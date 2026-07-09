Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Kad Valerija svira, Drnišani gledaju samo u njen - saksofon

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Kad Valerija svira, Drnišani gledaju samo u njen - saksofon
Foto: Arhiva Večernjeg lista
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na današnji dan Večernji list objavio je fotografiju mlade članice drniške glazbe koja je učila klavir, ali se opredijelila za saksofon

Admiral

Nije baš uobičajeno da žena koja se bavi glazbom svira saksofon, piše Ž. Kramberger u Večernjem listu od 9. srpnja 1980. godine, u kratkom potpisu ispod fotografije Drnišanke Valerije Vukičević, koja je u muzičkoj školi učila klavir, ali se na kraju opredijelila za saksofon i taj instrument već nekoliko godina svira u duhačkom orkestru KUD-a "Božidar Adžija" u Drnišu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagi je na današnji dan ušao u naše živote i imidž Zagreba
NA DANAŠNJI DAN

Zagi je na današnji dan ušao u naše živote i imidž Zagreba

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Natjecanja su trajala od 8. do 19. srpnja, pod geslom 'Svijet mladih za svijet mira'. Spektakularna ceremonija otvorenja bila je na stadionu Maksimir
Prvi put u Hrvatskoj kirurzi izveli Mollov zahvat na arteriji
NA DANAŠNJI DAN

Prvi put u Hrvatskoj kirurzi izveli Mollov zahvat na arteriji

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pacijentu je prije operacije zbog začepljene arterije prijetila amputacija noge te je postojala ozbiljna opasnost po život
Čič Beachu kod Velike Gorice ima bolju atmosferu od Jaruna
NA DANAŠNJI DAN

Čič Beachu kod Velike Gorice ima bolju atmosferu od Jaruna

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na šoderici u blizini Velike Gorice nekad se znalo okupiti i više od 5000 posjetitelja, najviše kad završi radno vrijeme i popusti vrućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026