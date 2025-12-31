Još na znate što obući za doček? Evo što preporučuje astrologija

Nova godina samo što nije stigla, a s njom i prilika da zasjate u najboljem izdanju. Bez obzira planirate li elegantan gala party, casual druženje s prijateljima ili intimnu večeru kod kuće, astrologija donosi preporuke boja i stilova koji će naglasiti vaše kvalitete i donijeti sreću u novu godinu
Evo što bi svaki znak trebao nositi za doček Nove ggodine - i žene i muškarci.
| Foto: 123RF
Evo što bi svaki znak trebao nositi za doček Nove ggodine - i žene i muškarci. |
Foto: 123RF
Evo što bi svaki znak trebao nositi za doček Nove ggodine - i žene i muškarci.
| Foto: 123RF
1. OVAN - Ovnovi u Novu godinu ulaze snažno i samouvjereno, pa njihov outfit mora pratiti tu energiju. Najbolje će se osjećati u odjevnim komadima koji privlače pažnju i odišu samopouzdanjem, posebno ako uključuju crvenu ili metalik detalje. Ovo je večer u kojoj si mogu dopustiti malo modnog rizika i istaknuti se bez zadrške.
| Foto: Fotolia
2. BLIZANCI - Razigrani Blizanci Novu godinu dočekuju u znaku promjena i dobre energije, što se vidi i u njihovom stilu. Vole kombinirati boje, uzorke i modne detalje koji pričaju priču. Njihov outfit često je nepredvidiv, ali uvijek svjež i u skladu s trenutnim raspoloženjem.
| Foto: Fotolia
3. BIKOVI - Bikovi vole osjećaj ugode i luksuza, pa će birati odjeću u kojoj se osjećaju stabilno, ali i profinjeno. Prirodni materijali, zemljani tonovi i jednostavne linije savršeno odgovaraju njihovoj estetici. Njihov novogodišnji stil neće biti prenapadan, ali će ostaviti dojam sofisticirane elegancije.
| Foto: Fotolia
4. RAK - Rakovi biraju odjeću koja odražava njihovu emotivnu i nježnu prirodu. Privlače ih suptilne boje, mekani materijali i romantični detalji koji stvaraju osjećaj topline. U novogodišnjoj noći žele izgledati elegantno, ali i osjećati se sigurno i opušteno.
| Foto: Fotolia
5. LAV - Lavovi znaju da je doček Nove godine njihova pozornica. Biraju glamurozne kombinacije koje ostavljaju snažan dojam i naglašavaju njihovu karizmu. Sjajni materijali, tople boje i upečatljivi krojevi pomažu im da zablistaju i budu u centru pažnje cijele večeri.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA - Djevice će se odlučiti za promišljen i uredan styling bez suvišnih detalja. Njihov izbor pada na neutralne boje, čiste linije i diskretnu eleganciju. Iako ne vole pretjerivanje, njihov stil uvijek izgleda dotjerano i besprijekorno.
| Foto: Fotolia
7. VAGA - Vage traže savršenu ravnotežu između elegancije i udobnosti. Njihov novogodišnji outfit odiše skladom, nježnim bojama i profinjenim krojevima. Sve što nose izgleda promišljeno, estetski uglađeno i u skladu s njihovom ljubavlju prema lijepom.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION - Škorpioni biraju odjeću koja naglašava njihovu tajanstvenu i snažnu energiju. Tamnije boje, minimalistički krojevi i senzualni detalji savršeno odgovaraju njihovom stilu. U novogodišnjoj noći ne traže pažnju, ona dolazi sama.
| Foto: Fotolia
9. STRIJELAC - Strijelci Novu godinu dočekuju u pokretu i dobrom raspoloženju, pa njihov outfit mora biti udoban, ali efektan. Privlače ih živahne boje i opušteniji krojevi koji ostavljaju dojam slobode. Njihov stil odražava optimizam i želju za novim avanturama.
| Foto: Fotolia
10. JARAC - Jarčevi se trebaju osloniti na klasiku i bezvremensku eleganciju. To uključuje tamnije tonove, kvalitetne komade i strože linije. U novogodišnju noć ulaze ozbiljno, sofisticirano i samouvjereno, bez potrebe za modnim ekscesima.
| Foto: Fotolia
11.VODENJAK - Vodenjaci vole biti drugačiji, a Nova godina idealna je prilika za modni iskorak. Eksperimentiranje s bojama, krojevima i neobičnim detaljima odražavaju njihovu originalnost. Njihov stil mora biti nekonvencionalan, ali uvijek autentičan.
| Foto: Fotolia
12. RIBE - Ribe bi trebale odabrati romantične i nježne kombinacije koje podsjećaju na snove i maštu. Lagani materijali, fluidni krojevi i suptilne boje savršeno se uklapaju u njihov svijet. U novogodišnjoj noći je važno da izgledaju izgledaju nježno, elegantno i pomalo mistično.
| Foto: Fotolia