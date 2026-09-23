Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Donosi restoran Mama!

Jesen na tanjuru: Ove recepte za pizzu, lasagne i tjesteninu ćete morati isprobati

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Jesen na tanjuru: Ove recepte za pizzu, lasagne i tjesteninu ćete morati isprobati
10
Foto: Filip Popović
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lasagne, tjestenina s janjetinom i pizza s ’ndujom donose posebne okuse koji će oduševiti ljubitelje talijanske kuhinje, a sve te delicije možete kušati u zagrebačkom restoranu ili pripremiti kod kuće

Admiral

Kako dani postaju kraći, a sunčanih sati sve manje, Zagreb ponovno traži mjesta koja će unijeti boju, toplinu i vedrinu u svakodnevicu. Upravo takva je Mama!, restoran čiji razigrani interijer, snažne boje, zlatni strop i upečatljivi crveni stupovi stvaraju atmosferu u kojoj jesen izgleda mnogo vedrije. A sada za dolazak postoji još nekoliko odličnih razloga: tri nova jela i dva koktela kojima Mama! donosi pravo jesensko osvježenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'... VIDEO
Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'... | Video: 24sata/Instagram

Nova gastronomska priča počinje jednim od najpoznatijih simbola talijanske kuhinje - lasagnama. Jelo čiji korijeni sežu do srednjovjekovne Italije stoljećima je sinonim za obiteljski stol, toplinu doma i uživanje bez žurbe. U Mami! ih pripremaju u klasičnom slojevitom obliku, s bogatim mesnim ragùom od mlade teletine, sirom i bešamelom. Prilikom serviranja lasagne se prelijevaju dijelom kremastim bešamelom, a dijelom umakom od San Marzano rajčice, dok završni potpis daju aromatično ulje i svježi listići bosiljka. Riječ je o poznatom klasiku, ali serviranom s prepoznatljivim Maminim karakterom.

Foto: Filip Popović

Za hladnije dane kao stvoren je i Sugo d’agnello - tjestenina s bogatim šugom od sporo kuhane janjetine, aromatiziranim timijanom. Dugotrajna priprema mesu daje mekoću, a umaku dubinu i punoću okusa, dok Parmigiano Reggiano i mikrobilje zaokružuju jelo koje priziva mediteranske obiteljske ručkove. Ovo je tanjur zbog kojeg se usporava, razgovor traje duže, a posljednji zalogaj čuva za kraj.

NOVI OKUSI DELICIJA Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'...
Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'...
Foto: Filip Popović

Treći novitet donosi nešto odvažniji temperament. Pizza Mama Nduja spaja prepoznatljivo tijesto Mama! pizza s ’ndujom, pikantnim kalabrijskim specijalitetom poznatim po intenzivnoj aromi i ugodnoj ljutini. Nastala na jugu Italije kao jednostavna namirnica snažnog karaktera, ’nduja je danas jedan od najtraženijih dodataka suvremenim pizzama. U Maminoj interpretaciji donosi upravo ono što jeseni treba - toplinu, energiju i okus koji se pamti.

Foto: Filip Popović

Uz nova jela stižu i dva koktela, dva potpuno različita karaktera povezana istom idejom: uživanjem u trenutku. Pornstar Martini osvaja egzotičnim notama marakuje i vanilije te profinjenim, ali razigranim karakterom. Atraktivan i fotogeničan, idealan je za večernja druženja i posebne trenutke. Sarti Spritz donosi modernu interpretaciju talijanskog aperitiva - laganu, osvježavajuću i vizualno upečatljivu. Jer u Italiji aperitivo nikada nije samo piće, nego ritual druženja i podsjetnik da se za dobre trenutke uvijek mora pronaći vrijeme.

Mama! se prostire na više od 150 četvornih metara unutarnjeg prostora, a središnje mjesto zauzima veliki stol za 16 osoba, stvoren za zajedničke večere, proslave i druženja. Prostor je istodobno elegantan, efektan i topao, bez krute formalnosti, pa jednako dobro odgovara poslovnom ručku, obiteljskoj večeri, susretu s prijateljima ili jesenskom izlasku uz koktele.

Foto: Filip Popović

Tri nova jela, dva nova koktela i bezbroj novih razloga za okupljanje čekaju na adresi Prilaz baruna Filipovića 23b, u neposrednoj blizini Laube. Kada vani zavladaju kraći i tmurniji dani, Mama! ostaje mjesto puno boja, dobrih okusa i one posebne energije zbog koje se za stolom uvijek ostaje malo duže.

Recepti restorana Mama!

