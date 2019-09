Jesen utječe na naše zdravlje: Kreću prehlade, infarkti, bolovi

Od osjećaja depresije do manjka energije, pa čak i do učestalijih srčanih udara - sve su to posljedice koje ljudi rijetko pripisuju promjenama godišnjih doba, a češće se javljaju početkom jeseni.

Internist kardiolog prof.dr.sc. Nikša Drinković ističe kako hladnije vrijeme općenito nosi niz rizika za zdravlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U jesen raste krvni tlak, a s tim raste i rizik za negativne kardiovaskularne ishode poput infarkta i moždanog udara. Hladnije vrijeme doprinosi spazmu žila, pa ljudima preporučujem kontrolu tlaka. Ako su ljeti smanjili terapiju za tlak, sada je treba prilagoditi i to najčešće idu veće doze lijeka. Nadalje, ljeti su ljudi fizički aktivniji što svakako ima pozitivan utjecaj na zdravlje. Baš sam nedavno čitao studiju u kojoj su istraživali učinak smanjenja tjelesne aktivnosti kod ljudi u dobroj kondiciji. Uzeli su mlade ljude koji su radili oko 10.000 koraka na dan te im smanjili aktivnost na 1500 koraka na dan. U samo dva tjedna imali su pad kardirespiratorne funkcije za četiri posto, porast opsega trbuha za jedan centimetar, mast u tijelu je porasla za dva posto. Kad su se vratili redovitoj aktivnosti, u roku od dva tjedna se stanje vratilo u normalu - pojasnio je prof. Drinković savjetujući ljudima više kretanje tijekom jesenskih hladnijih mjeseci.

Foto: AlexRaths

19 načina na koje jesen utječe na naše zdravlje

1. Raste rizik od infarkta

Srce definitivno ne voli hladnoću.

- Tijekom hladnijeg vremena, uobičajeno je da poraste broj ljudi koji su doživjeli srčani udar. Mnogo je razloga za to, uključujući i porast tlaka te povećanu vjerojatnost nastanka krvnih ugrušaka. Najbolji način da tome doskočite je odijevanje tople odjeće - savjetuje internist i kardiolog dr. Edo Paz za msn.com.

2. Suše nam se oči

Hladan i suh zrak često isušuje oči i zbog njega osjećate pečenje i nelagodu.

- Promjene godišnjih doba i suh zrak pogoršavaju suhoću oka. Razlog je taj što oči ne mogu proizvesti dovoljnu količinu suza ili proizvode suze lošije kvalitete pa se oko ne može navlažiti, pojasnili su sustručnjaci iz ambulante Piedmont Eye Care u Sjevernoj Karolini.

Kad oči vape za vlagom, možete im olakšati problem koristeći umjetne suze ili razgovarajte o problemu s liječnikom kako bi vam propisao kapi za oči. Stručnjaci savjetuju i da nabavite ovlaživač zraka za dom, a kad izlazite, nosite šešir i zaštitne naočale. Dodatno savjetuju da se redovito hidrirate te uzimate odmor ako gledate u ekran.

Foto: Thinkstock/Guliver

3. Koža postaje suha i ispucana

Suh zrak isušuje i kožu, kaže dr. Paz. Savjetuje da koristite hidratantne kreme te izbjegavate duge tople kupke ili tuširanja koja samo dodatno isušuju kožu.

4. Sve vas boli

Tijekom hladnijih mjeseci osjećate više bolova? Niste jedini.

Istraživanja su pokazala da postoji veza između niskih temperatura i snažnijih ili učestalijih bolova, osobito u području vrata ili leđa. Postoje mnoge teorije, no prema reumatologinji Anishi Dua sa Sveučilišta u Chicagu, razlog je jednostavan.

- Zbog pada tlaka zraka mišići i susjedna tkiva se rastežu. Zbog ograničenog prostora tijela, to može prouzročiti bolove, osobito zglobova oboljelih od artritisa, kazala je.

5. Opada razina vitamina D

Tijekom ljeta kroz kožu upijate više sunca koje potiče proizvodnju vitamina D. No s početkom jeseni sve je manje sunčanih dana.

- U jesen razine vitamina D drastično opadaju, upozorila je dr. Kristine Blance, vlasnica tvrtke Integrative Healing Center u New Yorku. Kazala je da tijelo zbog toga postaje podložnije prehladi, ali manjak vitamina D utječe i na hormone.

- Vitamin D pomaže da razine testosterona ostanu na zdravim razinama. Niske razine hormona utječu na seksualnu želju, ali i motivaciju za poslom, hobijem ili čak vježbanjem - kazala je.

6. Depresivni ste

Jesen bi trebala donijeti radost zbog skorašnjih obiteljskih blagdana, ugodnih večeri uz kamin i slično. No poznato je kako donosi i sezonski afektivni poremećaj.

- On može prouzročiti simptome nalik depresiji zbog smanjenog izlaganja suncu. Kako biste to izbjegli, držite se redovne rutine vježbanja da održite razinu hormona endorfina, kazao je dr. Paz.

7. Nedostaje vam energije

Sezonski afektivni poremećaj ne utječe samo na raspoloženje, nego i na razinu energije.

- Osjećate se razdražljivo, bez energije ste - tvrde u Klinici Mayo. Ako je to kod vas slučaj, porazgovarajte s liječnikom o opcijama liječenja kako vam više ne bi smetale promjene godišnjih doba.

Foto: Dreamstime

8. Teško dišete

Kada zrak postane hladan, teže je disati. Hladan i suh zrak može iritirati dišne puteve i prouzročiti dodatne tegobe ljudima koji već imaju problema s disanjem zbog astme ili kronične opstruktivne bolesti pluća, navodi Američko plućno udruženje. Ako znate da imate problema s disanjem, svakako izbjegavajte vježbanje na otvorenom i utoplite se kod izlaska.

