Jeste li ih iskusili? Najjači bolovi koje čovjek može doživjeti, a da se ne radi o ozljedama

Od bubrežnih kamenaca i migrena do endometrioze i teških kroničnih bolesti, određena stanja poznata su po iznimno intenzivnoj boli. Portal Stars Insider izdvojio je 26 stanja i iskustava koja mogu izazvati neke od najtežih bolova koje čovjek može doživjeti.

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Bubrežni kamenci i bolovi u leđima

Među najbolnijim stanjima nalaze se bubrežni kamenci, tvrde nakupine minerala i soli koje nastaju u bubrezima. Dok miruju, ne moraju izazivati simptome, no kada se pokrenu i počnu prolaziti mokraćovodom, mogu uzrokovati izrazito snažnu bol.

Posebno je bolna bubrežna kolika, koja nastaje kada kamenac ometa protok mokraće. Bol se obično pojavljuje iznenada, a može se širiti od leđa prema donjem dijelu trbuha i preponama. Mnogi pacijenti opisuju je kao jednu od najjačih boli koje su ikada osjetili.

Snažne bolove može izazvati i hernija diska, odnosno stanje u kojem dio međukralježničkog diska pritišće živac. Osim boli u leđima, mogu se pojaviti trnci, utrnulost i bol koja se širi u ruke ili noge.

Slične tegobe javljaju se i kod išijasa, koji nastaje zbog nadražaja ili pritiska na živčane korjenove. Bol se može širiti od donjeg dijela leđa, preko stražnjice, sve do stopala, a ponekad je toliko intenzivna da otežava hodanje i sjedenje.

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Migrena i cluster glavobolja

Iako se glavobolja često smatra uobičajenom tegobom, pojedine vrste mogu biti izrazito iscrpljujuće.

Migrena je neurološka bolest koja uzrokuje napadaje snažne glavobolje, često praćene mučninom te osjetljivošću na svjetlost, zvukove i mirise. Napadaji mogu trajati satima ili danima, a oboljelima znatno otežavaju svakodnevno funkcioniranje.

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Još jedno izrazito bolno stanje je cluster glavobolja, koju karakterizira iznenadna, intenzivna bol, najčešće oko ili iza jednog oka. Napadaji obično traju između 15 minuta i tri sata, a mogu se ponavljati nekoliko puta dnevno.

Na popisu je i intrakranijalna hipertenzija, odnosno povišen tlak unutar lubanje, koji može izazvati snažne glavobolje, mučninu i smetnje vida. Ako se ne liječi, određeni oblici mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući trajno oštećenje vida.

Endometrioza i porođaj

Među stanjima koja mogu izazvati izrazito snažne bolove nalazi se endometrioza, kronična bolest kod koje tkivo slično sluznici maternice raste izvan maternice.

Bolest može uzrokovati izrazito bolne menstruacije, kroničnu bol u području zdjelice te bol tijekom spolnog odnosa. Kod nekih žena simptomi su toliko intenzivni da otežavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Na popisu se nalazi i porođaj, koji može biti jedno od najintenzivnijih bolnih iskustava. Žene ga opisuju kao snažno grčenje, pritisak, rastezanje, pečenje ili probadanje. Ipak, intenzitet porođajne boli razlikuje se od žene do žene.

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Kronična bol koja ne prestaje

Posebno iscrpljujuća mogu biti kronična bolna stanja koja traju mjesecima ili godinama.

Jedno od njih je fibromialgija, koju karakterizira raširena bol u tijelu, često praćena umorom, problemima sa spavanjem te poteškoćama s koncentracijom i pamćenjem.

Snažnu bol može izazvati i periferna neuropatija, stanje koje nastaje zbog oštećenja perifernih živaca. Oboljeli često osjećaju pečenje, probadanje, trnce ili utrnulost, osobito u rukama i nogama. Jedan od mogućih uzroka je dijabetes.

Kompleksni regionalni bolni sindrom još je jedno teško stanje koje se najčešće razvija nakon ozljede ruke ili noge. Karakterizira ga dugotrajna bol koja može biti nerazmjerno snažna u odnosu na početnu ozljedu. Ponekad je čak i lagani dodir izrazito bolan.

