Jeste li već probali? Girje su rekvizit za sve mišićne skupine

Za početak da Vas upoznamo sa ovim "drevnim" rekvizitom koji se pronašao u spotlightu posljednjih godina. Girje su rekviziti/utezi kuglastog oblika sa ručkom na koju je pričvršćena kuga odnosno uteg. Koriste se u raznim vrstama treninga te mogu biti samostalni ili dopunski rekvizit u samom treningu. Ono što ih čini posebnima su mogućnosti upotrebe i širina utjecaja na organizam koji nam koristi kako bi trening bio što funkcionalniji usmjereniji i zabavniji.

Funkcionalni pristup

Većina vježbi koje radimo klasičnim bučicama se može zamijeniti girjama. Razlika je ta da je težište kod girje drugačije raspoređeno te je zbog toga samom girjom teže rukovati. Često je i sama ruča deblja od standardne bučice što doprinosi snažnijem razvoju mišića podlaktice.

Prethodno navedene karakteristike same girje će prilikom rukovanja prisiliti tijelo da se malo drugačije aktivira, te da se probude i neki drugi mišići koji korištenjem klasičnih utega nisu bili aktivirani. To je faza u kojoj funkcionalnost same girje dolazi do izražaja.

Više mišićnih skupina koje istovremeno savladavaju istu silu odnosno otpor znači i drugačiji način potrošnje kalorija i aktivacije samih mišića pri čemu je poseban naglasak na razvoj manjih i slabije izraženih mišićnih skupina. Pri odabiru težine girje nema posebnih pravila, dok god vježbe izvodite pravilno girje su savršen rekvizit za sve mišićne skupine.

Trening s girjom kojim ćemo zapaliti metabolizam

Napravite 4 serije po 15 ponavljanja svake vježbe, između vježbi pokušajte ne uzimati pauzu ukoliko ste u dobroj kondiciji, međutim ako prvi puta pokušavate izvesti ovaj trening prilagodite si pauze do 30 sekundi.

U svim varijantama

Girje su vrijedne poput svih ostalih rekvizita i upotrebljive su u skoro svim varijantama treninga. Relativno su pristupaćne cijenom te ne zauzimaju puno prostora gdje god se nalazili. Idealne su za treninge u kući i na otvorenom te kao samostalni ili dopunski segment treninga. Potaknite svoje tijelo da iskoristi benefite treninga s girjama, pazite na tehniku izvođenja i gledajte kako se vaše tijelo oblikuje.

1. Goblet squat

2. Swing s girjom

3. Trbušnjaci s girjom

4. Sklekovi s girjama

5. Veslanje s girjama

6. Nabačaj s girjom

7. Iskoraci s girjom

8. Čučanj - izbačaj s girjama