Jeste li 'lijevi' ili 'desni' tip? Otkrijte koja strana mozga kod vas ipak malo više dominira

Iako dvije moždane hemisfere doista imaju određene specijalizirane zadatke, suvremena istraživanja pokazuju da ljude nije moguće podijeliti na one kojima dominira lijeva ili desna strana mozga. Obje hemisfere neprestano surađuju, razmjenjuju informacije i zajednički omogućuju gotovo sve složene aktivnosti.

POGLEDAJ VIDEO: MOZAK

Pokretanje videa... 01:13 Uz ove trikove možete poboljšati pamćenje | Video: 24sata/pixsell

Mozak je mnogo složeniji od popularne podjele

Veliki mozak podijeljen je na lijevu i desnu hemisferu, a svaka se sastoji od frontalnog, parijetalnog, temporalnog i okcipitalnog režnja. Ti dijelovi sudjeluju u mišljenju, planiranju, pamćenju, govoru, osjetilnoj obradi, vidu, emocijama i pokretima. Uz veliki mozak, važnu ulogu imaju mali mozak, koji sudjeluje u koordinaciji i ravnoteži, te moždano deblo, koje upravlja osnovnim funkcijama poput disanja i povezuje mozak s kralježničnom moždinom.

Dvije polovice mozga nisu odvojeni sustavi koji rade svaka za sebe. Povezuje ih korpus kalozum, debeli snop živčanih vlakana kojim informacije putuju iz jedne hemisfere u drugu. Upravo zahvaljujući toj komunikaciji mozak može povezati govor, pokret, vid, emocije, pamćenje i prostornu orijentaciju u jedinstveno iskustvo.

Foto: PROFIMEDIA

Svaka hemisfera upravlja suprotnom stranom tijela

Jedna od najjasnijih razlika između hemisfera odnosi se na kontrolu pokreta i osjeta. Lijeva hemisfera uglavnom upravlja desnom stranom tijela, dok desna upravlja lijevom. Slična „unakrsna“ organizacija postoji i u obradi vidnog polja te pojedinih osjetilnih informacija.

To ipak ne znači da se pri pomicanju desne ruke koristi isključivo lijeva polovica mozga. Za precizan pokret potrebni su planiranje, koordinacija, ravnoteža, vidna kontrola i osjet povratne informacije, zbog čega u zadatku sudjeluje šira mreža područja u obje hemisfere.

Lijeva hemisfera važna je za jezik, ali ne radi sama

Kod većine ljudi lijeva hemisfera ima izraženiju ulogu u jezičnoj obradi. U njoj se najčešće nalaze područja povezana s oblikovanjem govora i razumijevanjem jezika, uključujući Brocino i Wernickeovo područje. Ona je važna za prepoznavanje riječi, gramatičku strukturu, imenovanje predmeta i oblikovanje rečenica.

No razumijevanje razgovora ne ovisi samo o značenju pojedinih riječi. Desna hemisfera pomaže u prepoznavanju tona glasa, konteksta, humora, metafora, ironije i emocionalne poruke. Kada netko izgovori jednu rečenicu ozbiljno, a drugu sarkastično, mozak mora povezati jezični sadržaj s intonacijom i društvenim kontekstom. Zato ni govor ni čitanje nisu isključivo „lijeve“ aktivnosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Što češće povezujemo s desnom hemisferom?

Desna hemisfera ima naglašeniju ulogu u prostornoj pažnji, prepoznavanju odnosa među predmetima, obradi dijela neverbalnih informacija te snalaženju u prostoru. Važna je, primjerice, kada procjenjujemo udaljenost, prepoznajemo oblik ili se orijentiramo u nepoznatom okruženju. Istraživanja pokazuju izražene hemisferne razlike u mrežama povezanima s jezikom i finom motorikom s jedne te vidno-prostornom pažnjom s druge strane.

Ipak, kreativnost nije smještena samo u desnoj hemisferi. Pisanje priče, skladanje glazbe, slikanje ili osmišljavanje novog projekta zahtijevaju suradnju brojnih moždanih mreža. Kreativna ideja može uključivati pamćenje, jezik, emocionalnu obradu, planiranje, pažnju i procjenu, pa je nije moguće svesti na aktivnost jedne strane mozga.

Odakle je nastala ideja o „lijevim“ i „desnim“ ljudima?

