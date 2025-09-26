Obavijesti

Jesenska njega kože: Evo kako prilagoditi rutinu hladnoj sezoni

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Kako ljetni dani polako odlaze, a zrak je sve više svjež, vrijeme je da promijenimo ne samo garderobu nego i način na koji brinemo o svojoj koži

Jesen donosi specifične izazove koji se najviše očituju kroz gubitak vlage, povećanu osjetljivost i umorniji izgled tena. Upravo zato prijelazno razdoblje traži pažljiviju prilagodbu rutine njege kako bi koža ostala hidratizirana, otporna i blistava.

Promjena razine vlage u zraku ima snažan utjecaj na stanje kože.

Naime, suhi zrak crpi prirodnu hidrataciju, što dovodi do osjećaja zatezanja i dehidratacije. Uz to, temperaturne oscilacije karakteristične za jesen često potiču pojavu crvenila, svrbeža i osjetljivosti, dok manjak vlage može naglasiti sitne bore i ostaviti dojam beživotnog tena.

Upravo zato jesenska rutina njege treba biti usmjerena na obnovu i zaštitu. Bogatije kreme s naglašenim hidratantnim učinkom pružit će koži potrebnu vlagu i zaštitni sloj koji sprječava daljnje isušivanje.

Iako se sunce čini slabijim, UV zrake i dalje utječu na kožu, pa je važno zadržati naviku svakodnevnog nanošenja zaštitnog faktora. Uz to, redovita eksfolijacija pomaže u uklanjanju mrtvih stanica, sprječava perutanje i omogućuje da aktivni sastojci iz seruma i krema dublje prodru u kožu.

Uz osnovnu rutinu, mnogi u ovom razdoblju posežu i za naprednim tretmanima koji dodatno potiču obnovu i održavaju mladolikost kože.

Microneedling, primjerice, stimulira proizvodnju kolagena i vraća elastičnost, dok kemijski piling uklanja oštećenja i nečistoće nakupljene tijekom ljeta, otkrivajući svježiji i glađi sloj kože. PRP tretman lica, poznat po intenzivnoj hidrataciji i revitalizaciji, posebno se ističe kao učinkovit saveznik u borbi protiv jesenske suhoće.

Jesen, dakle, nije samo sezona promjena u prirodi, nego i prilika da koži pružimo dodatnu pažnju i obnovu.

Pravilno odabrana rutina, u kombinaciji s tretmanima koji odgovaraju individualnim potrebama, omogućuje da ten zadrži sjaj, vitalnost i otpornost, unatoč hladnijem i sušem zraku koji nas očekuje.

