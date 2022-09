Jeste li gladni ili samo žedni? Evo kako ćete to točno znati

Ljudi često posežu za hranom kada zapravo nisu gladni već su žedni, ali toga nisu svjesni. Osjećaju da im nešto u tijelu nedostaje, no ne znaju točno što.

Osim kruljenja u želucu, postoje još neki znakovi da organizmu treba hrana i to kvalitetna koja će mu osigurati dovoljno energije i otpuštati je polako tijekom dana. Uz to, ne zanemarujte važnost redovitog unosa vode u organizam.

Istraživanja pokazuju da signali za glad i žeđ potječu iz istog područja mozga.

Uobičajeni znakovi gladi

- Osjećate li se iracionalno frustrirano i lako se iznervirate, postoji velika vjerojatnost da ste gladni ili, u najmanju ruku, brzo sagorijevate šećere. Mnogi ljudi, s kojima sam radio, osjećaju se gladnima i razdražljivima kada nekoliko sati ne jedu. Osim toga, često mi opisuju i druge nuspojave poput umora, nezasitne žudnje i sumaglice u glavi - objasnio je praktičar funkcionalne medicine iz SAD-a Will Cole.

Savjetuje da u svoju prehranu svakako uvrstite zdrave masnoće kako biste tijelu dali 'više goriva'.

Nedostatak energije je još jedan učestali znak nedostatka adekvatne hrane u organizmu.

Ukoliko je prošlo puno vremena otkako ste posljednji put jeli, velika je vjerojatnost da ćete doživjeti značajan pad energije. Tijelo vam tako signalizira da pojedete nešto, posebno ako ste se dobro naspavali, a odjednom ste postali jako umorni.

- Obzirom na popularnost povremenog posta i preskakanja obroka, smatram da ljudi obično odlučuju ignorirati znakove gladi, iako imaju sve simptome. Ako osjećate vrtoglavicu, nemate energije ili se ne možete koncentrirati, možda vam zapravo treba hrana - savjetuje nutricionistica Ginger Hultin.

Također, važno je napomenuti da obrok s visokim udjelom ugljikohidrata može uzrokovati nagli skok šećera u krvi, nakon čega slijedi nagli pad.

- Kada razina inzulina dosegne vrhunac nakon jela, to može dovesti do pada šećera u krvi, a to pak razumljivo dovodi do onog svima poznatog pada energije nakon ručka, sumaglice u mozgu i osjećaja umora - kaže nutricionistička psihijatrica Uma Naidoo.

Važno je, napominje, biti svjestan svojeg tijela i onoga što se događa u njemu pa promisliti: 'Kad sam zadnji put jeo', 'Što sam jeo?' i 'Pijem li dovoljno vode?'.

Uobičajeni znakovi žeđi

Kod žeđi se često javlja glavobolja, no pojavljuje se i kod gladi pa treba osvijestiti što od toga dvoje bi moglo biti. Ako znate da ste dobro jeli, a boli vas glava, moguće je da tijelu nedostaje tekućine, i obrnuto.

- Zapravo je prilično uobičajeno dobiti glavobolju kada vašem tijelu treba malo vode. Naime, kada smo dehidrirani, tad je manji i volumen unutar krvnih žila, a protok krvi je otežan, posebno suprotno gravitaciji na putu do glave - pojasnila je neurologinja Ilene Ruhoy.

- Kad se radi o glavobolji uzrokovanoj gladi, niska razina šećera u krvi može značiti da vaš mozak ne dobiva potrebnu energiju iz hrane. Ovu vrstu glavobolje znaju pratiti i druge nuspojave, poput mučnine ili vrtoglavice. Također je važno imati na umu da, ako ste upravo pojeli obrok bogat ugljikohidratima (osobito onaj s visokim glikemijskim indeksom), tada možete doživjeti skok šećera u krvi, a to zna izazvati glavobolju - dodala je i naglasila važnost redovitog ispijanja vode kao i uravnotežene prehrane bazirane na zdravim mastima, vlaknima i proteinima, prenosi mindbodygreen.com.

Postoje još neki znakovi koje tijelo šalje pokušavajući vas upozoriti da pod hitno unesete nešto tekućine u sebe. Mnogi te signale ne povezuju sa dehidracijom.

Recepti za zdrava jela koja daju energiju

Radi se o odličnim receptima za jela puna korisnih nutrijenata. Krenite sa superzdravim doručkom koji će vas dugo držati sitima, napuniti vas energijom i ubrzati rad metabolizma.

