaktera, ’nduja je danas jedan od najtraženijih dodataka suvremenim pizzama. U Maminoj interpretaciji donosi upravo ono što jeseni treba - toplinu, energiju i okus koji se pamti.
Uz nova jela stižu i dva koktela, dva potpuno različita karaktera povezana istom idejom: uživanjem u trenutku. Pornstar Martini osvaja egzotičnim notama marakuje i vanilije te profinjenim, ali razigranim karakterom. Atraktivan i fotogeničan, idealan je za večernja druženja i posebne trenutke. Sarti Spritz donosi modernu interpretaciju talijanskog aperitiva - laganu, osvježavajuću i vizualno upečatljivu. Jer u Italiji aperitivo nikada nije samo piće, nego ritual druženja i podsjetnik da se za dobre trenutke uvijek mora pronaći vrijeme.
Mama! se prostire na više od 150 četvornih metara unutarnjeg prostora, a središnje mjesto zauzima veliki stol za 16 osoba, stvoren za zajedničke večere, proslave i druženja. Prostor je istodobno elegantan, efektan i topao, bez krute formalnosti, pa jednako dobro odgovara poslovnom ručku, obiteljskoj večeri, susretu s prijateljima ili jesenskom izlasku uz koktele.
Tri nova jela, dva nova koktela i bezbroj novih razloga za okupljanje čekaju na adresi Prilaz baruna Filipovića 23b, u neposrednoj blizini Laube. Kada vani zavladaju kraći i tmurniji dani, Mama! ostaje mjesto puno boja, dobrih okusa i one posebne energije zbog koje se za stolom uvijek ostaje malo duže.
Recepti restorana Mama!
Pizza Nduja
Sastojci:
- Pizza tijesto - 250 grama
- Pizza umak - 0,6 dl
- Sir mozzarella - 600 grama
- Nduja - 50 grama
- Burratina - 50 grama
- Listići badema
- Peperdropsi
- Kalamata masline - 5 komada
- Bosiljak
- Ljuti med
Priprema: Razvući tijesto za pizzu te na njega staviti umak, mozzarellu i nduju. Peći dok tijesto ne porumeni. Na pečenu pizzu staviti burratinu, preliti je ljutim medom te dodati listiće badema, peperdropse i Kalamata masline. Na kraju ukrasiti bosiljkom i maslinovim uljem.
Lasagne alla Bolognese
Sastojci:
- Listovi za lasagne - 70 g
- Mljevena teletina - 150 g
- Luk - 20 g
- Mrkva - 10 g
- Celer - 5 g
- San Marzano rajčica - 50 g
- Bešamel - 100 g
- Sir - 100 g
- Crno vino - 10 ml
- Ulje - 5 ml
- Sol, papar
- Muškatni oraščić
- Ružmarin
- Bosiljak
- Aromatično ulje od bosiljka
Priprema: Na ulju pirjati luk, mrkvu i celer, zatim dodati mljevenu teletinu. Podliti vinom, dodati San Marzano rajčicu, ružmarin i začine te kuhati na laganoj vatri dok se ne dobije bogat mesni ragù. Pripremiti bešamel.
Lasagne slagati u klasičnom slojevitom obliku, izmjenjujući listove tjestenine, mesni ragù, bešamel i sir. Završiti slojem bešamela i sira te zapeći u pećnici do zlatne boje. Prilikom posluživanja jednu polovicu lasagna preliti bešamelom, a drugu umakom od San Marzano rajčice. Završiti aromatičnim uljem od bosiljka i svježim listićem bosiljka.
Maccheroni al sugo d’agnello - janjeći šug
Sastojci:
- Janjeći but - 500 g
- Tjestenina - 120 g
- Mrkva - 1
- Luk - 1
- Celer - ½
- Koncentrat rajčice - 50 g
- Timijan - 2 grančice
- Crno vino - 1 dl
- Temeljac - 5 dl
- Ulje - 0,5 dl
- Sol, papar
- Parmigiano Reggiano
- Mikrobilje
Priprema: Janjeći but odvojiti od kosti i narezati na kockice. Na ulju pirjati mrkvu, luk i celer, zatim dodati meso i pustiti da se lagano zapeče. Podliti vinom i temeljcem te kuhati uz povremeno dodavanje tekućine.
Dodati koncentrat rajčice, timijan i začine pa nastaviti kuhati na laganoj vatri dok meso ne omekša. Tjesteninu skuhati al dente, dodati je u janjeći šug i dobro povezati s umakom. Poslužiti uz naribani Parmigiano Reggiano i završiti mikrobiljem.
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