Popularna teorija djelomično se razvila iz istraživanja osoba kojima je zbog teške epilepsije kirurški prekinuta veza između hemisfera. Rad neurobiologa Rogera Sperryja i drugih istraživača pokazao je da dvije hemisfere mogu različito obrađivati određene informacije. To je bio važan doprinos razumijevanju lateralizacije mozga, odnosno činjenice da pojedine funkcije mogu biti izraženije smještene na jednoj strani.

Popularna psihologija poslije je te nalaze pojednostavila i pretvorila u ideju da svaka osoba ima jednu dominantnu polovicu mozga koja određuje njezin karakter. Iz stvarnih razlika u nekim funkcijama tako je nastala pretjerana podjela na navodno racionalne „lijeve“ i kreativne „desne“ ljude.

Veliko istraživanje nije pronašlo „lijeve“ i „desne“ tipove

Jedna od najpoznatijih provjera te teorije objavljena je 2013. godine. Znanstvenici su analizirali snimke mozga 1011 osoba i proučavali obrasce funkcionalne povezanosti. Otkrili su lokalne razlike između lijevo i desno lateraliziranih mreža, ali nisu pronašli dokaz da pojedinci općenito koriste jednu hemisferu više od druge niti da postoji prepoznatljiv „lijevo-moždani“ ili „desno-moždani“ tip osobe.

Drugim riječima, određena područja mogu biti specijaliziranija za pojedine zadatke, ali ta specijalizacija ne pretvara cijeli mozak u dominantno lijevi ili dominantno desni sustav.

Imaju li ljevaci drukčije organiziran mozak?

Kod dijela ljevaka jezične funkcije mogu biti ravnomjernije raspoređene između hemisfera ili izraženije smještene desno. Međutim, ni ljevaci se ne mogu jednostavno opisati kao osobe kojima „dominira desni mozak“. Organizacija je individualna, a ruka kojom netko piše ne određuje njegovu kreativnost, inteligenciju ili osobnost.

Razlike među ljudima mogu se vidjeti u načinu na koji su pojedine mreže povezane i raspoređene, no one su mnogo složenije od jednostavne podjele prema dominantnoj ruci ili navodnom stilu razmišljanja.

Što zapravo znači hemisferna dominacija?

U medicini se izraz „dominantna hemisfera“ može koristiti za opisivanje strane mozga koja kod određene osobe ima važniju ulogu u određenoj funkciji, najčešće jeziku. To nije isto što i tvrdnja da ta polovica upravlja cjelokupnom osobnošću ili svim sposobnostima.

Osoba tako može imati jezik snažnije lateraliziran u lijevoj hemisferi, dok se pri drugim zadacima oslanja na bilateralne mreže ili na područja izraženija u desnoj strani. Lateralizacija je zato svojstvo pojedinih funkcija i veza, a ne oznaka cijele osobe.

Koristimo li doista cijeli mozak?

Još jedan čest mit tvrdi da ljudi koriste samo deset posto mozga. I ta je tvrdnja pogrešna. Različite regije aktiviraju se ovisno o tome razgovaramo li, hodamo, spavamo, planiramo ili se prisjećamo, a čak i jednostavan zadatak obično uključuje više međusobno povezanih sustava. Mozak ne aktivira svaki svoj dio jednakom snagom u svakom trenutku, ali tijekom života koristimo njegove brojne regije i mreže.

Foto: Zaiets Roman

Zaključak je jednostavan: hemisfere se razlikuju, ali rade zajedno

Lijeva i desna strana mozga nisu identične i doista postoje određene funkcionalne razlike. Lijeva je kod većine ljudi izraženije uključena u pojedine jezične procese, dok desna ima važnu ulogu u prostornoj pažnji, neverbalnom kontekstu i emocionalnoj intonaciji. Međutim, logika, kreativnost, govor, emocije i svakodnevno odlučivanje nastaju suradnjom širokih mreža raspoređenih kroz obje hemisfere.

Zato ideja da je netko „lijevi“ ili „desni“ tip može zvučati privlačno, ali ne opisuje način na koji mozak zaista funkcionira. Puno je točnije reći da dvije njegove strane imaju određene specijalizacije, ali najbolje rezultate postižu upravo stalnom međusobnom suradnjom.