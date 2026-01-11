Kakav imunitet ima vaš znak Zodijaka - Evo koga bolest prati na svakom koraku

Astrologija može pružiti i uvid u zdravlje i imunitet. Prema astrološkim vjerovanjima, svaki horoskopski znak ima svoje tjelesne snage i slabosti. U nastavku otkrivamo koji znakovi imaju jači imunitet, a koji trebaju više brinuti o zdravlju
U nastavku pogledajte kakav imunitet ima vaš znak Zodijaka.
| Foto: Thinkstock
U nastavku pogledajte kakav imunitet ima vaš znak Zodijaka. |
Foto: Thinkstock
U nastavku pogledajte kakav imunitet ima vaš znak Zodijaka.
| Foto: Thinkstock
OVAN Ovnovi su poznati po snažnoj energiji, vitalnosti i izdržljivosti, zbog čega rijetko miruju. Imaju prirodno jak imunitet, ali ih impulzivnost često navodi da ignoriraju umor ili prve znakove bolesti. Skloni su glavoboljama, povišenoj temperaturi i upalnim stanjima. Ako nauče slušati svoje tijelo i stati na vrijeme, mogu dugo zadržati dobro zdravlje. Redovita fizička aktivnost i pravilna prehrana ključni su za njihovu ravnotežu.
| Foto: Fotolia
BIK Bikovi imaju snažnu konstituciju i stabilan organizam, zbog čega se rijetko razbolijevaju. Njihova slabost leži u sklonosti uživanju u hrani i udobnosti, što može opteretiti probavni sustav i metabolizam. Dugoročno, pretjerivanje može oslabiti imunitet. Umjerenost u prehrani i redovito kretanje pomažu im očuvati snagu i otpornost.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Blizanci su prilagodljivi i brzo se oporavljaju od bolesti, ali su osjetljiviji na dišni sustav. Česte su alergije, prehlade i problemi s disanjem, osobito u stresnim razdobljima. Njihov užurbani način života može dodatno opteretiti imunitet. Boravak na svježem zraku i pravilno disanje imaju velik utjecaj na njihovo zdravlje. Važno im je pronaći ravnotežu između aktivnosti i odmora.
| Foto: Fotolia
RAK Kod Rakova su emocije izravno povezane sa zdravljem. Kada se osjećaju sigurno i emocionalno stabilno, njihov imunitet je snažan. Stres, tjeskoba i potisnute emocije često se manifestiraju kroz probavne tegobe. Osjetljiv želudac i pad otpornosti česti su znakovi emocionalne neravnoteže. Briga o psihičkom zdravlju ključna je za njihovu fizičku snagu.
| Foto: Fotolia
LAV Lavovi imaju snažno tijelo i prirodnu otpornost, a često odišu vitalnošću. Ipak, trebaju posebnu pažnju posvetiti zdravlju srca i krvotoka. Pretjerani stres i potreba da uvijek budu jaki mogu ih iscrpiti. Uravnotežena prehrana i redovito kretanje pomažu im održati energiju i snagu.
| Foto: Fotolia
DJEVICA Djevice su izrazito svjesne zdravlja i često paze na prehranu i svakodnevne navike. Ta disciplina doprinosi snažnom imunitetu i dobroj kondiciji. Međutim, sklonost brizi i pretjeranom analiziranju može izazvati probavne i živčane smetnje. Psihički stres brzo se odražava na tijelo, pa im je opuštanje izuzetno važno.
| Foto: Fotolia
VAGA Vage teže harmoniji u svim aspektima života, pa tako i u zdravlju. Kada je njihov život uravnotežen, imaju dobar imunitet i stabilnu energiju. Ipak, osjetljive su na bubrege i mokraćni sustav. Nedovoljna hidratacija može brzo dovesti do tegoba. Pravilna prehrana i ravnoteža između posla i odmora pomažu im očuvati zdravlje.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION Škorpioni posjeduju snažan imunitet i iznimnu sposobnost regeneracije. Njihovo tijelo se brzo oporavlja čak i nakon zahtjevnijih zdravstvenih izazova. Ipak, važno je da obrate pažnju na reproduktivno zdravlje i hormonalnu ravnotežu. Nakupljeni stres može se zadržavati u tijelu. Redovito čišćenje organizma i briga o unutarnjoj ravnoteži pomažu im dugoročno.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Strijelci su aktivni, pokretni i puni entuzijazma, što pozitivno utječe na njihov imunitet. No njihova sklonost riziku može dovesti do ozljeda i nezgoda. Također su osjetljivi na jetru, kukove i bedra. Pretjerivanje u hrani ili alkoholu može ih iscrpiti. Umjerenost i redovito istezanje ključni su za njihovo zdravlje.
| Foto: Fotolia
JARAC Jarčevi su izdržljivi, strpljivi i često uživaju dugotrajno dobro zdravlje. Međutim, skloni su problemima s kostima, zglobovima i kralježnicom. Dugotrajan stres i preopterećenost mogu oslabiti njihovu otpornost. Važna im je prehrana bogata mineralima i redovita tjelovježba.
| Foto: Fotolia
VODENJAK Vodenjaci imaju dobru energiju, ali često zanemaruju signale koje im tijelo šalje. Osjetljivi su na cirkulaciju i probleme s nogama. Dugotrajno sjedenje ili manjak kretanja može im stvarati tegobe. Redovito kretanje i istezanje poboljšavaju njihovu vitalnost. Hidratacija ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja.
| Foto: Fotolia
RIBE Ribe su izrazito osjetljive i lako upijaju emocije okoline, što može oslabiti njihov imunitet. Kada su pod stresom, češće osjećaju umor i pad energije. Njihov organizam traži nježnost, mir i redoviti odmor. Opuštanje, kvalitetan san i pravilna prehrana jačaju njihovu otpornost.
| Foto: Fotolia