9. Lakše se razbolijevate

Kad se temperature spuste, ljudi više vremena provode u zatvorenim prostorima. Zato su u većem riziku od obolijevanja zbog gripe ili prehlade. Berkeley Welles iz Sveučilišta u Kaliforniji tvrdi da ljudi tijekom jeseni nisu skloniji bolestima zbog samog godišnjeg doba, nego zato što više vremena provode u zatvorenom s drugim ljudima. Naravno da sjedenje blizu nekoga tko je bolestan nosi povećani rizik da se i sami razbolite jer će vas zaraziti svojim bacilima.

10. Javljaju se alergije

Zbog promjene godišnjeg doba svakako ćete osjetiti i promjenu u alergijskim reakcijama, ovisno o tome na što ste alergični. - Dolazak jeseni donosi olakšanje za neke, no za druge to znači pogoršanje simptoma. Oni koji su alergični na pelud osjećaju se bolje jer ga više nema u zraku. No ljudi alergični na plijesan tijekom jeseni mogu imati snažne reakcije, navodi dr. Alexandra Stockwell iz Kalifornije.

Plijesan se nalazi u hrpama lišća koje trune ispod stabala, na kompostanama i bilo gdje gdje se razlaže biološki otpad. Prenosi se zrakom, pa vas može smetati i plijesan iz okoline.

11. Više vas boli glava

Nije neuobičajeno da hladno vrijeme uzrokuje glavobolju. Iz Mayo Klinike tvrde da je to zato što je tijekom jeseni više pokretača migrene, od suhog zraka do promjena tlaka zraka.

Foto: Dreamstime

12. Bolje spavate

Kad se svake noći dobro naspavate, popravlja vam se raspoloženje i podiže se razina energije. Manje žudite za lošom hranom. Stoga je promjena iz ljeta u jesen možda idealna da utvrdite dobar raspored spavanja.

13. Pada vam kosa

The Choe Center For Hair Restoration iz Virginije navodi kako ljudi u prosjeku gube 50 do 100 vlasi na dan. - No tijekom jeseni, osobito u listopadu i studenom, prosjek je oko 100 vlasi. Zato nije zabrinjavajuće ako primijetite da vam kosa pojačano opada tijekom jeseni, kazali su.

14. Prehrana postaje kvalitetnija

Tijekom ljetnih mjeseci užitak je izlaziti te uživati na terasama restorana. No s hladnijim vremenom ljudi su skloniji sami kuhati.

- Hladnije temperature idealno su vrijeme kako biste uvrstili u svoj jelovnik hranu s tržnica ili lokalnih farmi koje imaju sezonske namirnice. To je i odlično vrijeme za kuhanje i pečenje jer vam neće smetati topla kuhinja, budući da je vani hladno, kazala je dijetetičarka Sheli Msall.

15. Možete se udebljati

Iako jesen donosi zdravije namirnice na stol, promjena godišnjeg doba može imati i negativne posljedice.

- Kad zahladi, radije se okrećemo hrani za utjehu koju povezujemo s obiteljskim druženjima i blagdanima. To može rezultirati unosom toplih zašećerenih pića, hrane bogate solju i masnoćama te slasticama koje također sadrže šećer, brašno i masnoće, navodi obiteljska liječnica Brenda Rea iz Kalifornije. Ističe kako se takva hrana lako može nadomjestiti sličnim, ali zdravijim alternativama. - Topla slatka pića zamijenite zelenim čajem ili limunskom vodom, juhe možete pripremati s manje soli i masnoća, a da i dalje zadrže sjajan okus, dok voće možete konzumirati svježe ili u kompotima sa zaslađivačem, sugerirala je.

16. Smanjite dugotrajne upale

Kronični upalni procesi mogu stvoriti dugačku listu ozbiljnih problema, od bolesti srca do pojave autoimunih bolesti. Dobra je vijest što tijekom hladnijeg vremena pijete čajeve. - Jesenski čajevi i začini imaju protuupalni učinak, navodi Moreno. Gutljaj zelenog čaja, čaja od kurkume ili đumbira može učiniti čuda.

Foto: Fotolia

17. Aktivniji ste

RTijekom ljeta sunce je ponekad prejako da biste boravili na otvorenom. No kad stigne jesen, vrijeme postaje hladnije i time se za vas otvara prilika za pojačanu aktivnost na otvorenom. - Kako se vrijeme hladi, to je savršena prilika za vožnju bicikla, šetnju, trčanje ili planinarenje, osobito tijekom jutra prije posla ili vikendima, navodi Moreno.

18. Više sjedite

Iako je niža temperatura nekima idealna za aktivnosti na otvorenome, za druge je to upravo suprotno. Zbog hladnijeg vremena radije će sjediti doma na toplom te ostaviti vježbanje na otvorenom za neke toplije mjesece. Ako izbjegavate izlazak, pokušajte u svoju rutinu ubaciti nekoliko vježbi koje možete izvesti kod kuće kako biste ostali aktivni. Postoji mnogo aplikacija i online programa vježbanja, pa čak i besplatni kanali na You Tubeu koji će vam pomoći da vježbate doma.

19. Uživate zbog više oksitocina

- Zbog nižih temperatura ljudi se manje znoje, češće su u fizičkom kontaktu jer se grle i sjede zajedno ispred kamina, općenito ljudi tijekom jeseni su otvoreniji za fizički kontakt nego tijekom ljeta. Fizički je dodir važan za mentalno i emocionalno zdravlje, pa uživajte uz najmilije, savjetuje Stockwell.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL '24 PITANJA' S ANOM ZIBAR: