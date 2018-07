Joga je dobra za mršavljenje, ali i za dobrobit tijela i duha

Vježbanje joge nije isključivo vezano za mršavljenje, nego njezino prakticiranje donosi dobrobit i tijelu i duhu pa stoga povoljno utječe na naše prehrambene navike, probavni sustav, odnos prema vlastitom tijelu i svakodnevnim aktivnostima. Na taj način pozitivno utječemo i na vlastiti izgled te pomažemo mršavljenju.

- Položaje koji će pomoći pri mršavljenju možemo vježbati bez vodstva. Uvijek je poželjno napraviti nekoliko pozdrava suncu kao zagrijavanje tijela i pripremu za vježbanje. Pozdrav suncu (Surya Namaskar) idealan je način zagrijavanja cijeloga tijela, zglobova i mekih tkiva te također jedan od najboljih oblika čišćenja od nepotrebnih toksina - objašnjava učiteljica joge Koraljka Begović iz GaiaYoga škole i shale.

Navedeni položaji jačaju i učvršćuju bedra, leđa, gluteuse, trbušne mišiće te stimuliraju rad unutrašnjih organa. Posebno su važni položaji koji utječu na poboljšanje probave i detoksikaciju tijela te se tako pospješuje mršavljenje. Isto tako, imat ćete i više energije za kretanje te ćete kile zato lakše skidati.

Položaji koji jačaju tijelo:

Foto: Borna Filic/PIXSELL

1 Ardha Matsyendrasana - Noge prekrižite, a obje sjedne kosti neka su čvrsto u podu. Jednu nogu odignite, privucite je prsima i na toj strani uđite u ‘twist’ položaj. Rotirajte se lagano iz donjeg dijela trbuha, zatim prsnog koša te na kraju zarotirajte ramena i glavu. Stražnji dlan čvrsto priljubite uz pod. Sa svakim udahom dodatno izdužite kralježnicu i opuštajte ramena te u položaju ostanite pet udaha i izdaha, nakon čega isti položaj zauzmite na drugoj strani.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

2 Uttanasana - U položaj se ulazi sa spojenima stopalima i sasvim lagano odvojenim petama. Na udah stavite ruke na bokove i s izdahom se lagano spuštajte u pretklon zadržavajući izduženu kralježnicu. U položaju opustite ramena i vrat te donji dio trbuha uvucite kako biste rebra što više približili bedrima. Ako je položaj preintenzivan, savinite koljena koliko treba kako bi kralježnica i dalje ostala izdužena. U položaju ostanite barem pet udaha i izdaha.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

3 Bhujangasana - Legnite na trbuh te dlanove smjestite sa strane prsnog koša, laktova priljubljenih uz tijelo. Gornja strana stopala, bedra i pubična kost su u podu te se na udah odgurnite od dlanova izdužujući kralježnicu. Opustite vrat i ramena, a pogled usmjerite ravno ispred sebe. Laktovi ostaju savijeni, a prsni koš otvoren. Bedra rotirajte prema unutra. U položaju ostanite nekoliko udaha i izdaha.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

4 Navasana - Sjednite i priljubite koljena na prsni koš, zatim pronađite ravnotežu na sjednim kostima te s udahom izdužite ruke i noge. Opustite ramena i lice te otvorite prsni koš.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

5 Plank - Dlanove smjestite u prostirku točno ispod ramena, a noge izdužite u suprotnom smjeru od vrha glave. Pronađite ravnu liniju usmjerenu dijagonalno prema stropu. Zdjelicu ‘šaljite’ u smjeru stopala, aktivirajte donji dio trbuha i izdužite kralježnicu. Opustite vrat i lice te pogled usmjerite prema podu. U položaju ostanite pet udaha i izdaha te ga možete i ponoviti.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

6 Ustrasana - Kleknite i stavite koljena u širini kukova. Dignite se na nožne prste te rukama uhvatite pete. Glava je izdužena prema natrag, a kukove gurajte prema naprijed. Otvorite prsni koš i srce, a ramena opustite. U ovom položaju ostanite pet udaha i izdaha.

Regulacija rada probave i štitnjače ubrzat će eliminaciju suvišnih masti

Osim što će ojačati tijelo, poboljšati držanje i povećati fleksibilnost, joga, posebno njezine dinamičnije varijante, poput Ashtange ili Power yoge, može vam pomoći i pri postizanju skladnog izgleda. Probava će postati uredna što znači svakodnevnu eliminaciju suvišnih masti, dok neke vježbe djeluju na štitnjaču te uravnotežujući metabolizam.

Trideset otkucaja srca više nego u mirovanju

Zabluda je da početnici sagorijevaju manje kalorija jer ne izvode naprednije pokrete i vježbe. Razlika je samo u otkucajima srca koji se, ovisno o težini vježbi, povećavaju ili smanjuju. Napredniji polaznici imaju 30 otkucaja više nego u stanju odmora, dok napredna joga značajnije jača srce.

Sat asana ne sagorijeva baš previše kalorija

Pravilo da morate sagorjeti više kalorija nego što unesete kako biste izgubili kilograme, kod joge ne vrijede. Izvođenje asana ne troši toliko puno kalorija - u sat vremena, prema nekim proračunima, izgubit ćete od 240 do 360 kalorija. No znanstvena istraživanja kažu da kod joge gubitak kilograma nije povezan sa sagorijevanjem kalorija, nego time što se tijelo uravnotežuje pa se prirodno počinje birati zdravija hrana, poput voća i povrća. Uz to, smanjuje se posezanje za masnom hranom i slatkišima kod stresnih stanja, za razliku od onih koji se bave drugom vrstom aktivnosti.