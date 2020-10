Nakon toga do\u0161la je do svog psi\u0107a koji je bio veseo \u0161to \u0107e dobiti hranu, no kada je ona u zdjelicu stavila samo dva keksi\u0107a ni\u0161ta mu nije bilo jasno.

<p>Gladni Pomeranac postao je viralna senzacija sa svojim vrlo nezadovoljnim ispadom nakon što ga je njegova vlasnica pokušala staviti na 'dijetu'. Svog psića prevarila je stavivši mu u zdjelicu samo dva keksića, a on kada je shvatio da neće dobiti više 'totalno je poludio'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Janeiza iz Tajlanda podijelila je video kako je prevarila svog psa pomeranca na Tik Toku, pokazujući što se dogodilo kad je svom psu Paa u zdjelicu stavila samo dva keksića.</p><p>Ogorčeni Paa prvo je čekao nekoliko sekundi hoće li dobiti još, a onda ju je bijesno pogledao, bacio zdjelicu i počeo nezadovoljno režati i lajati. </p><p>Video je postao viralan i pogledan je oko 19,5 milijuna puta.</p><p>U kratkom videu Janeiza, koja je snimala, držala je skoro punu plastičnu čašu pseće hrane. Međutim, odlučila se malo našaliti sa svojim psom i ispraznila je čašu dok nisu ostala dva mala keksića. </p><p>Nakon toga došla je do svog psića koji je bio veseo što će dobiti hranu, no kada je ona u zdjelicu stavila samo dva keksića ništa mu nije bilo jasno.</p><p>Nekoliko sekundi nakon toga gledao je u zdjelicu, nesvjestan da neće dobiti više, a kada je shvatio da neće dobiti više od dva keksića 'poludio je'.</p><p>Kada je Janeiza to vidjela odmah se krenula smijati na njegovu reakciju.</p><p>Mnogi su ispod videa komentirali kako se nisu mogli prestati smijati na njegovu reakciju, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8798853/Angry-pup-sends-food-bowl-flying-tried-diet.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>