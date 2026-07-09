DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na današnji dan Večernji list objavio je fotografiju mlade članice drniške glazbe koja je učila klavir, ali se opredijelila za saksofon
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Kad Valerija svira, Drnišani gledaju samo u njen - saksofon
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Nije baš uobičajeno da žena koja se bavi glazbom svira saksofon, piše Ž. Kramberger u Večernjem listu od 9. srpnja 1980. godine, u kratkom potpisu ispod fotografije Drnišanke Valerije Vukičević, koja je u muzičkoj školi učila klavir, ali se na kraju opredijelila za saksofon i taj instrument već nekoliko godina svira u duhačkom orkestru KUD-a "Božidar Adžija" u Drnišu.
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