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Josip iz Torčeca kombajn je 'preselio' na običan traktor

Piše Ana Grabić,
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Josip iz Torčeca kombajn je 'preselio' na običan traktor
Foto: večernji list
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pet godina radio je na stroju, a narudžbe su mu stizale iz cijele države. Za njega je dobio srebrnu medalju na Novosadskom poljoprivrednom sajmu

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Večernji list je 1983. pisao o Josipu Matijašiću (35), tokaru iz Torčeca kraj Koprivnice, koji je sam napravio dvoredni berač za kukuruz, priključak za traktor koji je nazvao "Maj". Za njega je dobio srebrnu medalju na Novosadskom poljoprivrednom sajmu, a uspjelo mu je ono što nije uspjelo timovima stručnjaka i velikim tvornicama.

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