Još od 1827. godine su svi hrlili na kultni fašnik u Samoboru!

U jednom zapisniku s općinske sjednice Samobora iz 1828. godine (koji se čuva u arhivi Samoborskog muzeja) nalazi se zapis o molbi Jurja Herdiborskog za najam sale općinske vijećnice "za držanje balov čez fašinek kak i leto lanjsko" (dakle, kao i 1827. godine), što je prvi službeni zapis o javnom održavanju programa za fašnik u Samoboru. Zanimljiv je i oglas Lovrenca Vukovića u Agramer Zeitungu iz 1835. godine, kojim poziva u svoju gostionicu na "fašnički bal" te nudi cjenik jela i pića.

