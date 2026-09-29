Josip iz Torčeca kombajn je 'preselio' na običan traktor

Večernji list je 1983. pisao o Josipu Matijašiću (35), tokaru iz Torčeca kraj Koprivnice, koji je sam napravio dvoredni berač za kukuruz, priključak za traktor koji je nazvao "Maj". Za njega je dobio srebrnu medalju na Novosadskom poljoprivrednom sajmu, a uspjelo mu je ono što nije uspjelo timovima stručnjaka i velikim tvornicama.