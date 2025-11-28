Jeste li financijski nevjerni? Evo kako vam to može uništiti vezu

Bez obzira koliko ga imali, novac je jedna od tabu tema na kojima padaju mnogi parovi. Naime, dok o zdravlju razgovaramo otvoreno, naročito kad se desi neka bolest, otvoreni razgovor o novcu i dalje ostaje "zabranjena tema". Financijska nevjera, odnosno prikrivanje stvarnog stanja vlastitih financija, izuzetno je raširena. Nekad se takva tajnovitost može opravdati – recimo, ako sumnjate da je partner u vezi samo zbog novca. No gdje je granica između razumljive zaštite privatnosti i ozbiljne izdaje?

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kada financije postanu izdaja

Najdrastičnija verzija financijske nevjere ostavlja posljedice koje daleko nadilaze novac. Anna, 44, mislila je da je pronašla savršeni novi početak kad je nakon teškog razvoda upoznala privlačnog bankara. Vjenčali su se brzo – „zašto čekati kad je sve idealno?“ – no nakon dvije godine savršenstva, istina se srušila preko noći.

Pokretanje videa... 01:39 Što je to novčana osobnost? | Video: HANFA

- Otkriće da moj suprug osam godina nije plaćao porez bilo je kao udarac. Zarađivao je odlično, ali je poreznoj upravi dugovao još više. Bio je potpuno nesposoban upravljati novcem i nije ništa poduzeo dok ga poreznici nisu sustigli - ispričala je.

Porezni dug ga je bankrotirao, a brak se raspao.

- Nije me slomilo to što je izgubio sve, niti to što sam odjednom morala pokrivati troškove koje nisam mogla podnijeti. Nije čak ni laganje. Najgore je bilo shvatiti da sam se udala za nekoga tko je krajnje neodgovoran. Kako da mu ikada više išta povjerim? - pitala se.

Trideset posto razvoda povezuje se s financijskim stresom ili prikrivanjem financija, a glavni krivac su – skriveni dugovi. Ali kako reći osobi s kojom planirate život da imate ozbiljne financijske probleme?

Foto: Dreamstime

Skriveni dug: od osobne muke do zajedničke krize

Terri, voditeljica ljudskih resursa, ispričala je svoju verziju:

- Nakon što sam tijekom pandemije izgubila posao, upala sam u dug na kreditnoj kartici. Nisam željela opterećivati partnera – i sama sam se sramila. Plaćala sam minimalne iznose i uvjeravala se da ću to riješiti potajno. Jednog dana vidio je pismo. Dug je iznosio 37 tisuća funti.

Reakcija njezina partnera nije bila bijes zbog novca, već zbog tajnovitosti.

- U tom trenutku bila sam trudna. Novac nam je bio važan. Najviše ga je boljelo što sam to skrivala toliko dugo - prisjetila se.

Dug, jednostavno, nikada ne ostaje tajna. Što ga dulje skrivamo, to više postaje problem odnosa, a ne samo bankovnog računa. Stručnjaci savjetuju samo jedno: priznati partneru i potražiti pomoć, bilo zajedničku, bilo uz profesionalne usluge konsolidacije dugova.

Kreditne kartice i nepovjerenje

Većina nas će priznati da je prvu kreditnu karticu doživjela kao mala vrata slobodi. No sloboda lako izmakne kontroli.

- Prvi tjedan digla sam potrošnju do limita, a onda karticom plaćala drugu karticu. Tad se to moglo. S 25 sam ih sve prerezala i nikad više uzela novu - ispričala je Tracey Cox.

Foto: Mathieu Stern/Unsplash

Ako ste skloni impulzivnoj potrošnji i obećali ste partneru da više nećete uzeti kreditnu karticu – a onda to ipak učinili – to je ozbiljno narušavanje povjerenja. Kreditne kartice same po sebi nisu opasnost, ali skrivena kartica lako postaje simbol skrivenog života.

Kad problem više nije novac, nego ovisnost - kockanje

Julia (52) otkrila je da njezin partner šest godina potajno kocka.

- Ispraznio je račun za školovanje našeg djeteta, iskoristio tri kreditne kartice i uzeo brzi kredit na moje ime - ispričala je.

Tajno kockanje nije financijski problem – to je ovisnost. U Ujedinjenom Kraljevstvu pogođeno je oko 430.000 odraslih. Crvene zastavice uključuju misteriozne nestanke novca, neobjašnjive kratkoročne „rupe“, kasnonoćne transakcije i rečenice poput „Pusti, sve je pod kontrolom“.

Ovo nije situacija koju partner može riješiti sam. Organizacije poput GamCarea i Relatea prvi su korak prema oporavku.

Kad je novac ipak samo osobna stvar

Za zdrav odnos nije nužno spajati novčanike. Neki parovi uspješno vode zajedničke račune i dijele troškove u detalje; drugi funkcionalno odvajaju financije. Britanska stručnjakinja za odnose Tracey Cox kaže kako nikad nije imala zajednički račun – i da su joj sve veze funkcionirale uz financijsku autonomiju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ali postoji jedna velika napomena: ovo vrijedi samo ako nema ozbiljnih financijskih problema. Ako jedva podmirujete osnovne troškove, svaka kupnja postaje zajednička stvar. No ako su primanja stabilna, određene financijske sitnice doista mogu ostati privatne.

1. Tajne ušteđevine za zajedničke ciljeve

Jodie je štedjela potajno:

- Partner mi je super s novcem, ali kontrolira svaku sitnicu. Počela sam odvajati 50 funti mjesečno. Ne za sebe, nego za romantično iznenađenje.

Vikend u Rimu iznenadio je i rastopio njezinog partnera. Takve „tajne“ služe vezi, a ne laži.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

2. Tajne ušteđevine za izlaz iz toksične veze

Ako partner pokazuje obrasce kontrole, manipulacije ili zlostavljanja, skrivena ušteđevina nije izdaja – nego sigurnosna mjera.

3. Kad je shopping isključivo tvoja stvar

Carla (38) kaže:

- Zarađujem sama. Ako želim dizajnersku torbu, kupit ću je. To sam ja.

Ako kupnja ne ugrožava zajedničke ciljeve, nije i ne bi trebala biti tema pregovora.

Isto vrijedi i za skupe članarine – ako ih koristiš i ako ih možeš priuštiti. Osim toga, redovita tjelovježba, kako pokazuju studije, smanjuje razinu konflikata u vezi za 30 posto zahvaljujući regulaciji stresa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Financijska iskrenost nije glamurozna ni ugodna, ali je temelj stabilne veze. Tajne oko novca uvijek imaju rok trajanja, a kada isplivaju na površinu, najčešće ne razotkrivaju samo stanje računa, već i pukotine povjerenja.

Razgovor o novcu možda nikada neće biti seksi – ali šutnja o njemu gotovo je uvijek opasna, piše Daily Mail.