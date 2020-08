Kad muž odustane od seksa - 8 razloga zašto i kako to mijenjati

Od zdravstvenih problema, različitih želja od partnerice, straha od izvedbe i gubitka erekcije do prirodne pojave manjka želje koja dolazi s godinama - uzroka je puno, no svi se oni uz trud mogu nadići

<p>Seksualna želja je komplicirana pojava. Toliko stvari može utjecati na želje pojedinačno i između dvije osobe. Svaki će par doživjeti 'odstupanje od želja' jer dvije osobe ne žele potpuno jednaku količinu seksa. Društvo nas pogrešno uči da se to događa samo ženama. Ali istina je da se i muškarci mogu boriti sa seksualnom željom, odnosno njenim manjkom. </p><p>Mogući razlozi zašto ne želi seks:</p><h2>1. Tekuća pitanja odnosa</h2><p>Ako vas dvoje imate drugih problema, često će se pojaviti i u spavaćoj sobi. Ako postoje borbe za dominaciju, zamjeranja, sukob ili napetost, vaš suprug možda neće biti zainteresiran za intimu. Iako neki ljudi još uvijek održavaju odnose sa svojim partnerom unatoč bilo kojoj negativnosti u vezi, puno ljudi to će izbjeći. Ponekad ljudi uskraćuju seks zbog bijesa i frustracije.</p><h2>2. Povećani stres</h2><p>Kako život postaje složeniji i teži, to je češće smanjenje želje za seksom. I muškarci se, poput žena, mogu 'izgubiti' u glavi, teško im je otpustiti sve i doći kući raspoloženi. Za mnoge ljude stres i briga isključuju sustave koji bi stvorili seksualnu želju.</p><h2>3. Zdravstveni problemi</h2><p>Gubitak seksualnog nagona za muškarca ne znači samo probleme u spavaćoj sobi. Njegov slabi libido mogao bi imati veze sa zdravstvenim problemima. Penis se može smatrati barometrom ukupnog zdravlja muškaraca, a ako postoje problemi na ovom području, to bi moglo biti simptomom većih zdravstvenih problema poput dijabetesa, raka prostate ili srčanih bolesti. Iako gubitak seksualnog nagona ne znači uvijek da ima problema sa zdravljem, ne bi škodilo spomenuti vašu zabrinutost prema njemu pa će sva pitanja prenijeti liječniku.</p><h2>4. Prirodne promjene seksualne želje.</h2><p>Dok smo skloni očekivati ​​da osjećamo spontanu želju za seksom (a to posebno očekujemo od muškaraca), istina je da seksualna želja često prelazi na 'reaktivniji' tip, pogotovo kako starimo i što smo duže zajedno. To znači da netko zaista nije raspoložen ili razmišlja o seksu toliko, ali može ih zainteresirati ako započnu i dobiju dodir i vrijeme koje im treba. Ali ako ljudi čekaju da budu 'raspoloženi', možda neće stvarati te mogućnosti.</p><h2>5. Dosada</h2><p>Kad smo dugo u vezi, skloni smo se uklapati u rutinu sa seksom. Mi radimo stvari jer su učinkovite, funkcioniraju, dovode nas od točke A do točke B. Ali i to može biti dosadno. Znamo što možemo očekivati, a intriga više nema. To kombinirajte s prirodnim pomakom prema reaktivnoj želji, a vaš suprug se možda neće osjećati kao da vrijedi uložiti napor u seks.</p><h2>6. Erotski interesi</h2><p>Ponekad je netko ima (ili otkriva) neki erotski interes koji se čini da se ne podudara s vašim ili s onim što vas dvoje tradicionalno radite u spavaćoj sobi. Ako ga ne otkrivaju partnerici, ostaju seksualno neispunjeni te radije postižu zadovoljstvo sami.</p><h2>7. Opterećivanje 'izvedbom'</h2><p>Preuranjena ejakulacija i odgođena ejakulacija mogu biti uobičajeni problemi kod muškaraca s erektilnom disfunkcijom, a to definitivno može utjecati na njegovo samopouzdanje. Erektilna disfunkcija, rana ejakulacija i odgođena ejakulacija mogu imati različite uzroke, ali njihovi zajednički faktori - čovjekova frustracija, briga i osjećaj neadekvatnosti mogu seksualno zatvoriti stvari između vas, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/when-your-husband-isnt-interested-in-you-sexually"> mbg.</a></p><h2>8. Netko drugi</h2><p>Ako su fokusirali svoju seksualnu želju na nekog drugog i to upražnjavaju u obliku prevare, neće imati energije 'glumiti' kod kuće. Potražite znakove za tako nešto i u drugim segmentima odnosa kako biste bili sigurni što želite učiniti.</p><h2>Što onda kad seksa nema?</h2><p>Treba li se razvesti kad situacija dođe do toga? To kod nekih može biti razlog za razvod, ovisno, naravno, o tome koliko im je seks važan i koliko su truda uložili u rješavanje nesuglasica oko toga. Neki parovi žive bez seksa, ili se seksaju rijetko, ali im to ne smeta. Ne postoji nikakva mjera koju bi se moglo uzeti kao 'normalnu', 'poželjnu' ili 'zdravu' razinu seksualne želje, jer što djeluje za jedan par, ne mora biti 'normalno' za drugi.</p><p>Ne postoji jedan odgovor na to što znači ako vaš muž više ne želi seks. Važno je shvatiti koji se od gore navedenih razloga odnosi na njega.</p><h2>Problemi su normalni</h2><p>Seksualni izazovi su normalni. To ne vidimo u medijima, a ljudi uglavnom ne govore o svojim seksualnim pitanjima, tako da ne shvaćamo koliko je uobičajena 'borba' sa seksom. A kad seks postane težak, kad postoji mogućnost da se možda na kraju osjećamo slomljenima ili neadekvatnima, skloni smo ga izbjegavati. Činjenica da vaš suprug sada izbjegava seks najvjerojatnije je ukorijenjena u tim vrstama negativnih posljedica.</p><p>Uobičajeno je i vjerovanje da ništa ne može oživjeti turoban seksualni život, a mnogi se brinu da nedostatak seksa znači da je njihova veza osuđena na propast ili da se suočavaju s ostatkom svog života ili braka bez intimnosti. Ali možete zajedno raditi na razumijevanju onoga što se događa i stvaranju seksualnog života koji je zapravo lak i zabavan.</p>