'Jesu li neki ljudi jednostavno predodređeni biti preljubnici?'

Mnogi muškarci su priznali kako su bili preljubnici u trenutku sklapanja braka, a neki od njih su ostali u vezi s tom istom ljubavnicom čak pet i više godina nakon svadbe

<p>Internetska stranica za upoznavanje iz Velike Britanije provela je istraživanje na 900 ljudi u braku. Došli su do zanimljivih detalja - mnogi od njih priznali su kako su bili preljubnici i u trenutku sklapanja braka - dok su stajali pred oltarom. Većinom su to muškarci, u 64 posto slučajeva. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ovo su rezultati istraživanja:</p><p>- Preljub nakon sklapanja braka postao je uobičajena pojava, ali imati ljubavnika, stupiti u brak i nastaviti takvu vezu, to je nešto sasvim drugačije. Nameće se pitanje jesu li neki ljudi jednostavno predodređeni da budu preljubnici i ne mogu si pomoći ili su previše neodlučni pa ostaju u obje veze, a možda ne žele izgubiti ni partnera niti ljubavnika jer im je previše stalo do njih - rekao je <strong>Christian Grant</strong>, glasnogovornik te internetske stranice <a href="http://illicitencounterspress.wordpress.com/" target="_blank">IllicitEncounters.com</a>.</p>