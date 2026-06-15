DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Mostarina se plaćala desetljećima i nakon što je gradnja bila otplaćena još daleke 1990. godine. Umjesto ukidanja, cijene su 2012. čak povećane za 15 posto
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Još je tamo čep: Prestali su s naplatom mostarine tek 2020.
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Krčki most, nekad poznat kao Titov most, armiranobetonski je lučni most dug 1430 metara koji povezuje otok Krk s kopnom. Izgrađen je između kopna, otočića Sveti Marko i otoka Krka, a premošćuje Tihi i Burni kanal.
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