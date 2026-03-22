Te 1974. godine su u tijeku bili zadnji radovi prvog zagrebačkog 'shopping centra'. Otvorenje se predviđalo za srpanj
Još malo i gotovo! Pothodnik na Glavnom 1974. pri kraju radova
Zagrebački pothodnik ispod Glavnog kolodvora dobio je svoje konačno obličje, piše Večernjak u ožujku 1974. godine, pred sam kraj radova na izgradnji pothodnika, na kojem je 50-ak radnika Industrogradnje efektivno radilo oko dvije godine. Podzemna prostorija duga je 168, široka 21 i visoka 3 metra te ukupne površine 1500 četvornih metara. Pregrađena je staklenim stijenama i ima 24 lokala najraznovrsnije namjene. Kad se oduzme prostor namijenjen frizerima, trgovcima, cvjećarima i sličnim budućim unajmljivačima, za pješake po sredini pothodnika ostaje osam metara, piše u vijesti s fotografijama, uz potpis novinara R. Polića.
