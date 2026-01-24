Obavijesti

Jesu li znale da su budućnost PMF-a? Kolegice i prijateljice stale pred fotoobjektiv 1963.

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Na ljestvama stoje tri (kasnije) dugogodišnje redovite profesorice botaničkih kolegija na PMF-u, dobro znane generacijama studenata biologije

Davne 1963. godine pet kolegica biologica iz Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu popelo se na plato ispred starog izložbenog staklenika i nasmiješilo šestoj za zajedničko fotografiranje. Na ljestvama stoje tri (kasnije) dugogodišnje redovite profesorice botaničkih kolegija na PMF-u, dobro znane generacijama studenata biologije: na vrhu Marija Bedalov (1927. - 2017.); u sredini Tereza Pavletić (rođ. Horvatin, poznatija kao Zinka), a na najnižoj prečki Ana Zlata Štefanac (rođ. Uđbinac, 1934. - 2019.). U podnožju stoje Višnja Petrović (kasnije Trinajstić, 1929. - 1980.) i sestra profesorice Bedalov, objavio je Botanički vrt na svojem Facebook profilu.

