Kad riječi bole: Evo zašto se ne treba javljati bivšim ljubavima

Jedna korisnica bivšem je poručila da mu nije mogla odgovoriti na poruku jer se tuširala... tjedan dana!

- Hej.

- Bok, tuširala sam se. Što ima?

- Tjedan dana?

- Da, poprilično sam čista.

Foto: GoSocial

Drugu ženu je bivši pitao kada ju može vidjeti, a ona mu je drsko odgovorila 'Kada objavim sliku na Instagramu'.

Foto: GoSocial

Trećoj korisnici je bivši poručio da se dugo nisu čuli, a ona mu je odgovorila da bi najbolje bilo da tako i nastave.

Foto: GoSocial

Jedan od bivših pokušavao je dobiti kompliment, ali je dobio odgovor koji je najmanje očekivao.

- Ne voliš me više.

- To nije istina. Nikada te nisam voljela.

Foto: GoSocial

Jednoj ženi je bivši dečko poručio da mu nedostaje, a ona mu je na to poslala fotografiju u donjem rublju. On se radi toga ponadao i rekao joj da je znao da je i on njoj nedostajao, a onda ga je šokirala odgovorom: "Ne, samo ti pokazujem što propuštaš. Joey dolazi večeras".

Foto: GoSocial

Jedan bivši dečko je pokušao nazvati, ali kada nitko nije podigao slušalicu napisao joj je: "Zvao sam te". Ona mu je okrutno odgovorila: "Gledala sam kako mobitel zvoni.", stoji na stranici GoSocial.

Foto: GoSocial

