Jesen na tanjuru: Ove recepte za pizzu, lasagne i tjesteninu ćete morati isprobati

Kako dani postaju kraći, a sunčanih sati sve manje, Zagreb ponovno traži mjesta koja će unijeti boju, toplinu i vedrinu u svakodnevicu. Upravo takva je Mama!, restoran čiji razigrani interijer, snažne boje, zlatni strop i upečatljivi crveni stupovi stvaraju atmosferu u kojoj jesen izgleda mnogo vedrije. A sada za dolazak postoji još nekoliko odličnih razloga: tri nova jela i dva koktela kojima Mama! donosi pravo jesensko osvježenje.

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Pokretanje videa... VIDEO Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'... | Video: 24sata/Instagram

Nova gastronomska priča počinje jednim od najpoznatijih simbola talijanske kuhinje - lasagnama. Jelo čiji korijeni sežu do srednjovjekovne Italije stoljećima je sinonim za obiteljski stol, toplinu doma i uživanje bez žurbe. U Mami! ih pripremaju u klasičnom slojevitom obliku, s bogatim mesnim ragùom od mlade teletine, sirom i bešamelom. Prilikom serviranja lasagne se prelijevaju dijelom kremastim bešamelom, a dijelom umakom od San Marzano rajčice, dok završni potpis daju aromatično ulje i svježi listići bosiljka. Riječ je o poznatom klasiku, ali serviranom s prepoznatljivim Maminim karakterom.

Foto: Filip Popović

Za hladnije dane kao stvoren je i Sugo d’agnello - tjestenina s bogatim šugom od sporo kuhane janjetine, aromatiziranim timijanom. Dugotrajna priprema mesu daje mekoću, a umaku dubinu i punoću okusa, dok Parmigiano Reggiano i mikrobilje zaokružuju jelo koje priziva mediteranske obiteljske ručkove. Ovo je tanjur zbog kojeg se usporava, razgovor traje duže, a posljednji zalogaj čuva za kraj.

Foto: Filip Popović

Treći novitet donosi nešto odvažniji temperament. Pizza Mama Nduja spaja prepoznatljivo tijesto Mama! pizza s ’ndujom, pikantnim kalabrijskim specijalitetom poznatim po intenzivnoj aromi i ugodnoj ljutini. Nastala na jugu Italije kao jednostavna namirnica snažnog karaktera, ’nduja je danas jedan od najtraženijih dodataka suvremenim pizzama. U Maminoj interpretaciji donosi upravo ono što jeseni treba - toplinu, energiju i okus koji se pamti.

Foto: Filip Popović

Uz nova jela stižu i dva koktela, dva potpuno različita karaktera povezana istom idejom: uživanjem u trenutku. Pornstar Martini osvaja egzotičnim notama marakuje i vanilije te profinjenim, ali razigranim karakterom. Atraktivan i fotogeničan, idealan je za večernja druženja i posebne trenutke. Sarti Spritz donosi modernu interpretaciju talijanskog aperitiva - laganu, osvježavajuću i vizualno upečatljivu. Jer u Italiji aperitivo nikada nije samo piće, nego ritual druženja i podsjetnik da se za dobre trenutke uvijek mora pronaći vrijeme.

Mama! se prostire na više od 150 četvornih metara unutarnjeg prostora, a središnje mjesto zauzima veliki stol za 16 osoba, stvoren za zajedničke večere, proslave i druženja. Prostor je istodobno elegantan, efektan i topao, bez krute formalnosti, pa jednako dobro odgovara poslovnom ručku, obiteljskoj večeri, susretu s prijateljima ili jesenskom izlasku uz koktele.

Foto: Filip Popović

Tri nova jela, dva nova koktela i bezbroj novih razloga za okupljanje čekaju na adresi Prilaz baruna Filipovića 23b, u neposrednoj blizini Laube. Kada vani zavladaju kraći i tmurniji dani, Mama! ostaje mjesto puno boja, dobrih okusa i one posebne energije zbog koje se za stolom uvijek ostaje malo duže.

Recepti restorana Mama!

Pizza Nduja

Sastojci:

Pizza tijesto - 250 grama

Pizza umak - 0,6 dl

Sir mozzarella - 600 grama

Nduja - 50 grama

Burratina - 50 grama

Listići badema

Peperdropsi

Kalamata masline - 5 komada

Bosiljak

Ljuti med

Foto: Filip Popović

Priprema: Razvući tijesto za pizzu te na njega staviti umak, mozzarellu i nduju. Peći dok tijesto ne porumeni. Na pečenu pizzu staviti burratinu, preliti je ljutim medom te dodati listiće badema, peperdropse i Kalamata masline. Na kraju ukrasiti bosiljkom i maslinovim uljem.

Lasagne alla Bolognese

Sastojci:

Listovi za lasagne - 70 g

Mljevena teletina - 150 g

Luk - 20 g

Mrkva - 10 g

Celer - 5 g

San Marzano rajčica - 50 g

Bešamel - 100 g

Sir - 100 g

Crno vino - 10 ml

Ulje - 5 ml

Sol, papar

Muškatni oraščić

Ružmarin

Bosiljak

Aromatično ulje od bosiljka

Priprema: Na ulju pirjati luk, mrkvu i celer, zatim dodati mljevenu teletinu. Podliti vinom, dodati San Marzano rajčicu, ružmarin i začine te kuhati na laganoj vatri dok se ne dobije bogat mesni ragù. Pripremiti bešamel.

Foto: Filip Popović

Lasagne slagati u klasičnom slojevitom obliku, izmjenjujući listove tjestenine, mesni ragù, bešamel i sir. Završiti slojem bešamela i sira te zapeći u pećnici do zlatne boje. Prilikom posluživanja jednu polovicu lasagna preliti bešamelom, a drugu umakom od San Marzano rajčice. Završiti aromatičnim uljem od bosiljka i svježim listićem bosiljka.

Maccheroni al sugo d’agnello - janjeći šug

Sastojci:

Janjeći but - 500 g

Tjestenina - 120 g

Mrkva - 1

Luk - 1

Celer - ½

Koncentrat rajčice - 50 g

Timijan - 2 grančice

Crno vino - 1 dl

Temeljac - 5 dl

Ulje - 0,5 dl

Sol, papar

Parmigiano Reggiano

Mikrobilje

Foto: Filip Popović

Priprema: Janjeći but odvojiti od kosti i narezati na kockice. Na ulju pirjati mrkvu, luk i celer, zatim dodati meso i pustiti da se lagano zapeče. Podliti vinom i temeljcem te kuhati uz povremeno dodavanje tekućine.

Dodati koncentrat rajčice, timijan i začine pa nastaviti kuhati na laganoj vatri dok meso ne omekša. Tjesteninu skuhati al dente, dodati je u janjeći šug i dobro povezati s umakom. Poslužiti uz naribani Parmigiano Reggiano i završiti mikrobiljem.