Među rjeđim bolestima ističe se Dercumova bolest, koju obilježavaju bolne nakupine masnog tkiva ispod kože. Zahvaćena područja mogu biti toliko osjetljiva da i običan dodir ili tuširanje izazivaju snažnu nelagodu.

Upale koje mogu izazvati nesnosnu bol

Na popisu su i brojne upalne bolesti, među kojima se ističe akutni pankreatitis, odnosno nagla upala gušterače. Može izazvati izrazito snažnu bol u gornjem dijelu trbuha koja se širi prema leđima, a često zahtijeva bolničko liječenje.

Peritonitis, odnosno upala potrbušnice, također može uzrokovati intenzivnu i trajnu bol u trbuhu. Riječ je o ozbiljnom zdravstvenom stanju koje zahtijeva hitnu liječničku pomoć.

Sličnu hitnost zahtijeva i upala crvuljka, poznatija kao upala slijepog crijeva. Bol se često pojavljuje u području pupka, a zatim se premješta u donji desni dio trbuha. Bez pravodobnog liječenja može doći do puknuća crvuljka i ozbiljnih komplikacija.

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Među bolnim stanjima nalazi se i giht, oblik upalnog artritisa koji nastaje zbog nakupljanja kristala mokraćne kiseline u zglobovima. Najčešće zahvaća palac stopala, a napadaje prate snažna bol, oteklina i crvenilo.

Artritis općenito obuhvaća različite bolesti zglobova koje mogu uzrokovati bol, ukočenost i smanjenu pokretljivost. Kod težih oblika bol može znatno otežati svakodnevni život.

Od zubobolje do bolnog mjehura

I naizgled uobičajena zubobolja može postati izrazito intenzivna. Pulsirajuća bol ponekad se širi prema čeljusti i licu, osobito ako je uzrokovana infekcijom ili upalom zubnog živca.

Veliku nelagodu može izazvati i herpes zoster, virusna bolest koja uzrokuje bolan osip, često praćen peckanjem i svrbežom. Kod pojedinih osoba bol može potrajati mjesecima nakon povlačenja osipa.

Intersticijski cistitis, poznat i kao sindrom bolnog mjehura, može uzrokovati dugotrajnu bol i pritisak u zdjelici te učestalu potrebu za mokrenjem.

Na popisu je i čir na želucu, odnosno peptički ulkus, koji može izazvati žarenje i bol u gornjem dijelu trbuha. Tegobe mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Bolovi u mišićima, poznati kao mialgija, također mogu biti izrazito neugodni. Mogu nastati zbog ozljeda, infekcija ili različitih bolesti, a njihov intenzitet ovisi o uzroku.

Još jedno bolno stanje je smrznuto rame, odnosno adhezivni kapsulitis, koji uzrokuje bol i postupno ograničava pokretljivost ramenog zgloba. Čak i jednostavne radnje poput odijevanja mogu postati vrlo bolne.

Bol povezana s rakom i emocionalna patnja

Bol povezana s malignim bolestima može biti izrazito snažna, osobito kada tumor zahvaća kosti, pritišće živce ili okolna tkiva. Bol može nastati zbog same bolesti, ali i kao posljedica pojedinih postupaka liječenja.

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Ipak, važno je naglasiti da ne osjećaju svi oboljeli od raka snažnu bol te da postoje različiti načini njezina ublažavanja. Intenzitet boli ne ovisi isključivo o stadiju bolesti.

Na kraju, Stars Insider ističe i emocionalnu bol. Iako nije riječ o tjelesnoj ozljedi, snažna tuga, gubitak ili dugotrajan psihički stres mogu izazvati i fizičke simptome, poput glavobolje, napetosti mišića i drugih tegoba.

Stručnjaci naglašavaju da je bol individualno iskustvo i da ne postoji univerzalna ljestvica koja bi precizno odredila koje je stanje najbolnije. Ono što je jednoj osobi podnošljivo, drugoj može biti izrazito iscrpljujuće. Zato snažnu, iznenadnu ili dugotrajnu bol ne treba zanemarivati, osobito ako je praćena drugim zabrinjavajućim simptomima.