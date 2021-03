Za društvene leptire biti 'zaposlen i zauzet' je stil života, ali biti izrazito društven ima i svojih mana. Ako mislite da se uklapate u ovaj ekstrovertirani tip osobnosti, u nastavku teksta provjerite je li to zaista tako, odnosno jeste li zaista društveni leptirić te kako se s time nositi, postaviti granice i izbjegavati 'izgaranje'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tko su društveni leptirići?

Riječ je o vrlo društvenim ljudima, često vrlo karizmatičnim i šarmantnima. Obično imaju jasno zacrtane planove i/ili način komunikacije koji svi primjećuju.

Kako dječja i obiteljska psihologinja Nicole Beurkens, kaže, 'društveni leptiri' daju prioritet povezivanju s drugima, aktivno tražeći planove i komunikaciju. Te se ljude također može smatrati ekstrovertima, što je terapeutkinja za parove, Alicia Muñoz, opisala kao nekoga tko energiju dobiva kroz druženje i izlaske te je skloniji fokusiranju na vanjske aktivnosti, ljude i događaje.

Osobine socijalnog leptira:

1. Ekstrovert

Biti ekstrovertan znači napredovati u društvenim interakcijama i favorizirati ih umjesto vremena provedenog sa samim sobom. Njihovi dani gotovo uvijek uključuju planove za druženja ili barem razgovor s ljudima. Vole izlaziti na događaje, nemaju problema s upoznavanjem novih ljudi, a često će se ti leptiri naći u 'letu' između više grupa prijatelja.

2. Pričljiv

Uz to što nemaju problema s upoznavanjem novih ljudi, društveni leptiri također su vješti sugovornici. Stvari poput čavrljanja s neznancem, upoznavanje kolega s poslu ili održavanje grupne rasprave društvenom leptiru idu od ruke. Rijetko su sramežljivi i mogu održavati razgovor koliko god žele.

3. Šarmantan

Ekstrovertirani i pričljivi ljudi ne moraju nužno ukazivati ​​na šarm, ali u slučaju društvenog leptira, oni često imaju određenu karizmu koja je vidljiva drugima. Ljubazni su i topli jer iskreno vole provoditi vrijeme s ljudima. Nemaju problem s kalendarom ispunjenim društvenim događanjima jer i drugi ljudi uživaju u druženju s njima.

Socijalni izazovi

Iako nema ništa loše u tome biti društveni leptir, postoji nekoliko prepreka s kojima bi se mogli suočiti oni s ovom ekstrovertiranom osobnošću:

1. Upravljanje vremenom

Kao što Beurkens objašnjava, ljubav društvenih leptira prema druženju im može ometati druge zadatke i aktivnosti koje trebaju obaviti.

- Neki socijalni leptiri otkrivaju da im to stvara probleme u radnom okruženju gdje mogu provesti više vremena u čavrljanju sa suradnicima ili radeći druge socijalno orijentirane stvari, nego što zapravo rade svoj posao - napominje.

Oni također mogu imati problema kada treba doći vrijeme za rješavanje stvari, jer će se mnogi društveni leptiri zaustaviti i usput razgovarati s ljudima na koje naiđu. Primjerice, mogu prihvatiti poziv od prijatelja kada bi zapravo trebali žuriti na predavanje ili sastanak.

2. Postavljanje granica

Zbog gustog rasporeda i druženja s više prijatelja odjednom, društveni leptiri se mogu suočiti s poteškoćama u postavljanju granica i to kada su im one najpotrebnije.

Tuđi problemi i emocije mogu ih preplaviti, kaže Beurkens. Također, i druženja može biti previše, pa ih i to u jednom trenutku može umoriti.

3. Impulzivnost

U slučaju prebukiranog rasporeda, društveni leptiri mogu steći reputaciju nestabilnosti. Naime, može im postati nemoguće izvršiti sve svoje planove, pa se često moraju povući.

- Vjerojatno će donijeti impulzivne odluke u posljednji trenutak, što može biti vrlo frustrirajuće za njihove prijatelje i druge osobe u njihovom životu, umjesto da se obvezuju i prate događanja unaprijed - kaže Beurkens.

4. Intimnost

I na kraju, Beurkens primjećuje da unatoč lakoći društvenih leptira kada je u pitanju povezivanje, produbljivanje tih veza ne dolazi uvijek tako prirodno. Takvi ljudi često imaju sklonost da im svi ti odnosi budu površni, pa im je tako i teže razviti bliže intimne odnose s ljudima.

Briga o sebi (ako ste društveni leptir)

Ako se pronalazite u ovim opisima i želite poboljšati svoju dobrobit, onda je važno da u svoj život uključite zdravu dozu upravljanja vremenom i postavljanja granica. Beurkens predlaže ulaganje u alate poput dnevnog planera i alarma na telefonu koji će vam pomoći da budete u toku sa svojim obvezama. To će vam u konačnici pomoći da ostanete opušteniji i organiziraniji, a koristit će i onima u vašim društvenim krugovima.

- Ako društveni leptir zna da obično kasni na posao jer počne razgovarati s ljudima u vlaku ili na putu prema uredu, trebao bi unaprijed planirati vrijeme i predvidjeti takvo ponašanje te se prema tome organizirati i doći na vrijeme - izjavila je Beurkens.

Također je važno da stvarno razmotrite vrijeme u kojem želite biti drugima dostupni, kao i nedostupni, kako bi izbjegli da se preopterećujete tuđim problemima. To je lakše reći nego učiniti za društvenog leptira, ali važno je postaviti neke granice oko toga za vlastito mentalno zdravlje.

Kako usrećiti društvenog leptira u svom životu?

Bez obzira na to je li najveći društveni leptir u vašem životu prijatelj, član obitelji ili netko drugi, ovo su tri ključna načina kako im pomoći da budu sretni:

1. Shvatite (i poštujte) njihovu društvenu prirodu

Ako je netko vaš društveni leptir, a vi niste, to definitivno može biti frustrirajuće ako imaju puno planova, zauzeti su ili se pojave kasno na dan kada imate dogovoreno druženje. Budite iskreni prema njima i recite kako se osjećate, ali shvatite da su stvari poput spontanosti, raznolikosti i uzbuđenja vrlo važni tim ljudima. To zahtijeva određeni stupanj ravnoteže, što nas dovodi do sljedeće točke.

2. Nađite ravnotežu

Beurkens napominje da je važno pokušati pronaći ravnotežu između toga da ih se nagovori na neke stvari, a istovremeno i prepozna njihov nagon ka spontanosti. To može biti mali kompromis, pogotovo ako ste introvertiraniji ili barem manje socijalno naklonjeni od njih. Budite čvrsti kad želite da se toga stvarno i drže, ali znajte da ako iz bilo kojeg razloga to ne uspije, vjerojatno nije ništa osobno.

3. Zapamtite da je komunikacija ključna

I naravno, kao i u bilo kojoj vezi (bila ona romantična ili ne), komunikacija je uvijek ključna.

- Ti ljudi moraju znati kada njihovo ponašanje i njihovi izbori dovode do toga da drugi doživljavaju nelagodu ili se osjećaju loše u tom odnosu. Ako prema njima budete iskreni, dajete im priliku da promijene svoje ponašanje kako bi sačuvali vaš odnos, bilo da se radi o prijatelju ili partneru - napominje Beurkens, piše Mbg.