Nešto kasnije u danu priuštite si finu juhu od mrkve, tikvica, mladog špinata, leće, rajčica... Radi se o laganom obroku krcatom vitaminima, mineralima, vlaknima...

Za ručak možete pripremiti burger od cikle, takav još niste jeli, a vrlo je ukusan i zdrav. Naime, cikla je bogata nutrijentima koji, između ostalog, potiču detoksikaciju tijela.

Za večeru možete pripremiti zapečenu cvjetaču s jogurtom, vrlo lagano, jednostavno i zdravo jelo. Naime, cvjetača je bogata mnoštvom vitamina i minerala, ali i ostalih nutrijenata koji su nam potrebni.

Od vitamina ima vitamin C, A, E, K i one B skupine. Minerali kojima obiluje su kalij, fosfor, sumpor, mangan, selen, natrij, cink, magnezij... Osim toga prepuna je antioksidansa pa je cvjetaču dobro često uvrstiti u jelovnik.

I za kraj, tu je recept za zdrave keksiće od zobenih pahuljica i malina koje možete grickati tijekom dana kad vas uhvati želja za slatkim.

Doručak za odličan početak dana

Sastojci:

Priprema:



Zobene pahuljice prelijte s toplom vodom ili ih malo prokuhajte. Potom dodajte sve ostale sastojke, promiješajte i uživajte u ovom fantastičnom obroku koji će vas napuniti energijom već na samom početku dana.

Krem juha od leće i špinata

Sastojci:

Priprema:

Pirjajte nasjeckane mrkvu i luk na vrućem ulju dvije minute pa dodajte isjeckan češnjak. Ulijte temeljac i usitnjene pelate. Promiješajte pa ubacite leću i sve začine i ostavite da zavrije. Zatim smanjite vatru i kuhajte još 35 minuta.

Dodajte na kocke narezanu tikvicu, a pet minuta kasnije usitnjen špinat. Usitnite štapnim mikserom pa dodajte sok od limuna i malo vode ako je potrebno.

Burger od cikle i slanutka

Sastojci:

Priprema:

Protisnite slanutak vilicom, ali ne da bude posve glatka smjesa, neka ostane pokoji komadić. U to naribajte ciklu i dodajte luk, krušne mrvice i jaje. Sve dobro promiješajte. Zatim u to dodajte komade feta sira i pazite da se ne raspadnu u smjesi.

Oblikujte četiri burgera pa ostavite u hladnjaku oko pola sata. Pecite ih na zagrijanom ulju u tavi od tri do 4 minute sa svake strane. Kada su gotovi, stavite ih u peciva pa po želji slažite salatu, rajčicu, majonezu, kečap, senf...

Pečena cvjetača s jogurtom

Sastojci:

Priprema:

Uklonite listiće s cvjetače pa je kratko kuhajte na pari ili u posoljenoj vodi, da malo omekani. Potom je cijelu umočite u marinadu koju ste prethodno pripremili od jogurta, limunovog soka, kima, češnjaka i začina.

Stavite je na nauljeni protvan i pecite na 200 stupnjeva oko 30 do 40 minuta, dok ne porumeni i ne dobije hrskavu koricu. Kad je gotova, izvadite je iz pećnice, ostavite desetak minuta i poslužite uz zelenu salatu.

Ukoliko vam je komplicirano pripremati cijelu cvjetaču, izrežite je na manje komade, uranjajte u marinadu i slažite na protvan. U tom slučaju pecite nešto kraće.

Keksi od zobenih pahuljica i malina

Sastojci:

Postupak:

U jednoj posudi pomiješajte zobene pahuljice, brašno, prašak za pecivo, cimet i sol. U drugoj umutite kokosovo ulje, jaje, vaniliju i med tako da dobijete glatku smjesu.

Potom u tu smjesu dodajte pomiješane suhe sastojke, dobro promiješajte. Dodajte i maline. Tijesto stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta (ako će se dulje hladiti, pokrijte ga plastičnom folijom).

Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva i obložite protvan za pečenje masnim papirom. Od tijesta napravite 15 kuglica podjednake veličine i poslažite ih po protvanu tako da ostane nešto mjesta između njih jer će se raširiti. Pecite ih 13 do 15 minuta. Kada su gotovi, izvadite ih i ostavite da se skroz ohlade na protvanu.

SAVJET: Ukoliko nemate instant zobene pahuljice, već obične - stavite ih nakratko u blender i usitnite. Također, u ove kekse umjesto malina možete staviti što god želite - komadiće crne čokolade, usitnjene lješnjake, grožđice, sušeni ananas...

