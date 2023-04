Kada se morate nekako snaći: Lak za nokte uklanja i sredstvo koje svi sigurno imamo doma

Trajniji lakovi, kao i oni sa šljokicama, na noktima izgledaju prekrasno - no prava ih je muka skidati. Ako ste jedna od onih koja ih zbog toga ne nanosi, otkrijte super trik koji će vam skratiti muke. Jedan od njih je onaj sa zamatanjem svakog prsta u foliju nakon što smo vaticu natopili acetonom, no to vam može nagristi nokte te izazvati njihovo listanje i pucanje.

Za nešto bezopasniju metodu, sve što vam je potrebno su vate, sredstvo za uklanjanje laka (ne mora sadržavati aceton, može biti i uljni odstranjivač), četkica za pranje noktiju ili stara četkica za zube, a prema vlastitom izboru možete koristiti zubnu pastu, limun (ako želite i izbijeliti nokte) te vazelin.

Foto: 123RF

Gornji sloj laka nježno očistite vatom i nekim odstranjivačem, potom nanesite malo vazelina ili shea maslaca na kožice te zubnom pastom i četkicom uklonite lak.

