Jeste li sigurni da znate baš sve o psećoj pozi? Provjerite!

1. Amerikanci stalno 'guglaju' tu pozu

Prema studiji koju je objavio portal AskMen, Amerikanci više guglaju 'doggy style' (pseća poza) nego ijednu drugu pozu, ili zato što je tako popularna, ili im treba 'logistička' potpora.

2. Druga je najopasnija poza

Iako je najopasnija poza misionarska, u ovoj se događa četvrtina svih fraktura penisa. Prema studiji provedenoj na brazilskom Sveučilištu 'University of Campinas', 28 posto muškaraca je primljeno na Hitni prijem jer su u toj pozi zadobili ozljede penisa (dok ih 50 posto dođe zbog povrede u misionarskoj). Ali to ne bi nikoga trebalo prestrašiti, jer su šanse da se penis slomi jako, jako male.

3. Dio je 'veće obitelji' poza odostraga

Foto: Pinterest

Doggy style nije jedini način za 'seks straga', već je dio šire skupine u kojoj su i 'pas koji gleda prema dolje' i 'obrnuta kaubojka'.

4. Poznavali su je i stari Grci

Iako neki možda misle da ju je široj javnosti 'predstavio' Snoop Dogg 1992. godine, pseća poza je puno starija. Prakticirali su je još i drevni Grci i Rimljani što se vidi i iz njihove umjetnosti, a rimski pjesnik i filozof Tit Lukrecije ju je čak preporučivao parovima koji su imali problema sa začećem.

5. Opjevana je u brojnim pjesmama

Prema Geniusu, pseća se poza barem spominje u više od 1600 pjesama, a između ostalih je tema u pjesmama 'P.I.M.P.' od 50 Centa, 'The Bad Touch' od grupe The Bloodhound Gang, i 'Back That Thing Up' od Justina Moorea.

6. Ako je partnerici bolna, postoji jednostavno rješenje

Foto: Pinterest

Budući da omogućava duboku penetraciju, nekim će se ženama činiti kao da im 'udarate' u vrat maternice. Pokušajte usporiti s penetracijom, a neka vam ona s kukovima daje ritam. Može se i spustiti na laktove ili dlanove i vidjeti kad joj se točno javlja nelagoda.

7. Iako se zove pseća poza, psi nisu jedine životinje koje se tako pare

Tu su i konji, deve, žirafe i slonovi.

8. A mnoge je druge životinje ne upražnjavaju

Kao dupini, kitovi ili pauci. Ni primati poput čimpanzi ne koriste isključivo tu pozu.

Foto: Pinterest

9. Nije samo za vaginalni seks

Ako i partner i vi u tome uživate, u toj pozi možete prakticirati i analni seks, a doggy style je naziv za oboje.

10. Omiljena je mnogim muškarcima

Prema portalu Men's Health, muškarcima je ta poza najdraža i ima veliku prednost pred misionarskom.