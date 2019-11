Kada se boriti za vezu? Ova ponašanja otkrivaju vrijedi li...

Ako ne ide među vama, je li rješenje odustati i otići ili se boriti, pitaju se na elitedaily i dodaju kako je odgovor kompliciran jer ovisi o specifičnim okolnostima.

No na svu sreću, put do tog odgovora je vrlo jednostavan. Bračni terapeut dr. Gary Brown smatra da borba za opstanak veze zahtijeva povjerenje, ranjivost, hrabrost, ljubaznost i zahvalnost. Iz toga proizlazi pitanje je li vaša veza dovoljno vrijedna da potakne takve osjećaje. Dobivate li ih od partnera, ili ih samo dajete? Ako te stvari nisu u reciprocitetu, možda ste u jednostranoj vezi i nemoguće se boriti za nešto ako druga strana ne ulaže snagu za isti cilj. S druge strane, ako je partner pokazao da jednako ulaže u vezu kao i vi, onda je svakako vrijedna truda.

Foto: Dreamstime

- Borba za vezu znači da nećete odustati samo zato što stvari među vama nisu uvijek samo fantastične. To znači biti s nekim u dobru i u zlu, pojašnjava dr. Brown. Da razjasnimo - to ne znači da trebate ostati s nekim tko vas zlostavlja ili ponižava. Ako osjećate da nema poštovanja prema vama ili vas na drugi način omalovažava, imate pravo iz takve veze izaći čim ste spremni.

Ono što dr. Brown pokušava reći jest da je ponekad normalno naići na loše trenutke. No dok teška vremena podrazumijevaju suočavanje sa financijskim teškoćama zato što je partner izgubio posao, ili postoji raskorak u seksualnim potrebama partnera, s druge strane nikad ne bi trebalo biti rasprave o fizičkoj ili emocionalnoj dobrobiti.

Foto: Dreamstime

- Ne valja se boriti za toksičnu vezu, niti za onu u kojoj se stalno svađate, kaže dr. Brown. Najbolji način da shvatite je li vaša veza vrijedna borbe je da sagledate cjelovitu sliku i iskoristite ono što znate da će biti potencijal u budućnosti. Čak i ako malo više progovarate u posljednje vrijeme, seksualni život je usahnuo ili je nepostojeći, ili vam jednostavno ne ide komunikacije, pokušajte napraviti korak unazad i procijeniti vezu u cijelosti, a ne samo taj njezin dio. Ako je to bila sretna i zdrava veza, a sadašnji su uvjeti iznimka više nego pravilo, onda je riječ o privremenoj situaciji, koja je prolaznog karaktera ako ste oboje spremni prebroditi te teškoće.

Foto: Dreamstime

Stoga ako ste nedavno naišli na neke probleme, to ne znači nužno da je vrijeme za prekid. Ako ste stvorili čvrste temelje koji se baziraju na povjerenju i uzajamnom poštovanju, onda imate stabilnu vezu kakvu oboje želite. I na kraju, dr. Brown kaže da u promišljanju o budućnosti vaše veze morate uzeti u obzir još jedan faktor: sličnost u razmišljanju.

- Znate da je veza vrijedna borbe ako ste kompatibilni u barem 80 posto stvari koje su vam oboma važne - uključujući zajedničke vrijednosti i pogled na život, dodao je. To znači da ne treba identično gledati na baš svaki aspekt života. No ako imate vrlo različite prioritete ili ciljeve u budućnosti, a niti jedan nije voljan prilagoditi se drugome, onda ste suočeni s nečim što neće dugo trajati.

Foto: agf

Svaka veza ima svojih dobrih i loših trenutaka, no kako bi preživjela one loše trenutke i iz njih izašla još snažnija, oba partnera moraju sudjelovati u promjenama i kompromisima. Ako ste oboje spremni preuzeti odgovornost za svoje ponašanje te želite uložiti dodatni trud da se situacija popravi, vaša veza možda je vrijedna borbe. Upamtite: svaka veza ima dvije strane i vjerojatno neće uspjeti ako se samo jedna strana trudi.

U konačnici, samo vi možete znati je li vam veza vrijedna borbe. No ako uzmete u obzir sadašnje probleme i općenitu kompatibilnost, to vam svakako može olakšati odluku. Najvažnije što trebate upamtiti jest to da ukoliko ste spremni na borbu za vezu, onda zaslužujete partnera koji je spreman boriti se uz vas.

