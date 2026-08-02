Jeste li pronašli svoj par? Ovi horoskopski znakovi su seksualno najkompatibilniji

Astrolozi kažu, pojednostavljeno, kako najveću seksualnu kompatibilnost imaju zemljani i vodeni te vatreni i zračni znakovi. Dakako prema Sunčevim znakovima, a gdje su još utjecaji Mjeseca, Venere, Marsa.
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Ako ste sretni sa svojim seksualnim životom, možda su za to zaslužne zvijezde.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ako ste sretni sa svojim seksualnim životom, možda su za to zaslužne zvijezde. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ako ste sretni sa svojim seksualnim životom, možda su za to zaslužne zvijezde.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Bik i Rak: Ova kombinacija odlično funkcionira između sunčevih znakova, a također je super vruća kada dvoje ljubavnika ima Mars u ovim znakovima. Iako imaju različite načine preuzimanja vodstva u spavaćoj sobi, osjetljivi su na mekšu stranu onog drugog.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Djevica i Škorpion: Škorpion je možda znak s najvećom reputacijom čudaka između plahti, ali ono što većina ljudi ne zna jest da nagrada za najčudniji znak zapravo ide Djevici. Djevica i Škorpion su sveukupno super kompatibilan ljubavni par, a njihova seksualna kemija je razigrana, dugotrajna i apsolutno neusporediva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Vaga i Strijelac: ponekad su previše nepredvidljivi zajedno da bi funkcionirali kao dugoročni romantični par. Ali u spavaćoj sobi može biti vruće. Vaga je puno eksperimentalnija u spavaćoj sobi nego što većina misli, a Strijelac može parirati njihovoj neobičnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Jarac i Ribe: Nitko se ne zanese u svom malom svijetu više od Jarca i Riba. Ovo dvoje su manje eksperimentalni i tradicionalniji, ali koga briga je li seks lud sve dok funkcionira. Zanimljiva činjenica: osim što imaju sreće jedno s drugim, također mogu imati sreće zajedno (npr. osvojiti na lutriji).
| Foto: 123RF
Vodenjak i Ovan: Možda najnevjerojatnija kombinacija parova jer su na neki način ovi znakovi skloni potražiti partnere s velikom razlikom u godinama. Ovan ima stalnu mladenačku radost življenja, dok Vodenjak ima energiju stare duše, a ipak, ovo dvoje se susreću u sredini i iskre lete.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Blizanci i Lav: Super zabavna i razigrana kombinacija, a vjerojatno će se odmah složiti nakon flerta u baru ili na aplikacijama. Lav pada na šarm Blizanaca, dok se Blizanci zaljubljuju u Lavovu neizbježnu karizmu. Ovo dvoje bi također moglo voljeti igranje uloga u spavaćoj sobi.
| Foto: 123RF