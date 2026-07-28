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Josipa Pavičić probija tabue o prirodnim ženskim fazama

Piše 24sata,
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Josipa Pavičić probija tabue o prirodnim ženskim fazama
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Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Jedna je od rijetkih domaćih autorica koji se bavi perimenopauzom i menopauzom. Uskoro predstavljanje njene nove knjige je u Malom Lošinju, 30. srpnja u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici

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Menopauza je tema o kojoj se danas sve više govori. Nova generacija žena koja se susreće s tom važnom životnom promjenom sve glasnije progovara o izazovima i problemima s kojima se suočava tijekom prijelaza. Upravo zato i najnovija knjiga spisateljice Josipe Pavičić, "Mala knjiga o velikoj promjeni - o menopauzi, bez zadrške" predstavlja važan doprinos toj temi.

Nakon predstavljanja u Zagrebu prije dva mjeseca, autorica sada knjigu predstavlja po cijeloj Hrvatskoj ne bi li doprinijela boljem razumijevanju ovih problema, uz naravno edukaciju koju mnogi preskaču.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedna je od rijetkih domaćih autorica koji se bavi perimenopauzom i menopauzom.

Menopauza nije samo biološka faza u životu svake žene, nego duboka osobna i emocionalna promjena. To je razdoblje u kojem se žene suočavaju s nizom izazova, od fizičkih simptoma do osjećaja gubitka identiteta, nerazumijevanja okoline i unutarnje borbe da ostanu "iste" jer svijet koji nas okružuje više nego ikada nameće imperativ mladosti kao jedini kriterij ljepote i vrijednosti.

Uskoro predstavljanje je u Malom Lošinju, 30. srpnja u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici.  

Foto: PRIVATNA ARHIVA
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