Jubilarni 20. koncert 'Želim život' danas je na glavnom trgu

Zahvaljujući ustrajnoj predanosti i neumornom radu, Zaklada Ana Rukavina omogućila je značajan napredak u proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine u sklopu KBC-a Zagreb. Zahvaljujući tim naporima, Hrvatski registar danas broji ukupno 68.375 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, od kojih je 67.075 tipizirano, a nadu za spas života dobilo je 207 oboljelih!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 Volontiram u udruzi koja mi je spasila život. Borila sam se s leukemijom kada i Pokrivač... | Video: 24sata/pixsell

Također, organizirano je 524 akcije upisa u Hrvatski registar u više od 150 gradova i mjesta diljem Republike Hrvatske, od toga 24 akcije u 2025. godini.

Zaklada Ana Rukavina je tijekom 2025. godine donirala sredstva hrvatskom zdravstvu za opremu i projekte u vrijednosti od 79.950,64 eura za nabavu opreme za Banku krvotvornih matičnih stanica u Kliničkoj bolnici Merkur. Klinička bolnica Merkur od 1993. godine provodi postupak alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica od srodnog darivatelja, te autolognu transplantaciju krvotvornih perifernih matičnih stanica te je nabava nove opreme nužna kako bi se nastavilo sa programom transplantacije matičnih stanica.

U 2025. godini Zaklada je omogućila i financirala stručno usavršavanje za četiri mlada liječnika u europskim centrima izvrsnosti u iznosu od 114.258,22 eura.

Zaklada je od 2014. godine do danas, omogućila financiranje projekta stručnog usavršavanja u ukupnom iznosu od 557.168 tisuća eura te je tako od 2014. do danas četrnaestero mladih liječnika i jedna medicinska sestra iz Republike Hrvatske dobilo priliku za stručno usavršavanje u najboljim svjetskim centrima izvrsnosti u području hematologije i pedijatrije kako bi po povratku mogli pomoći pacijentima u domovini.

Zaklada je za prikupljanje uzoraka za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, za HLA tipizaciju, za opremanje Banke krvi iz pupkovine Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Zagreb i projekte od važnosti za razvoj hematologije utrošila do danas 4.380.000 eura vlastitih sredstava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Ivica Vidak, donator koštane srži za Zakladu Ana Rukavina | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Svi građani koji žele podržati ovu plemenitu akciju mogu to učiniti od 1. do 31. prosinca 2025., pozivom na humanitarni broj 060 9000, koji je omogućio Hrvatski Telekom. Cijena poziva iznosi 0,66 eura (+ PDV), a svaki poziv doprinosi nadi za bolji i zdraviji život onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije su moguće i putem KEKS Pay aplikacije Erste banke koja omogućuje svim korisnicima, neovisno u kojoj banci imaju otvoren račun, brzo, jednostavno i sigurno slanje uplata bez ikakvih naknada.

Danas, 17. prosinca u 20:20 sati na Trgu bana Jelačića brojne glazbene zvijezde svojim će pjesmama uveličati večer koncertom. Zato dođite i podržite ovu humanitarnu akciju!