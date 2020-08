Najbolji su oni bez \u010dipke ili vidljivih \u0161avova, odnosno glatki u osnovnim bojama, crnoj, bijeloj illi be\u017e. Kako vam grudnjak ne bi virio iz haljina s dubokim dekolteom, birajte duboko rezan grudnjak kojemu su ko\u0161arice spojene prozirnom trakom. Ako dekolte nije prevelik, no haljina je svejedno prili\u010dno otvorena, mo\u017eete izabrati i demi-grudnjak koji je vrlo plitak, no \u010dvrsto podupire grudi i ne viri iz odje\u0107e.

Kakav dekolte! Trikovi za seksi izgled u svakoj haljini i majici

<p>Ljeto je idealno za otvorene haljine te neobične topove i majice, no mnoge odjevne kombinacije postaju pravi izazov ako nemate odgovarajući grudnjak. Jedan od najpraktičnijih grudnjaka za haljine je grudnjak s naramenicama koje se skidaju. Takav grudnjak možete nositi kao samostojeći s haljinama bez naramenica. Ili naramenice možete prilagoditi obliku haljine ako ima naramenice. </p><p>Najbolji su oni bez čipke ili vidljivih šavova, odnosno glatki u osnovnim bojama, crnoj, bijeloj illi bež. Kako vam grudnjak ne bi virio iz haljina s dubokim dekolteom, birajte duboko rezan grudnjak kojemu su košarice spojene prozirnom trakom. Ako dekolte nije prevelik, no haljina je svejedno prilično otvorena, možete izabrati i demi-grudnjak koji je vrlo plitak, no čvrsto podupire grudi i ne viri iz odjeće.</p><p>Za haljine ili majice s tankim naramenicama također je idealan grudnjak bez naramenica, no pazite da vam savršeno pristaje kako ga ne biste morali stalno namještati.</p><h2>Ako se već vidi, neka je čipkasti</h2><p>Ima li haljina ili top duboki izrez sa strane tako da je grudnjak nemoguće sakriti, izaberite lijepi čipkasti grudnjak. Želite li da se grudnjak minimalno vidi, uvijek možete izabrati onaj u boji kože.</p><h2>Uz haljine s otvorenim leđima nose se pokrivala</h2><p>Haljine otvorenih leđa predstavljaju osobit izazov, no možete ih nositi bezbrižno, poput brojnih zvijezda, uz pokrivala za bradavice. Obično su u boji kože, a neće nimalo narušiti siluetu haljine.</p><h2>Trake za podizanje grudi</h2><p>Haljine s kompliciranim prorezima preko grudi također su izazov za grudi. Stilisti zvijezda obično u tim slučajevima rabe posebne trake za podizanje grudi, ljepljive s obiju strana, kako bi “ukrotili” grudi.</p><h2>Samoljepljive košarice rješenje su za sve izreze</h2><p>Nosite li haljine otvorene sprijeda i do pupka, na grudi stavite samoljepljive silikonske košarice. One će pokriti grudi i dati im oblik, a neće se vidjeti. No kako biste izabrali najbolji mogući grudnjak, kad god možete, ponesite haljinu sa sobom u trgovinu kako biste odmah vidjeli odgovara li vam uopće.</p>