Pizza Nduja

Sastojci:

  • Pizza tijesto - 250 grama
  • Pizza umak - 0,6 dl
  • Sir mozzarella - 600 grama
  • Nduja - 50 grama
  • Burratina - 50 grama
  • Listići badema
  • Peperdropsi
  • Kalamata masline - 5 komada
  • Bosiljak
  • Ljuti med
Foto: Filip Popović

Priprema: Razvući tijesto za pizzu te na njega staviti umak, mozzarellu i nduju. Peći dok tijesto ne porumeni. Na pečenu pizzu staviti burratinu, preliti je ljutim medom te dodati listiće badema, peperdropse i Kalamata masline. Na kraju ukrasiti bosiljkom i maslinovim uljem.

OVO NISTE OČEKIVALI Medak je otkrio novu adresu Rougemarina: Bistro se seli se u sami centar Zagreba
Medak je otkrio novu adresu Rougemarina: Bistro se seli se u sami centar Zagreba

Lasagne alla Bolognese

Sastojci:

  • Listovi za lasagne - 70 g
  • Mljevena teletina - 150 g
  • Luk - 20 g
  • Mrkva - 10 g
  • Celer - 5 g
  • San Marzano rajčica - 50 g
  • Bešamel - 100 g
  • Sir - 100 g
  • Crno vino - 10 ml
  • Ulje - 5 ml
  • Sol, papar
  • Muškatni oraščić
  • Ružmarin
  • Bosiljak
  • Aromatično ulje od bosiljka

Priprema: Na ulju pirjati luk, mrkvu i celer, zatim dodati mljevenu teletinu. Podliti vinom, dodati San Marzano rajčicu, ružmarin i začine te kuhati na laganoj vatri dok se ne dobije bogat mesni ragù. Pripremiti bešamel.

Foto: Filip Popović

Lasagne slagati u klasičnom slojevitom obliku, izmjenjujući listove tjestenine, mesni ragù, bešamel i sir. Završiti slojem bešamela i sira te zapeći u pećnici do zlatne boje. Prilikom posluživanja jednu polovicu lasagna preliti bešamelom, a drugu umakom od San Marzano rajčice. Završiti aromatičnim uljem od bosiljka i svježim listićem bosiljka.

Maccheroni al sugo d’agnello - janjeći šug

Sastojci:

  • Janjeći but - 500 g
  • Tjestenina - 120 g
  • Mrkva - 1
  • Luk - 1
  • Celer - ½
  • Koncentrat rajčice - 50 g
  • Timijan - 2 grančice
  • Crno vino - 1 dl
  • Temeljac - 5 dl
  • Ulje - 0,5 dl
  • Sol, papar
  • Parmigiano Reggiano
  • Mikrobilje
Foto: Filip Popović

Priprema: Janjeći but odvojiti od kosti i narezati na kockice. Na ulju pirjati mrkvu, luk i celer, zatim dodati meso i pustiti da se lagano zapeče. Podliti vinom i temeljcem te kuhati uz povremeno dodavanje tekućine.

DRSKA KRAĐA Zašto gosti ne mogu prestati krasti iz restorana? Nastradali i Gordon Ramsey i Jamie Oliver
Zašto gosti ne mogu prestati krasti iz restorana? Nastradali i Gordon Ramsey i Jamie Oliver

Dodati koncentrat rajčice, timijan i začine pa nastaviti kuhati na laganoj vatri dok meso ne omekša. Tjesteninu skuhati al dente, dodati je u janjeći šug i dobro povezati s umakom. Poslužiti uz naribani Parmigiano Reggiano i završiti mikrobiljem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći
PREDNOSTI I MANE

Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći

Ljubav ne poznaje godine, ali brak sa starijim muškarcem donosi kombinaciju radosti, izazova i ponekih iznenađenja. U galeriji saznajte što sve možete očekivati ako se nađete u takvoj kombinaciji
Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?
KOLIKI STE SRETNIK?

Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?

Lavovi su jako mudri i odlučni pa se ne moraju brinuti prati li ih sreća ili ne. Njihov je život poput gline, a oni su kipari, spremni oblikovati svoju sudbinu u sve što žele
Slabe točke: Evo kojih bolesti se treba čuvati svaki znak Zodijaka
SVAKI JE NA NEŠTO OSJETLJIV

Slabe točke: Evo kojih bolesti se treba čuvati svaki znak Zodijaka

Vodenjacima su najosjetljivije točke tijela koljena, potkoljenice i gležnjevi. Rakovi su vrlo senzibilni pa sve što ih potrese, uznemiri ili pozitivno potakne - osjećaju u trbuhu. Lavovi trebaju paziti na srce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026