<p>Quan Brown ima samo 17 godina i pred njim je svijetla budućnost. Upao je, naime na čak 24 različita fakulteta - a za neke smo svi čuli - Harvard, Yale, Georgetown, Howard. No ovaj mladac genijalac ne samo da je odličan učenik i sportaš, već i biznismen koji vodi vlastitu tvrtku. Prije pola godine i CNN pratio ga je kao mladog poduzetnika s izrazito socijalnom osjetljivošću.Tako mlad, a već je primjer ostalim učenicima i studentima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Studenti na karlovačkoj veleučilištu sami prave pivo</strong></p><p>Sedam od 24 koledža na koje je upao su članice Ivy League (udruženje osam prestižnih privatnih američkih sveučilišta sa sjeveroistoka zemlje). Uz to, dobio je čak 16 punih stipendija.</p><p>Neki od razloga za nevjerojatan prihvaćanja prijave je A ocjena, ali i to što je bio predsjednik studentskog tijela i sportaš.</p><p>Unatoč tim obavezama imao je vremena i za stvari izvan škole. Vodi tvrtku za odjeću Love1, kako ju naziva - "odjevna linija protiv oružja", a 20 posto prihoda donira One Gun Gone, organizaciji koja otkupljuje oružje iz zajednice i pretvara ih u nevjerojatnu umjetnost. Web stranica za marku odjeće glasi: "Love1" potiče ljubav i jedinstvo za zaštitu najmilijih, stavljajući ljubav u prvi plan, kako bi potaknuo ljude na donošenje mudrih odluka.</p><p>Tvrtku vodi Brown uz jedan moto: "Nikad ne znate koliko vaš jedan čin ljubavi može spasiti nečiji život."</p><p>Inspiraciju za pokretanje tvrtke dobio je nakon što je u pucnjavama izgubio izgubio mnoge prijatelje, članove obitelji i suigrače.</p><p>- Započeo sam odajući počast životima svojih suigrača i očuha ubijenih u razmaku od samo godine i pol dana. Želja mi je ukrotiti nasilje oružjem, tako da naše obitelji ne moraju stalno doživljavati tragične gubitke - kaže.</p><p>Svog očuha spominje kad govori o radnoj etici.</p><p>- Očuh me odveo na prvi nogometni trening. Zadao bi mi 100 sklekova, kad sam imao sedam godina. Nikad nisam shvatio važnost toga sve do srednje škole, kada je moje tijelo fizički sazrelo u usporedbi s vršnjacima. Naučio me važnosti rada - kad nitko ne gleda. Samo tako možete uspjeti, kad radite naporan posao u mraku - zaključuje. </p>