Jeste li pronašli svoj par? Ovi horoskopski znakovi su seksualno najkompatibilniji

Jarac i Ribe: Nitko se ne zanese u svom malom svijetu više od Jarca i Riba. Ovo dvoje su manje eksperimentalni i tradicionalniji, ali koga briga je li seks lud sve dok funkcionira. Zanimljiva činjenica: osim što imaju sreće jedno s drugim, također mogu imati sreće zajedno (npr. osvojiti na lutriji). | Foto: 123RF