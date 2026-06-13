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Još od 1972. 'crtići' su poslastica koja se Zagrebu servira u lipnju

Piše Marijana Matković,
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Još od 1972. 'crtići' su poslastica koja se Zagrebu servira u lipnju
Foto: arhiva Animafesta

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvi festival nastao je kao priznanje međunarodnom uspjehu Zagrebačke škole crtanog filma i Dušanu Vukotiću, čiji je 'Surogat' osvojio Oscar

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Sredina lipnja u Zagrebu desetljećima je rezervirana za Animafest, jedan od najuglednijih svjetskih festivala animiranog filma, koji se tradicionalno održava u prvoj polovici lipnja i oko 13. je na vrhuncu. Mnoge generacije Zagrepčana smatraju to nezaobilaznim dijelom kulturnoga kalendara, još otkad je davne 1972. festival okupio domaću i svjetsku elitu u toj industriji.

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